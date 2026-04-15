En 1994 un programador creó una interfaz «temporal» para Windows pero han pasado más de 30 años y fue tan brillante que la seguimos usando

Si alguna vez has formateado un pendrive desde el Explorador de archivos en Windows 11, probablemente has visto una ventana que parece de otra época. No es un “modo retro” escondido en el sistema, es una pieza real de interfaz que ha sobrevivido casi intacta mientras el resto de Windows se rediseñaba una y otra vez.

Lo curioso es que no se quedó solo en la estética. Aquella solución rápida también arrastró una decisión práctica que durante años complicó la vida a mucha gente, el límite de 32 GB al formatear FAT32 desde la interfaz gráfica. Y aunque Microsoft empezó a mover ese techo en 2024, la historia deja una idea incómoda, lo “temporal” en software suele durar más de lo que nadie quiere admitir.

Un rincón de Windows que no se ha ido

La escena es cotidiana. Haces clic derecho en una unidad, eliges “Formatear” y aparece un cuadro de diálogo que no encaja con el estilo moderno de Windows 11. ¿Cuántas veces lo has visto sin preguntarte de dónde sale?

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La pista la da un nombre conocido dentro de Microsoft, Dave Plummer, un veterano desarrollador al que se le atribuyen herramientas muy populares del sistema, como el Administrador de tareas y la función “Zip Folders” que trata archivos ZIP como si fueran carpetas.

El día que una solución rápida se volvió “para siempre”

Plummer contó que escribió ese diálogo de formateo en una mañana lluviosa de finales de 1994, mientras el equipo llevaba la interfaz de Windows 95 a Windows NT. En esa parte concreta, las diferencias entre sistemas eran grandes y no había tiempo para pulir algo “bonito”, así que improvisó una pantalla simple con todas las opciones necesarias.

Según su relato, primero apuntó en papel lo imprescindible, tipo de sistema de archivos, etiqueta, tamaño de unidad, y también funciones como compresión o cifrado. Luego lo montó con Visual C++ 2.0 como una lista vertical, práctica y directa, con la idea de reemplazarla más adelante.

El reemplazo nunca llegó. Plummer lo resumió con una frase que suena a aviso para cualquiera que haya programado con prisas, “It wasn’t elegant, but it would do until the elegant UI arrived.”

FAT32 explicado sin jerga

Para entender por qué importó tanto aquella decisión, conviene traducir FAT32 a lenguaje llano. Un sistema de archivos es, en la práctica, “cómo se ordena” la información dentro de un disco o una memoria USB. Es el conjunto de reglas que decide cómo se guardan los archivos, cómo se nombran y cómo se recuperan después.

FAT32 se hizo popular por una razón sencilla, suele funcionar en casi cualquier sitio. Consolas, televisores, cámaras, routers, coches con USB, dispositivos antiguos. Esa compatibilidad lo mantiene vivo, aunque hoy existan alternativas más modernas.

El problema es que FAT32 tiene límites conocidos. Uno de los más molestos es el tamaño máximo de un archivo individual, que ronda los 4 GB, algo que se nota rápido si intentas copiar un vídeo largo o un instalador pesado. Microsoft recoge esa limitación en su documentación sobre sistemas de archivos de Windows.

La trampa de los 32 GB en la interfaz gráfica

Aquí entra el detalle que convirtió una decisión interna en una “norma” para usuarios. Plummer explicó que, en aquel trabajo rápido, también tuvo que fijar cuánto espacio “desperdiciado” era aceptable al formatear, y esa elección terminó empujando un límite de 32 GB para volúmenes FAT. En la práctica, eso se tradujo en que durante muchos años Windows podía usar unidades FAT32 grandes, pero su herramienta gráfica ponía el freno al crearlas o reformatearlas desde el Explorador.

¿Consecuencia real y muy de a pie? Mucha gente acabó buscando programas externos o métodos alternativos solo para preparar una memoria USB grande con FAT32, especialmente cuando el dispositivo de destino solo aceptaba ese formato. No era un drama tecnológico, pero sí una fricción constante, de esas que te roban diez minutos y te obligan a “googlear” algo que debería ser obvio.

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Incluso cuando Microsoft empezó a actualizar piezas del sistema, el freno siguió en la parte más visible. Varias guías técnicas han señalado que el cambio reciente no elimina ese límite en la ventana clásica de formateo, que sigue manteniendo el tope en la interfaz gráfica.

El cambio de 2024 y la lección que deja

La historia dio un giro concreto el 15 de agosto de 2024, cuando Microsoft, a través del canal Windows Insider, anunció un aumento del límite de FAT32 al formatear desde la línea de comandos. En sus notas del sistema, lo dijeron de forma directa, “we’ve increased the FAT32 size limit from 32GB to 2TB”, al usar el comando de formateo.

En la práctica, esto significa que Windows 11 empezó a permitir volúmenes FAT32 mucho más grandes sin depender tanto de herramientas de terceros, al menos para quien no tenga miedo a una consola. Pero también deja un matiz importante, no es lo mismo arreglar un límite en una herramienta “de expertos” que tocar la ventana que usa la mayoría.

Y ahí vuelve la moraleja, sin ponerse dramáticos. Un componente hecho con prisas puede quedarse décadas, y no solo como reliquia visual. A veces, se lleva consigo decisiones pequeñas que se convierten en hábitos, restricciones y dolores de cabeza para millones de personas.

La nota oficial se ha publicado en el blog Windows Insider.