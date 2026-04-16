WhatsApp va a dejar de funcionar en 15 millones de móviles muy pronto: la lista de los dispositivos afectados

¿Te suena ese móvil viejo que solo usas para WhatsApp y poco más, quizá un Samsung, un Xiaomi o un Pixel de hace años? Puede estar viviendo sus últimos meses con la app de mensajería de Meta. WhatsApp avisa en su centro de ayuda que, a partir del 8 de septiembre de 2026, solo admitirá Android 6 o versiones posteriores.
La clave no es la marca, sino el software base del móvil, el sistema operativo. Cuando una app deja atrás una versión antigua, no se trata solo de perder funciones nuevas. A menudo también significa quedarse sin mejoras de seguridad y sin arreglos cuando algo falla.
La fecha y qué cambia exactamente
Hoy, WhatsApp funciona en Android 5.0 o superior, según la propia compañía. El cambio anunciado para septiembre de 2026 eleva ese mínimo a Android 6, una versión también antigua pero más preparada para los requisitos actuales.
WhatsApp no da una lista cerrada de modelos afectados, porque la variable real es la versión del sistema. La empresa también explica que avisa a los usuarios cuando un móvil o un sistema deja de ser compatible, para que haya margen de reacción.
Por qué WhatsApp deja atrás Android 5
Mantener una app moderna en sistemas viejos es como intentar meter una actualización grande en un ordenador que ya no tiene espacio ni piezas compatibles. Con el tiempo faltan “ladrillos” básicos del sistema para sostener nuevas funciones, y cada parche cuesta más.
Además, WhatsApp ha ido reforzando su enfoque de privacidad con el cifrado de extremo a extremo, el mecanismo que hace que tus mensajes solo puedan leerlos tú y la persona con la que hablas. En una entrada firmada por Jan Koum y Brian Acton, WhatsApp lo comparó con “una conversación cara a cara”, y ese tipo de promesa necesita una base técnica que no se quede congelada en 2014.
Lo que pasa cuando tu Android se queda atrás
Un punto que mucha gente no ve venir es el efecto dominó. Google ya avisa de que Google Play services, un componente que muchas apps usan para funcionar con servicios de Google, solo se admite en Android 6 o superior. Si tu móvil se queda en Android 5, cada vez hay más piezas del ecosistema que dejan de actualizarse.
También está el tema de los parches de seguridad. El Android Open Source Project recuerda que las actualizaciones mensuales de dispositivo son una herramienta importante para mantener a los usuarios a salvo, porque corrigen fallos que podrían aprovecharse para ataques. Si tu teléfono no recibe esas actualizaciones, vas acumulando puertas viejas que nadie vuelve a revisar.
El riesgo añadido de buscar atajos
Cuando WhatsApp deja de funcionar, es tentador buscar soluciones rápidas en internet. El problema es que muchas de esas “alternativas” pasan por instalar apps modificadas o archivos de origen dudoso, y ahí es donde suelen empezar los disgustos.
WhatsApp es muy claro con esto y recomienda no usar versiones no oficiales. En su guía para proteger la cuenta frente a malware, la compañía insiste en que las apps no oficiales pueden poner tu cuenta en riesgo y no tienen garantías de seguridad. Es un riesgo que, por lo general, no compensa.
Cómo comprobar si te afecta y qué puedes hacer
La comprobación es sencilla y no hace falta ser técnico. En la mayoría de móviles Android puedes entrar en Ajustes, buscar “Acerca del teléfono” y localizar “Versión de Android”. Si ves un 6 o un número mayor, esta parte del cambio no debería afectarte.
Si aparece Android 5 o 5.1, toca mirar si tu fabricante ofrece una actualización, aunque en muchos modelos antiguos ya no llega. En la práctica, eso significa prepararte para actualizar de móvil antes de septiembre de 2026 o asumir que WhatsApp acabará dejando de funcionar en ese dispositivo.
Antes de cambiar de móvil, salva tus chats
Si tu plan pasa por renovar el teléfono, lo más importante es no perder conversaciones y archivos. WhatsApp explica que en Android puedes hacer copia de seguridad del historial de chats usando tu cuenta de Google, y recomienda tenerla al día para evitar sustos.
Para moverlo todo a un móvil nuevo, Google también ofrece una guía paso a paso para transferir datos de WhatsApp entre Android, empezando por una copia de seguridad y terminando con la restauración al iniciar sesión en el nuevo dispositivo. Hazlo con tiempo y con buena conexión, no la noche antes de un viaje.
La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp.