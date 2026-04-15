Tus vecinos se podrían estar conectando a tu WiFi pero hay una forma de saberlo y lo más importante, impedirlo

Por Techy44
Publicado el: 15 de abril de 2026 a las 15:37
Síguenos
Persona usando portátil mientras revisa conexión WiFi para detectar intrusos en la red doméstica.

¿Notas que la WiFi va más lenta justo cuando vas a ver un vídeo o jugar online? A veces el problema no está en tu tarifa, sino en un invitado que no has invitado. Si alguien se conecta sin permiso, te roba velocidad, aumenta los riesgos para tus dispositivos y puede dejar tu conexión ligada a actividades que no son tuyas.

La buena noticia es que no hace falta ser experto para cerrar esa puerta. Con unos cambios en el router y una revisión rápida de vez en cuando, puedes reducir mucho las opciones de intrusos y detectar accesos raros a tiempo.

Cambia lo que viene de fábrica

Muchos routers llegan con un nombre de red y contraseñas previsibles, y eso es justo lo que buscan los curiosos. La Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE recomienda cambiar la clave de la WiFi, la contraseña de acceso al router y también el nombre de la red para no dar pistas sobre tu operadora o el modelo del equipo. “Modificar el nombre de la red para no dar pistas sobre quién es tu operadora y modelo de router” es un consejo directo que suele pasarse por alto.

Luego está la clave en sí, que es donde la gente se la juega por prisas. En sus guías de identidad digital, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, con autores como Paul A. Grassi y James L. Fenton, sugiere priorizar contraseñas largas y memorables, mejor como frase que como mezcla rara de símbolos. Una frase con varias palabras y algún número suele ser más resistente que una corta con trucos obvios, y conviene evitar datos personales y pistas.

Activa un cifrado moderno

El “cifrado” es la forma de la WiFi de meter tus datos en un sobre cerrado mientras viajan por el aire. En la configuración de seguridad del router verás opciones como WPA2 o WPA3, que son sistemas de protección, y conviene elegir el más reciente que soporten tus dispositivos. Si tu router solo ofrece opciones antiguas como WEP, es un candado viejo.

WPA3 se diseñó para tapar agujeros conocidos y complicar el intento de adivinar la contraseña. INCIBE explica que WPA3 es más robusto que WPA2 y que llega para corregir debilidades que se hicieron famosas con ataques como KRACK. No es magia, pero sí un salto razonable en seguridad doméstica.

Mira quién está dentro

Otra escena típica es esta, todo parece normal hasta que miras la lista de dispositivos conectados. Casi todos los routers muestran un panel con móviles, portátiles, televisores y consolas que están usando tu red en ese momento. Si aparece algo que no reconoces, desconéctalo y cambia la contraseña.

Si quieres más control, puedes limitar cuántos equipos se conectan a la vez y así notar antes cualquier sorpresa. En un artículo de INCIBE sobre compartir WiFi se sugiere fijar un máximo de conexiones y también usar el filtrado por dirección MAC para que solo entren dispositivos concretos. “La dirección MAC actúa como un DNI del equipo” es su comparación, con el matiz de que no es infalible y sirve como capa extra.

Mantén el router al día

El firmware es el “sistema” del router, parecido a las actualizaciones del móvil, y cuando se queda viejo aparecen agujeros. INCIBE recomienda mantenerlo actualizado, activar un cifrado moderno como WPA3 o WPA2, controlar qué dispositivos pueden conectarse y desactivar la administración remota para que nadie intente entrar a la configuración desde Internet. “Cambiar el nombre (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi es fundamental” es una de sus ideas base.

Esto no es solo teoría, también hay avisos públicos cuando el riesgo sube. El FBI publicó el 7 de mayo de 2025 una alerta sobre servicios criminales que aprovechan routers “end of life”, equipos tan antiguos que ya no reciben parches, y advirtió que los modelos de 2010 o anteriores suelen estar en esa zona peligrosa. Sus medidas pasan por sustituir el router si está fuera de soporte, aplicar actualizaciones y desactivar la gestión remota si no la necesitas.

Capas extra sin complicarte la vida

Ocultar el nombre de tu red, lo que muchos routers llaman ocultar SSID, puede hacer que no aparezca en la lista de redes de cualquiera que pase por la calle. Aun así, es más una capa de privacidad que una barrera real, porque una red “oculta” se puede detectar. Si lo activas, hazlo como complemento, no como plan principal.

También ayuda separar situaciones. Una red de invitados con otra contraseña es útil cuando viene gente a casa, y lo importante es apagarla cuando ya no haga falta y no reutilizar la misma clave para todo. Si ves funciones que no usas, desactivarlas reduce el número de puertas abiertas.

El recurso oficial se ha publicado en el INCIBE.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Ventana de formateo de disco en Windows 11 heredada de la interfaz creada en 1994.

En 1994 un programador creó una interfaz «temporal» para Windows pero han pasado más de 30 años y fue tan brillante que la seguimos usando

15 de abril de 2026 a las 08:01
puerto HDMI conectado a televisor con cable mostrando conexión para mejorar imagen HDR y sonido eARC.

Si tu televisor tiene un puerto HDMI tienes un tesoro pero el problema es que no sabes configurarlo y estos son las 3 funciones que debes cambiar

13 de abril de 2026 a las 18:42
Smartphone Android sobre mesa, ejemplo de móvil que puede ir lento y mejorar al borrar la caché.

Si tu móvil Android va lento sólo tienes que borrar el caché y así es como tienes que hacerlo

13 de abril de 2026 a las 15:23
Router WiFi doméstico con antenas utilizado para mejorar la conexión a internet al reiniciarlo.

Los expertos piden que apagues el router unos minutos todos los días y ésta es la razón: el simple gesto que te cambia la vida

12 de abril de 2026 a las 20:43
Código en Linux con mejora de rendimiento en Wine 11 para ejecutar juegos de Windows con NTSYNC y mayor FPS.

La revolución del futuro llega a Linux: Wine 11 ejecuta juegos de Windows a nivel de kernel a 860 fps

11 de abril de 2026 a las 12:42
MacBook con macOS usado para mejorar productividad con aplicaciones en 2026.

12 aplicaciones que no conocías y te van a cambiar la vida si tienes un Mac: actualizadas en 2026

9 de abril de 2026 a las 15:36

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.