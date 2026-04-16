Los nacidos entre 1981 y 2009 tendrán que pedir permiso al Ejército para salir del país: el Gobierno de Alemania lo hace oficial

Por Adrian Villellas
Publicado el: 16 de abril de 2026 a las 18:44
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Soldados de la Bundeswehr durante un entrenamiento tras la reforma del servicio militar en Alemania.

Desde el 1 de enero de 2026, una reforma del servicio militar en Alemania ha reactivado una obligación poco conocida. Los hombres alemanes de 17 a 45 años deben obtener autorización de la Bundeswehr si quieren salir de Alemania durante más de tres meses.

¿Qué pasa si te vas un semestre a estudiar fuera o aceptas un trabajo temporal en otro país? El Ministerio de Defensa dice que quiere simplificar el trámite y prepara una instrucción interna para que el permiso “se considere concedido” mientras el servicio sea voluntario. Hasta que esa aclaración llegue por escrito, la regla sigue en el centro de la discusión.

La regla clave

La misma ley que impone la autorización también marca un límite a cómo debería aplicarse. Indica que el permiso debe concederse para el periodo en el que esa persona no sea susceptible de ser llamada a filas.

Dicho de otro modo, el texto sugiere que el trámite no está pensado para bloquear vidas en el extranjero por defecto. Está pensado para que el Ejército sepa dónde estás y pueda contactar contigo si cambia el contexto.

Por qué ha saltado ahora

El Bundestag, el parlamento alemán, aprobó la reforma en diciembre de 2025 tras un debate político muy ajustado. El paquete legal se presentó como un “nuevo servicio” para ganar voluntarios y para reconstruir una reserva más grande.

La polémica se disparó a principios de abril de 2026, cuando la obligación de pedir permiso para estancias largas se difundió en redes y empezó a llegar a consultas de ciudadanos. En ese momento tomó fuerza la duda más repetida, por qué pedir un permiso formal para algo que, en teoría, se va a conceder casi siempre.

Qué pretende Defensa

El Ministerio de Defensa explica que su prioridad es mejorar la capacidad de crecer si hay una crisis, incluso sin esperar a una declaración formal de emergencia. Para lograrlo, necesita saber a quién podría recurrir y qué preparación tiene cada joven, algo que depende de registros y de evaluaciones.

Boris Pistorius, ministro de Defensa, ha defendido este modelo como un paso previo para que el sistema no improvise cuando ya sea tarde. En la práctica, el objetivo es preparar la estructura administrativa ahora, aunque el servicio siga siendo voluntario.

Registro y revisión médica

La Bundeswehr detalla que el plan arranca con cuestionarios para quienes cumplen 18 años. La respuesta será obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres, y después se abrirá la puerta al servicio para quien quiera presentarse.

La misma hoja de ruta incluye una revisión médica obligatoria para los hombres nacidos desde 2008, con despliegue gradual. En lenguaje llano, es una evaluación para saber si alguien está en condiciones de servir y en qué funciones encajaría mejor.

Voluntario hoy, obligatorio mañana

El Gobierno federal insiste en que, por ahora, esto no es una vuelta automática a la mili. La idea es sumar personal con voluntarios y con incentivos, y usar la información recopilada para planificar mejor la reserva.

Pero la reforma deja una salida de emergencia. El diseño incluye la posibilidad de activar una obligación por necesidad si la situación de seguridad o la falta de personal lo exige, siempre a través de una nueva ley aprobada por el Bundestag.

El objetivo de fondo

Detrás de esta discusión hay números muy concretos y presión por cumplir metas de defensa. El Ejecutivo alemán apunta a llegar a 260.000 militares activos y 200.000 reservistas hacia 2035, con la OTAN como referencia de capacidades.

En este contexto, Friedrich Merz ha defendido en el Bundestag que Alemania necesita una Bundeswehr “convencionalmente” más fuerte. En una comparecencia del Gobierno, también ha descrito a Rusia como una amenaza duradera para la seguridad europea.

El texto oficial se ha publicado en el Bundesgesetzblatt,

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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