Nueva filtración sobre la PS6: se descubre lo que Sony no quiere que sepan sus competidores y en Xbox ya están temblando

¿Se puede notar el salto generacional antes de que Sony enseñe una consola nueva? A principios de abril de 2026, una filtración sobre PlayStation 6 ha puesto el foco en una ventana de lanzamiento y en algo más cotidiano, cómo se instalarán los juegos sin llenar el disco con archivos que no hacen falta.

La pista llega desde Moore’s Law is Dead, un canal centrado en hardware que asegura que PS6 llegaría entre finales de 2027 y principios de 2028, y que lo haría junto a una portátil. No hay confirmación oficial, pero la historia gira alrededor de herramientas que usan los estudios cuando preparan sus juegos.

Qué se está diciendo sobre PS6

Según el insider, la próxima PlayStation estaría dentro de esa franja de finales de 2027 a principios de 2028 y no vendría sola, porque la acompañaría un modelo portátil. La frase que más se repite es sencilla. “PS6 no tardará años en llegar.”

Por ahora, todo esto es rumor. Pero el detalle interesante no es la fecha en sí, sino el tipo de señales que se citan, cambios en el entorno de desarrollo que, si existieran, encajarían con una transición a nuevos dispositivos.

Qué es un kit de desarrollo y por qué importa

Un kit de desarrollo es, en la práctica, el “laboratorio” que una compañía entrega a los estudios para que creen y prueben sus juegos antes del lanzamiento. Suele incluir hardware de prueba, herramientas de software y normas sobre cómo empaquetar los archivos del juego.

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La filtración apunta a un “modo de ahorro de energía” que tendría su propio conjunto de recursos, como si fuera un perfil aparte. El insider lo resume con una frase muy concreta. “El modo ahorrar energía también tendrá su propio pack de texturas, y esto solo tiene sentido si es para una nueva consola.”

PlayGo y la idea de bajar solo lo necesario

PlayGo no es un término inventado de cero. Sony ya lo usa en páginas oficiales de juegos para PS5 para describir que puedes empezar a jugar una parte mientras el resto se sigue descargando, algo útil cuando quieres “entrar ya” aunque la instalación no haya terminado.

La novedad, según la filtración, sería ampliar esa idea a cómo se reparten los archivos entre distintos modelos. En vez de una descarga “para todos”, cada consola bajaría solo lo que va a usar, con paquetes separados para texturas y recursos de mayor o menor calidad.

Dicho en sencillo, sería como elegir la talla correcta al comprar ropa online. Si tu consola no puede aprovechar ciertos archivos, no tendría por qué guardarlos. Menos espera, menos espacio desperdiciado.

La comparación con Smart Delivery de Xbox

Microsoft lleva años defendiendo una idea parecida con Smart Delivery. En su documentación oficial, lo define como una tecnología que entrega e instala automáticamente la mejor versión disponible de un juego según la consola que tengas, incluso si cambias de generación.

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En la práctica, eso evita que el jugador tenga que pensar en “qué versión” le toca y reduce descargas innecesarias. La filtración sugiere que Sony quiere una solución comparable para un ecosistema con más modelos, una sobremesa más potente, otra menos exigente y una portátil con límites de energía claros.

Qué encaja con datos públicos y qué queda en el aire

Lo primero es lo obvio. Sony no ha anunciado PS6 ni una portátil nueva, así que no hay fecha, precio ni especificaciones oficiales. Por eso conviene leer cualquier detalle como una hipótesis, no como una hoja de ruta cerrada.

Aun así, 2027 aparece en documentos públicos por motivos muy distintos. En 2022, Sony Interactive Entertainment advirtió ante la Competition and Markets Authority del Reino Unido de que un acceso garantizado a ciertos juegos solo hasta 2027 sería insuficiente, y vinculó ese horizonte con el momento en que lanzaría la siguiente generación de su consola, con el año exacto censurado en el documento publicado.

También está el tema del precio, que siempre acaba saliendo. El insider afirma que tanto la consola de sobremesa como la portátil se habrían diseñado para ser más baratas de fabricar que PS5 y PS5 Pro, pero eso sigue sin pruebas públicas y sin una palabra de Sony. Al final del día, lo único sólido es esto, hay filtración y hay expectativas, pero la confirmación solo puede llegar con un anuncio oficial.

El trabajo principal se ha publicado en el canal de YouTube Moore’s Law is Dead.