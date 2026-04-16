4 aparatos que siempre tienes enchufados en casa y están reventando tu factura de la luz incluso cuando el interruptor está apagado

Apagas la tele, dejas el móvil cargando y te vas a dormir pensando que ya está todo bajo control. Pero a la mañana siguiente siguen ahí, pequeñas luces encendidas y pantallas en negro que, en realidad, no están del todo “muertas”. ¿Y si parte de tu factura se fuera justo por esas cosas que ni miras?

Ese gasto se conoce como “consumo fantasma” o consumo en espera. Es la electricidad que usan algunos aparatos por el simple hecho de estar enchufados, aunque tú creas que están apagados. La clave es identificar los sospechosos más comunes y cortar el goteo sin complicarte.

Qué es el consumo fantasma

Muchos dispositivos necesitan energía para “estar listos”. Mantienen un receptor para el mando, guardan ajustes o sostienen una conexión para despertar rápido. Cómodo, sí, pero no gratis.

El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que este consumo puede suponer entre un 5% y un 10% de la energía residencial, y en su ejemplo puede llegar a costar hasta 100 dólares al año en un hogar medio.

No es un problema nuevo, pero sí cambiante. La Agencia Internacional de la Energía ya lo señalaba en un informe publicado el 21 de junio de 2001, impulsado por el trabajo del investigador Alan Meier en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y coordinado dentro de la agencia por Benoît Lebot. Y el propio laboratorio recuerda que el “standby” típico ha bajado mucho, pero el número de aparatos conectados no ha dejado de crecer.

Televisión y equipo de sonido

La tele “apagada” con el mando suele quedarse en modo listo para despertar en segundos. También se quedan medio despiertas barras de sonido, consolas y equipos de música, sobre todo si tienen que escuchar una orden o mantener una red. Cómodo, sí, pero no gratis.

Para poner números, la OCU midió consumos en reposo y encontró que una impresora puede gastar 52,6 kWh al año en standby, mientras que un router y una cadena de música rondan 35 kWh anuales. Un kilovatio hora es, a grandes rasgos, la energía de un aparato potente encendido durante una hora. En su lista también aparecen altavoces inteligentes, con 26,3 kWh al año.

Cargadores siempre enchufados

Dejar cargadores enchufados es uno de esos hábitos que se vuelven invisibles. El programa IEA 4E, en un documento preparado por Ecos, recuerda que un adaptador típico de móvil puede rondar 0,26 vatios cuando está enchufado sin estar cargando. Es poco, pero si acumulas varios, suma.

La solución es simple y realista. Desenchufa el cargador cuando termines o usa una regleta con interruptor para “apagar” varios de golpe. Es un gesto pequeño, pero repetido cada día se nota.

Ordenadores e impresoras

El modo suspensión ayuda a arrancar rápido, pero no equivale a “cero”. Parte del equipo se queda alimentada para guardar el estado, aceptar órdenes o mantener la red. Y si trabajas con portátil, también entran en juego pantallas externas y adaptadores USB.

En una guía oficial, el Departamento de Energía de Estados Unidos explica que monitores con etiqueta ENERGY STAR pueden consumir 2 vatios o menos en reposo y alrededor de 1 vatio o menos cuando están apagados. Activar la gestión de energía y apagar el monitor cuando no lo usas suele ser la manera más directa de recortar ese consumo.

Pantallas y relojes en la cocina

En la cocina hay otro clásico. Microondas, cafeteras o pequeños electrodomésticos con reloj digital gastan energía para mantener esa pantalla, aunque no estén haciendo su función principal. Es el típico “solo son números en la pantalla” que acaba siendo más de lo que parece.

En Estados Unidos, Appliance Standards Awareness Project explicó que algunos microondas podían gastar alrededor de 4 vatios en standby, lo suficiente como para sumar unos 35 kWh al año solo por mantener funciones como el reloj. Si tienes varios aparatos parecidos, el efecto se multiplica.

Qué está cambiando en Europa

La Comisión Europea anunció el 8 de mayo de 2025 que la UE aplica desde el 9 de mayo de 2025 límites actualizados para el consumo en modo apagado, espera y espera en red, con el foco ampliado a routers Wi-Fi y altavoces inalámbricos. Sus estimaciones apuntan a un ahorro colectivo de 530 millones de euros al año para 2030.

El marco legal está en el Reglamento (UE) 2023/826, publicado en España a través del BOE. Ahí se fijan límites como 0,50 vatios en modo desactivado, con una bajada prevista a 0,30 vatios tras dos años de aplicación, y topes para equipos conectados en red que van de 2 a 8 vatios según el tipo de producto. En la práctica, esto empuja a que los aparatos nuevos “duerman” mejor.

Cómo recortarlo sin obsesionarte

No hace falta vivir desenchufando todo. Empieza por los rincones que acumulan aparatos, como la zona de tele y la mesa de trabajo, y pon una regleta con interruptor para cortar varios de golpe. El IDAE lo resume así, “enchúfalos a una regleta con interruptor y apágalo cuando no los uses”.

Luego decide con sentido común qué sí debe quedarse encendido, como el frigorífico, y qué no, y recuerda que el consumo fantasma es, sobre todo, una suma de hábitos. Con pequeños cambios, esa suma baja.

El informe principal se ha publicado en la Agencia Internacional de la Energía.