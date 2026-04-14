Un ex trabajador de Nintendo confirma la peor noticia sobre la Switch 2 y avisa: «Inevitable»

Nintendo ha conseguido algo poco común en esta industria, lanzar Switch 2 en junio de 2025 y mantener el precio intacto durante meses. Pero un antiguo responsable de ventas de la compañía cree que esa calma no durará, y lo dijo en el podcast Kit & Krysta, “It’s inevitable.”

No hay ningún anuncio oficial de Nintendo sobre una subida. Aun así, el aviso llega con competidores como Sony ajustando al alza el precio recomendado de PlayStation 5 en varios mercados.

Una alarma desde dentro del negocio

Sean, exdirectivo del área comercial de Nintendo, habló de precios como hablaría alguien que ha vivido la parte menos glamorosa del sector. No tiró de rumores, sino de cuentas, costes y márgenes, que es lo que decide si una consola “sale rentable”. El programa lo conducen Kit Ellis y Krysta Yang, antiguos empleados de Nintendo of America.

En esa charla soltó una idea incómoda. Dijo que “eventually the hardware price is going to have to go up”, y que la empresa puede intentar amortiguar el golpe, pero no eliminar la presión del mercado.

“Hardware” es la consola en sí, la máquina. Y “margen” es lo que queda después de pagar fabricar, mover y vender cada unidad, algo que en electrónica suele ir muy ajustado.

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Lo que Nintendo ha confirmado hasta ahora

En abril de 2025, Nintendo publicó un comunicado para insistir en que el precio de lanzamiento de Switch 2 en Estados Unidos se mantenía como se había anunciado. También fijó el calendario de precompras y detalló un paquete con juego incluido, una forma clásica de dar sensación de valor sin tocar el precio base.

Eso no promete que no cambie nunca, pero sí deja claro que, por ahora, la compañía está aguantando. Y en un mercado nervioso, esa resistencia ya es una noticia por sí sola.

La memoria y los chips, donde se encarece todo

Buena parte del coste de una consola vive en piezas que no se ven, los chips. Son los “cerebros” y la memoria que permiten cargar mundos grandes, mover gráficos y guardar datos sin esperas eternas.

Aquí aparece un rival inesperado, la inteligencia artificial. Samsung ha explicado que la demanda de chips para centros de datos está empujando al alza los precios de componentes como la DRAM, un tipo de memoria RAM, y esa subida se contagia a muchos dispositivos.

Aranceles y transporte, los costes invisibles

Otro factor son los aranceles, que son impuestos a la importación. En enero de 2026, la Casa Blanca publicó una orden sobre semiconductores que incluía la recomendación de imponer un arancel del 25% a una categoría concreta de chips, un ejemplo de cómo la política comercial puede encarecer componentes clave.

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Y está el transporte. Cuando el petróleo se encarece o se vuelve impredecible, también suele subir mover mercancía por barco o avión, y eso golpea a todo lo que depende de logística global. La Agencia Internacional de la Energía ha descrito en 2026 un mercado del petróleo especialmente volátil.

Helio, el ingrediente inesperado de los semiconductores

El helio suena a globos de cumpleaños. Pero en la fabricación de chips se usa en etapas críticas, como enfriamiento y detección de fugas, según directivos del sector. (reuters.com)

Además, suele venir como subproducto del gas natural, y su suministro está bastante concentrado. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo detalla en sus informes de minerales, que ayudan a entender por qué un “detalle” así puede tensar precios cuando la cadena se complica.

Qué puede pasar a partir de ahora

La línea entre hechos y pronósticos es importante. El hecho es que Nintendo no ha anunciado una subida oficial del precio de Switch 2, y cualquier cambio dependerá de país, moneda e impuestos.

También es un hecho que Nintendo está ajustando cómo pone precio a algunos juegos en Switch 2. En marzo de 2026, la compañía explicó que ciertos títulos digitales exclusivos de Switch 2 tendrán un precio recomendado distinto al de sus versiones físicas, por los costes diferentes de producir y distribuir cada formato.

En la lectura de Sean, movimientos así pueden hacer más “digerible” un futuro aumento del hardware si llega. ¿Pasará pronto? Nadie lo ha confirmado, pero el mensaje es claro, los costes se están moviendo.

La intervención principal se ha publicado en el podcast Kit & Krysta.