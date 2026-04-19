Parece de película pero así es como entrenan en España los pilotos de combate para prepararse para lo peor

¿Qué hace un piloto si su avión cae en una zona hostil y se queda solo, sin apoyo inmediato? En ese tipo de situaciones, el reto no acaba con el impacto. A veces, lo más difícil empieza después.

Ese escenario es el que intenta cubrir el entrenamiento SERE, un programa del Ejército del Aire y del Espacio, dependiente del Ministerio de Defensa, para enseñar supervivencia, evasión, resistencia y extracción. La instrucción se imparte en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). La propia institución lo define como un «pilar fundamental» cuando alguien queda aislado en un entorno peligroso.

Qué es SERE

SERE es un conjunto de tácticas, técnicas y procedimientos pensados para el llamado «personal aislado», militares que por una emergencia pueden quedarse solos y lejos de los suyos. En la práctica, puede ocurrir tras un aterrizaje forzoso, una eyección o una misión que sale mal.

La idea se entiende rápido, sobrevivir, evitar la captura y, si llega el peor momento, resistir el cautiverio el tiempo necesario. Luego viene la última parte, facilitar la extracción, que en lenguaje llano significa poner las condiciones para que la recuperación sea posible. A veces será por medios propios y otras, con una operación de rescate.

Quién lo recibe

El curso está orientado a perfiles con alto riesgo de captura o explotación, según el Ejército del Aire y del Espacio. Ahí entran pilotos de combate, tripulaciones que operan más allá de líneas enemigas y efectivos de Operaciones Especiales.

No es un adiestramiento pensado solo para un rango concreto. Se dirige a oficiales, suboficiales y tropa, porque en misiones reales el aislamiento no distingue galones. La meta es que todos reaccionen con un mismo marco de procedimientos.

Dónde se entrena

El centro clave en España es la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en la Región de Murcia. Desde allí se organizan los cursos y también las prácticas en zonas exteriores donde se recrean condiciones ambientales parecidas a las que podrían encontrarse en un despliegue.

La escuela tiene, además, un papel formal dentro de las Fuerzas Armadas. En la ficha institucional de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, el Ejército del Aire y del Espacio detalla su ubicación y funciones. Y en su comunicado sobre SERE, sitúa a este centro como referencia para impartir la formación más exigente.

Niveles A, B y C

La formación SERE no es un único bloque para todo el mundo. Según explica el comunicado oficial del Ejército del Aire y del Espacio, se estructura en tres niveles, A, B y C, en función del riesgo de aislamiento al que se expone cada puesto. Ese mismo texto recuerda que, en la OTAN, este adiestramiento es una «responsabilidad de carácter nacional».

La Escuela Militar de Paracaidismo imparte el nivel C y fue designada como centro docente militar de referencia en materia SERE desde el 10 de julio de 2020. A lo largo del año se programan cuatro cursos, el último se celebró en febrero de 2026. El siguiente está previsto para noviembre de 2026.

Resistencia y cabeza fría

Hablar de supervivencia suele hacer pensar en herramientas y refugios improvisados, pero el programa insiste en otra parte igual de decisiva. El curso incorpora técnicas de resistencia y habilidades para desarrollar resiliencia cuando el cautiverio es extremo. El Ejército del Aire y del Espacio sostiene que este entrenamiento ayuda a detectar vulnerabilidades individuales y reforzarlas.

También hay un aprendizaje menos visible y muy cotidiano, manejar el estrés cuando todo se vuelve incierto. Tomar decisiones bajo presión, sostener la autosuficiencia en un entorno adverso y reforzar la resiliencia psicológica ante un aislamiento prolongado son competencias que el propio Ejército destaca. En resumen, no se trata solo de aguantar, sino de seguir pensando con claridad.

Por qué importa a la OTAN

La OTAN marca un marco común para que los países puedan trabajar juntos en operaciones, pero deja en manos nacionales que su personal pase por SERE según estándares compartidos. La idea es que, si un militar se queda aislado en un despliegue aliado, sus procedimientos encajen con los sistemas de recuperación del conjunto. Ese encaje se conoce como interoperabilidad, que no es otra cosa que poder colaborar sin fricciones.

Este enfoque se relaciona con el concepto de «Personnel Recovery», una etiqueta que agrupa desde localizar a un aislado hasta traerlo de vuelta con seguridad. Un documento divulgativo de la OTAN sobre Personnel Recovery resume cómo la Alianza fue desarrollando política y doctrina de recuperación de personal y estándares ligados a SERE. Por eso el Ejército del Aire y del Espacio insiste en que la formación debe verse como una «inversión estratégica prioritaria» para proteger al personal y cumplir las misiones.

La nota oficial se ha publicado en el Ejército del Aire y del Espacio.