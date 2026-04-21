Los GPS tienen los días contados: crean un sistema que usa el campo magnético de la Tierra y ofrece más precisión sin usar satélites

Por Techy44
Publicado el: 21 de abril de 2026 a las 08:03
Síguenos
Mapa GPS en tablet mostrando navegación con señal satelital, ejemplo de tecnología que podría ser sustituida por sistemas sin GPS.

¿Te ha pasado que el móvil te marca un giro justo al entrar en un túnel y, de repente, el punto azul empieza a “bailar”? No es magia, es una señal débil que depende de satélites y puede perderse, degradarse o incluso ser engañada en ciertos entornos.

En abril de 2025, la empresa australiana Q-CTRL presentó su propuesta en una nota de prensa oficial. La idea es simple de explicar y difícil de ejecutar, usar el magnetismo de la Tierra como referencia y no como curiosidad científica.

Por qué no siempre puedes fiarte del GPS

El GPS forma parte de una familia más amplia llamada GNSS, que agrupa varios sistemas de navegación por satélite. Funcionan bien en la mayoría de situaciones, pero las señales llegan muy débiles a la superficie y por eso se deterioran con facilidad en túneles, ciudades con edificios altos o zonas con interferencias.

Además, existe el problema del “spoofing”, cuando alguien emite una señal falsa para que un receptor crea que está en otro lugar. Por eso, muchos aviones y vehículos usan sistemas de respaldo, como los inerciales, que calculan la posición midiendo aceleraciones y giros.

El problema es que esos respaldos suelen “derivar”. Con el tiempo acumulan error, igual que un podómetro barato que se va desajustando a lo largo del día si no lo recalibras.

Renders del sistema y conceptos | Vídeo: Q-CTRL

Un mapa invisible bajo tus pies

La idea clave de MagNav es sencilla de imaginar si piensas en un mapa de relieve. Solo que, en vez de montañas y valles, se trata de pequeñas variaciones del campo magnético causadas por la geología local, como minerales y tipos de roca.

Esas variaciones se pueden cartografiar y comparar con lo que mide un sensor a bordo. En los ensayos descritos por Q-CTRL, el sistema se apoyó en el Total Magnetic Intensity Grid of Australia 2019 de Geoscience Australia, y en la práctica también puede alimentarse de mapas globales como el World Digital Magnetic Anomaly Map.

Esto no es una idea nueva, pero sí es una ingeniería nueva. En 2016, Aaron Canciani y John Raquet publicaron unestudio que ya buscaba reforzar los respaldos inerciales, y hoy hay grupos como el MIT que reúnen bibliografía y datos abiertos para este campo.

Qué tiene de cuántico este sistema

El salto reciente está en combinar sensores más finos con software que aguanta el ruido de un vehículo en movimiento. Eso es lo que describe el estudio técnico de Q-CTRL, firmado por Murat Muradoğlu y un equipo amplio donde también aparece Michael J. Biercuk. En el texto, los autores resumen su enfoque y escriben “Our unique approach combines the processes of denoising and map-matching into a single step”.

La pieza central es un magnetómetro de rubidio. Dicho en sencillo, es un sensor que usa átomos para detectar cambios minúsculos del magnetismo, mucho más pequeños de lo que suele captar un sensor convencional. La diferencia práctica es que el sistema puede aprender y corregirse durante el trayecto, sin maniobras especiales.

En las pruebas, cada unidad pesa alrededor de 70 gramos y ocupa un volumen parecido al de una caja de cerillas grande. Ese tamaño sugiere que podría montarse en drones o avionetas sin modificar medio vehículo.

Lo que pasó en los vuelos y en la furgoneta de pruebas

Según el artículo técnico, los vuelos se realizaron durante una semana de febrero de 2025 cerca de Griffith, en Australia. En total se volaron más de 6.700 kilómetros con un Cessna 208B Grand Caravan, a alturas que llegaron a 19.000 pies, unos 5.800 metros.

En uno de los mejores resultados, el sistema terminó una ruta de unos 365 kilómetros con un error final de alrededor de 22 metros. En algunas configuraciones, la mejora frente a un sistema inercial de alta gama fue de hasta 46 veces, especialmente cuando los sensores iban montados externamente.

También hubo pruebas en tierra en noviembre de 2024, al sur de Orange, en Nueva Gales del Sur, con el equipo “atado” en el compartimento de carga de una furgoneta de alquiler. Al final de un recorrido de unos 18 kilómetros, el error quedó en torno a 180 metros, frente a más de un kilómetro en el sistema inercial usado como comparación.

Para qué serviría y qué falta por demostrar

Q-CTRL denomina Ironstone Opal a su sistema comercial, y lo presenta como un respaldo cuando el GPS falla. En su nota de prensa, Biercuk usó una comparación llamativa y dijo “We achieved an accuracy in some trials comparable to a sharpshooter hitting a bullseye from 1,000 yards away”.

La empresa subraya que es una navegación pasiva, lo que ayuda a no “delatar” la posición al emitir señales. Lo que esto promete, si se confirma en más escenarios, es un plan B silencioso para aviación, drones y logística.

Aun así, el propio estudio reconoce límites claros. Hace falta probar más en altitudes típicas de aerolíneas comerciales, en maniobras muy dinámicas y sobre el mar, donde las anomalías magnéticas suelen ser más suaves y los mapas públicos tienen menos detalle. Por ahora, los resultados se presentan como un preprint, un formato habitual antes de la revisión por pares.

El estudio principal se ha publicado en arXiv.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Persona limpiando la pantalla de un televisor con paño de microfibra sin productos químicos.

Parece una simple tarea cotidiana pero este gesto rompe tu televisor en segundos y pasa más a menudo de lo que crees

20 de abril de 2026 a las 15:34
Smartphone sobre asiento de coche simbolizando el posible fin de los móviles frente a las nuevas gafas inteligentes de Meta.

Mark Zuckerberg confirma que los móviles tienen los días contados: su sustituto está a punto de llegar y parece traído del futuro

19 de abril de 2026 a las 09:41
Logo de WhatsApp en pantalla relacionado con el fin del soporte en móviles Android antiguos en 2026.

WhatsApp va a dejar de funcionar en 15 millones de móviles muy pronto: la lista de los dispositivos afectados

16 de abril de 2026 a las 20:42
Regleta con varios cargadores enchufados mostrando el consumo fantasma de aparatos eléctricos en casa.

4 aparatos que siempre tienes enchufados en casa y están reventando tu factura de la luz incluso cuando el interruptor está apagado

16 de abril de 2026 a las 09:41
Cable USB-C junto a conector USB-A sobre fondo verde que representa el cambio de norma en cargadores de la UE.

La UE confirma el cambio de norma: adiós para siempre a los cargadores de los portátiles, a partir de éste mes será obligatorio el cable USB-C

15 de abril de 2026 a las 09:47
Cápsula Orion de la NASA durante Artemis II sobre la Tierra vista desde el espacio.

Ni Oppo ni Samsung: el móvil que llevan los astronautas de Artemis II para hacer fotos desde el espacio

13 de abril de 2026 a las 09:42

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.