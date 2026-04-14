Hace años fue el rumor más grande de la historia de Pokémon, pero hoy se confirma que es 100% real: el truco de Mew y el camión funciona

Por Adrian Villellas
Publicado el: 14 de abril de 2026 a las 08:01
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Mew junto a entrenador en Pokémon con referencia al truco del camión del S.S. Anne.

Durante años fue uno de esos rumores que se pasaban de boca en boca en el patio del colegio. Si movías un camión cerca del S. S. Anne, Mew aparecía. Era falso, pero dejó huella.

Ahora, en Pokémon Pokopia, ese chiste colectivo está volviendo a la vida de una forma inesperada. No porque el juego lo confirme oficialmente, sino porque la comunidad está construyendo “el camión” y dándole a Mew un hogar bajo tierra, justo al lado del barco.

Un rumor de Game Boy que no se moría

Quien jugó a Pokémon Rojo y Azul recuerda la historia. Había quien juraba que, usando Fuerza en un camión cerca del S. S. Anne en Ciudad Carmín, se desbloqueaba a Mew. La gracia era que sonaba posible y, por eso, enganchaba.

Pokémon Pokopia, un “life sim” exclusivo de Nintendo Switch 2 desarrollado por Game Freak y Koei Tecmo, pone a los jugadores a construir y decorar un mundo Pokémon a su ritmo. Ese enfoque de crear y colocar objetos es justo lo que necesitaba el mito para volver, aunque sea como guiño de la comunidad.

Pokopia convierte Kanto en un tablero para construir

La premisa del juego es tranquila y creativa. Construyes, fabricas, plantas y montas espacios para que los Pokémon vivan y te visiten, con un tono más relajado que el de la saga principal. En la práctica, es un escenario perfecto para recrear lugares conocidos y montar “escenas” con historia propia.

Según han ido compartiendo jugadores, uno de los mapas incluye una versión de Ciudad Carmín con un S. S. Anne venido a menos. Y claro, si pones un barco ahí, la pregunta sale sola. ¿Dónde está el camión?

El camión aparece, pero gracias a los jugadores

En el subreddit de Pokopia, varios usuarios han publicado capturas y explicaciones de sus construcciones. La idea se repite con variaciones, un camión colocado cerca del barco y una entrada oculta que baja a una estancia subterránea donde vive Mew.

En una de esas publicaciones, un jugador resume el espíritu con humor y nostalgia. “It’d be amazing to slap that truck right next to the S.S. Ann and live my childhood dream”, escribe, pidiendo que el juego abrace el rumor de forma oficial. El comentario está en inglés y suena a lo de siempre, una fantasía de infancia que no termina de apagarse.

Casas bajo tierra, trampillas y guiños al “Fuerza”

Lo curioso es que no se trata solo de poner un camión y ya. Algunos jugadores construyen una trampilla, otros montan túneles y habitaciones completas bajo el suelo, con decoración pensada para que Mew parezca “instalado” de verdad. En vez de un secreto escondido, es casi una maqueta jugable.

También hay versiones más fieles al rumor original, con rocas que “bloquean” el paso y un uso simbólico de Fuerza para acceder al interior. Es un detalle importante porque imita el ritual del mito, esa sensación de estar haciendo algo prohibido o especial, aunque en realidad sea pura puesta en escena.

Por qué este guiño engancha tanto

Parte del atractivo es que no lo ha “anunciado” nadie. No hay un mensaje oficial diciendo que Mew esté bajo un camión. Lo que hay es comunidad, creatividad y una referencia compartida que mucha gente entiende sin necesidad de explicaciones largas.

Pokopia, por diseño, invita a contar historias con construcciones. Y eso cambia el tipo de conversación alrededor de Pokémon, menos centrada en estadísticas o combates y más en el “mira lo que he montado”. Al final del día, este camión no es una prueba de nada, pero sí una forma divertida de convertir un rumor antiguo en algo visible y compartible.

El estudio/comunicado oficial se ha publicado en Pokopia.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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