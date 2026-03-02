Samsung suelta la bomba de febrero de 2026 y algunos Galaxy se quedan fuera: lista completa

Samsung ha confirmado qué móviles Galaxy entran en el nuevo paquete de actualizaciones de febrero y cuáles empiezan a quedarse fuera del calendario habitual. El software, basado en One UI 8.5, forma parte del plan de mantenimiento que la marca tiene preparado para 2026.

El anuncio tiene una doble lectura, porque muchos dispositivos recibirán parches de seguridad y mejoras internas, pero modelos como el Galaxy S21 se despiden del soporte regular y otros pasarán a un ritmo de actualizaciones más lento. La pregunta es sencilla, ¿está tu móvil en la lista o empieza a quedarse atrás?

Qué cambia con la actualización de febrero

Una actualización de sistema no es solo una descarga más. En este paquete se incluyen nuevos parches de seguridad, refuerzos en los controles de acceso, cambios en servicios internos y mejoras en las aplicaciones base del sistema. La propia compañía resume que «la actualización de febrero refuerza el compromiso de la marca con la seguridad y el rendimiento de sus dispositivos Galaxy».

En la práctica, esto puede traducirse en un teléfono que se cuelga menos y está mejor protegido frente a intentos de robo de datos. La actualización funciona como una revisión rápida del coche antes de un viaje largo y ayuda a que el dispositivo siga rindiendo cuando lo usas todo el día.

Los móviles Galaxy que reciben One UI 8.5

Entre los plegables, el nuevo software llegará a los Galaxy Z TriFold, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7 y Z Fold Special Edition, junto con los Galaxy Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7 y Z Flip7 FE. Son los modelos más recientes de la gama.

En la serie Galaxy S, la lista de febrero incluye los Galaxy S25, S25+,S25 Ultra, S25 Edge y S25 FE, además de los Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE y los Galaxy S23, S23+, S23 Ultra y S23 FE. La familia se completa con el Galaxy A56 5G y varios modelos diseñados para empresas, como los Galaxy A53 5G, A54 5G, A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, XCover7 y XCover7 Pro.

Los modelos que se quedan sin soporte regular

El gran ausente en la nueva lista es el Galaxy S21, que se despide del soporte regular de actualizaciones a partir de este mes. Esto significa que ya no recibirá los parches de seguridad, aunque el teléfono siga funcionando con normalidad para llamadas, redes sociales o vídeo.

A medio plazo también cambian de ritmo el Galaxy S22 y el Galaxy S21 FE, que pasan a recibir solo actualizaciones trimestrales en lugar de mensuales. No quiere decir que se vuelvan inseguros de un día para otro, pero los parches tardarán más en llegar y estos modelos se acercan a su fase de retirada.

Por qué puede que tu Galaxy aún no se haya actualizado

Puede que tengas uno de los modelos compatibles y aun así no veas ninguna notificación en la pantalla. La disponibilidad de la actualización depende de factores como la región, el operador y la versión del sistema, por eso el despliegue es gradual y no llega a todos a la vez.

Si quieres comprobarlo por tu cuenta, entra en Ajustes, toca Actualización de software y revisa qué versión tienes instalada. Si el sistema indica que hay un paquete nuevo, pulsa Descargar e instalar y deja que el teléfono complete el proceso conectado a una red estable.

Foto: Samsung