El truco más fácil para saber si alguien se coló en tu WiFi

En casa el WiFi es casi tan básico como la luz o el agua. Por eso molesta tanto cuando la conexión va lenta sin motivo aparente o el router parpadea aunque nadie esté usando nada. A veces no es solo mala suerte con la señal, sino alguien más colándose en tu red.

La buena noticia es que, según recomiendan los expertos en ciberseguridad, detectar invitados no deseados y echarlos de tu WiFi se puede hacer con unos pocos pasos desde el móvil o el ordenador. No hace falta ser “friki” de la informática, pero sí dedicar unos minutos a revisar quién se conecta y a cerrar bien esa puerta digital.

Cómo saber quién está conectado a tu WiFi

La forma más sencilla, si tu operadora lo permite, es usar la app oficial con la que gestionas la conexión. Muchas aplicaciones muestran en tiempo real la lista de dispositivos conectados a tu wifi, con nombre, tipo de equipo y a veces hasta el consumo de datos. Ahí deberías reconocer el móvil, la tele, la consola y el portátil de casa sin demasiada dificultad.

Si tienes un sistema WiFi Mesh, como Google WiFi, Amazon Eero o TP‑Link Deco, sus propias aplicaciones permiten ver de un vistazo quién está usando la red y pausar el acceso de un dispositivo con un toque. Es una opción cómoda cuando tienes muchos aparatos conectados a la vez. En la práctica, funciona como una lista de invitados donde tú decides quién entra y quién no.

Cuando tu router no tiene app, puedes entrar desde el navegador escribiendo la dirección IP del equipo, por ejemplo 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Tras iniciar sesión con usuario y contraseña, normalmente verás un apartado llamado “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP” que muestra nombres, direcciones MAC y a veces el tráfico que genera cada aparato. Si aparecen equipos que no reconoces, su presencia es una señal clara de posible intrusión y conviene tomar medidas.

Otras pistas de que hay intrusos en tu red

En ordenadores con Windows, el Administrador de tareas también ayuda a vigilar la red. Al pulsar Ctrl + Shift + Esc y entrar en la pestaña “Rendimiento”, algunos usuarios encuentran la sección “Usuarios de red”, donde se ve cuántos equipos están tirando del ancho de banda. Es una forma rápida de comprobar si hay más actividad de la esperada mientras intentas ver una serie o jugar online.

Más allá de los menús, el día a día da pistas muy claras. Una bajada repentina de velocidad, cortes frecuentes en videollamadas o problemas para conectar nuevos dispositivos pueden indicar que la red está saturada por aparatos que no son tuyos. También llaman la atención las luces del router parpadeando cuando toda la casa está supuestamente desconectada o las alertas de acceso inusual que muestran algunas apps de las operadoras.

Estos casos son aún más habituales en edificios llenos de vecinos donde las redes se pisan unas a otras. Un vecino que prueba contraseñas por defecto o una red sin protección fuerte pueden convertirse en un atajo muy tentador. Al final del día, se trata de no dejar la puerta digital abierta al pasillo de la comunidad.

Cómo bloquear a los dispositivos no reconocidos

Si detectas aparatos extraños conectados, el movimiento más efectivo es cambiar la contraseña de tu WiFi por una clave robusta. Lo recomendable es combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, evitando nombres propios o datos fáciles de adivinar. Los organismos de ciberseguridad llevan años insistiendo en que no conviene mantener la contraseña que viene en la pegatina del router.

Desde la propia configuración del router es posible, en muchos modelos, “expulsar” un dispositivo de la lista de conectados. Al borrar un aparato desconocido, su conexión se corta de inmediato, algo útil si estás viendo cómo consume datos en tiempo real. Aun así, si sigue conociendo la clave antigua, podría volver a entrar, por eso el cambio de contraseña es tan importante.

Algunos routers permiten crear un filtro por dirección MAC para que solo se conecten los equipos que tú autorices. Este sistema añade una barrera extra porque la MAC funciona como un “DNI” de cada dispositivo. No es una protección perfecta, pero en gran medida complica el acceso a intrusos ocasionales y resulta práctico cuando tienes pocos dispositivos fijos en casa.

Refuerza la seguridad de tu red para el futuro

Además de expulsar intrusos, es clave dejar tu WiFi mejor protegida que antes. Las guías del Instituto Nacional de Ciberseguridad recomiendan activar cifrado WPA3 siempre que sea posible y, si no está disponible, usar WPA2. El viejo cifrado WEP ya no se considera seguro y por lo general se desaconseja mantener routers que solo ofrecen ese sistema.

Otra medida sensata es desactivar WPS, esa función que conecta dispositivos pulsando un botón o usando un pin corto, porque facilita ciertos ataques automáticos. También conviene mantener el firmware del router actualizado, apagar la administración remota si no la necesitas y, si quieres añadir algo más de discreción, ocultar el nombre de la red para que no aparezca en búsquedas casuales. Recursos como la guía “Tu router, tu castillo” o la guía de seguridad en redes wifi explican estos pasos con capturas y ejemplos sencillos.

Revisar de vez en cuando la lista de dispositivos conectados, por ejemplo una vez al mes, ayuda a detectar a tiempo cualquier nuevo “invitado”. Si pese a todo la conexión sigue fallando o no logras acceder a la configuración del router, merece la pena llamar al soporte técnico de tu operadora para una revisión más profunda.

La guía oficial se ha publicado en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).