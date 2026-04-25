Todos tuvimos el Nokia 3310 en la década de los 2000 y ahora los cazadores de tesoros lo están comprando: esto es lo que vale en 2026

Puede que lo tengas en un cajón, con la tapa un poco gastada y la batería que aún aguanta. El Nokia 3310 se ha convertido en un objeto de nostalgia y, a veces, en una pieza de coleccionismo. La pregunta es simple, merece la pena venderlo o es mejor quedárselo.

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La respuesta, en la práctica, es que suele valer “unas decenas” y no mucho más. Aun así, hay matices que cambian el precio con facilidad, y el primero es no confundir el modelo original con la reedición moderna. ¿Te suena a lío de nombres? Ahí es donde mucha gente se equivoca.

Lo que vale de verdad en 2026

A 21 de abril de 2026, en eBay España aparecen anuncios de Nokia 3310 en torno a 37 y 50 euros, dependiendo del estado y de si son usados o reacondicionados. También se ven precios mucho más altos, pero suelen ser peticiones del vendedor, no una referencia fiable de lo que se paga.

Ese matiz importa porque el mercado de segunda mano funciona como un mercadillo enorme. Cualquiera puede poner el precio que quiera, pero la cifra útil es la que se repite en muchos anuncios parecidos y, si se puede, la que aparece en ventas cerradas. Por eso conviene mirar con calma y no quedarse con el primer número.

El punto clave es saber qué 3310 tienes

El Nokia 3310 original se anunció el 1 de septiembre de 2000 y se puso a la venta más tarde ese mismo año. Nokia lo presentó como un móvil con una función de chat basada en SMS, una especie de mensajería de la época para “conversar” con mensajes cortos. “Mobile chat is a logical evolution of SMS based services”, decía entonces Anssi Vanjoki, directivo de Nokia Mobile Phones.

El problema es que, años después, el nombre volvió a la vida. En febrero de 2017, HMD Global anunció el regreso del 3310 y lo enmarcó como “return of a modern classic”, un clásico actualizado para el público retro.

Esa versión moderna no es un smartphone, pero sí cambia cosas clave que influyen en el precio. En la ficha oficial de HMD aparecen elementos como pantalla a color de 2,4 pulgadas, cámara trasera de 2 megapíxeles y una autonomía anunciada de hasta 31 días en espera y unas 22 horas de llamadas.

Qué hace subir el precio

El precio sube cuando el móvil parece una “cápsula del tiempo”. Que funcione ayuda, claro, pero el estado exterior y la limpieza de la carcasa suelen pesar casi tanto como el encendido. Un 3310 con teclas amarillentas o pantalla marcada suele bajar de escalón aunque esté operativo.

Los accesorios cuentan más de lo que parece. Caja, cargador, manuales y el embalaje interior convierten un teléfono normal en un lote que un coleccionista sí mira dos veces. Y aquí hay una trampa común, un cargador “compatible” no vale lo mismo que el original.

La autenticidad también manda. Si el anuncio no deja claro el modelo o el estado real de la batería, los compradores suelen regatear o pasar de largo. En un mercado tan lleno, la confianza vende.

Cuándo merece la pena venderlo

Si tu Nokia 3310 está gastado, sin caja y con fallos, venderlo tiene sentido sobre todo si quieres quitarte trastos. En ese caso, lo más realista es pensar en un precio bajo y en una venta rápida. Nadie debería esperar un “pelotazo” por un móvil muy usado.

Por otro lado, si lo conservaste bien y lo tienes completo, venderlo puede ser razonable. Es el tipo de artículo que se compra por nostalgia o por colección, no por necesidad, y eso cambia la psicología del comprador. A veces pagan más por el conjunto que por el teléfono en sí.

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También está el factor sentimental, que no se mide en euros. Si fue tu primer móvil o el de alguien de tu familia, igual te compensa guardarlo aunque puedas sacar 40 o 50 euros. Al final del día, la decisión no siempre es económica.

Si quieres usarlo, ojo con las redes antiguas

Mucha gente no busca venderlo, sino volver a usarlo como móvil de emergencia o para “desconectar”. Aquí entra un tema que en 2026 ya está sobre la mesa, el futuro apagado de las redes 2G y 3G en España. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó el 17 de diciembre de 2025 una consulta pública para planificar ese proceso.

La transición ya se nota en redes más recientes. Vodafone explica en su guía para empresas que el apagado del 3G en España se ha hecho de forma escalonada y que, a finales de 2024, la desconexión ya era efectiva en grandes ciudades y áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona.

En la práctica, esto no convierte al 3310 en “inservible” de golpe, pero sí añade incertidumbre si tu plan es usarlo muchos años. Para coleccionistas da igual, pero para quien quiere un teléfono funcional es una razón más para no pagar de más.La nota de prensa oficial sobre el regreso del Nokia 3310 se ha publicado en HMD.