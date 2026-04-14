Sólo cuesta 25 euros pero ha superado a Resident Evil Requiem en la tienda de Steam en marzo: es el mejor juego de cartas

En marzo, la sorpresa en Steam vino de un juego indie con aspecto modesto pero enorme tracción, Slay the Spire 2. Según estimaciones compartidas por el analista Rhys Elliott, de Alinea Analytics, fue el número uno del mes por copias vendidas y quedó por delante de Crimson Desert y Resident Evil Requiem.

Lo llamativo no es solo el puesto, también el ritmo. Mega Crit, el estudio detrás del proyecto, aseguró en su boletín que en una semana ya había alcanzado “3.000.000 unidades vendidas” y superado los 25 millones de partidas intentadas. Para un lanzamiento en acceso anticipado, esa arrancada ayuda a entender por qué la conversación de marzo giró tanto alrededor de cartas y repetir “una run más”.

Un éxito medido en jugadores

Slay the Spire 2 llegó a Steam el 5 de marzo de 2026 en formato de acceso anticipado. En Estados Unidos, su precio de salida fue de 24,99 dólares, según el historial público de SteamDB. No es un juego regalado, pero está lejos del precio premium que ya se asocia a muchos lanzamientos de gran presupuesto.

SteamDB registró un pico de 574.638 jugadores simultáneos el 8 de marzo, dentro de su primera semana. En la práctica, eso significa muchísima gente jugando a la vez, algo que se nota en recomendaciones, retransmisiones y comentarios. Ese empuje encaja con el ranking mensual de ventas y con el típico efecto bola de nieve de Steam.

Acceso anticipado explicado

El acceso anticipado es, por lo general, comprar un juego que todavía no está terminado. Se puede jugar ya, pero el estudio sigue añadiendo contenido, ajustando el equilibrio y corrigiendo errores con el tiempo. A cambio, el jugador asume que algunas cosas pueden cambiar, para bien o para mal.

Aquí hay una cosa importante, Steam no publica cifras oficiales de copias vendidas para cada juego. Por eso entran en escena firmas como Alinea Analytics, que ofrecen estimaciones basadas en señales públicas y sus propios modelos. En una nota sobre su precisión, la compañía explica que ha comparado sus cálculos con cientos de hitos públicos y que, en PC, suelen moverse dentro de un margen de error cercano al 10 por ciento.

Ese matiz cambia cómo se lee el titular. Los 5,3 millones de copias y los 108 millones de dólares atribuidos a Slay the Spire 2 en marzo son, por ahora, una estimación externa. Mega Crit no ha publicado un desglose oficial de ingresos del mes, así que conviene hablar de tendencias y no de certezas absolutas.

Los AAA que quedaron detrás

Crimson Desert, de Pearl Abyss, no quedó “mal” en marzo, simplemente quedó segundo en ese ranking mensual de Steam. Y fuera de Steam, su historia va por otra vía, la propia cuenta oficial del juego en X afirmó que “has sold through 4 million copies worldwide”. Eso sugiere que, en paralelo al pulso de Steam, el juego se movió con fuerza en varias plataformas.

Resident Evil Requiem, por su parte, jugaba en otra liga de precio y de marca. Capcom ya había anunciado en 2025 que el juego estaba “scheduled for release on February 27, 2026”, y su llegada aPC coincidió con una ventana muy competitiva. En el ranking de marzo, Requiem aparece con menos copias que Slay the Spire 2, pero con una recaudación estimada alta para el volumen vendido.

La diferencia se entiende fácil. Un juego más caro puede generar mucho dinero con menos unidades, mientras que uno más barato necesita vender muchísimo más para acercarse.

Descuentos que cambian el mapa

Marzo también dejó otra lección clásica de Steam, el poder de los descuentos. En la misma lista de ventas aparece un título de catálogo como Resident Evil 3 Remake con cifras cercanas al millón de copias, algo que se atribuye a una rebaja muy agresiva. La gente aprovecha una oferta, lo compra “para cuando tenga tiempo” y el algoritmo vuelve a ponerlo delante.

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En PC, ese comportamiento es casi parte del ritual. Una rebaja fuerte convierte un juego viejo en “novedad” durante unos días, y eso puede arrastrar a otros títulos de la misma saga. Si además hay una entrega reciente en boca de todos, el efecto se multiplica.

No solo fue Slay the Spire 2

La lista de marzo también tuvo sitio para otro indie, Climber Animals Together, un cooperativo de plataformas basado en físicas. En su ficha de lanzamiento, distribuida a través de Gamespress, se describe como un juego para uno a ocho jugadores en el que el grupo compite por superar circuitos llenos de obstáculos. En el ranking de Alinea, aparece empatado en unidades con Resident Evil Requiem, pero muy por debajo en ingresos, algo coherente con un precio más bajo.

Lo que deja marzo es una foto interesante del mercado. Los AAA siguen vendiendo, pero un indie con un concepto claro puede dominar el mes si engancha desde el primer fin de semana. Si encima está en acceso anticipado, la pregunta ya no es si va a cambiar, sino cuánto y en qué dirección.

El informe principal se ha publicado en Alinea Analytics.