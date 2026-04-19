Se confirma el anuncio más esperado de los fans de God of War: los rumores no fallaban

Abril de 2026 está dejando una pista recurrente para los fans de God of War. El insider Tom Henderson ha dicho que ha escuchado que el próximo juego “mainline” de la saga podría presentarse “very soon and in April”, aunque Sony y Santa Monica Studio no han hecho ningún anuncio.

La sensación es la de mirar el calendario y no encontrar la fecha marcada. También se habla de un spin-off con Faye como posible protagonista, y durante días se ha señalado un State of Play cerca del jueves 16 de abril. Pero, a estas alturas, esa cita parece haberse enfriado, y eso obliga a leer los rumores con más calma.

Qué dicen Henderson y NateTheHate

La versión más repetida nace en el entorno de Insider Gaming. En su podcast, Tom Henderson comentó que había escuchado por separado que un God of War importante estaba listo para anunciarse en abril, sin concretar si sería un tráiler largo o un primer teaser.

En paralelo, NateTheHate publicó en X que el proyecto estaría “set within the God of War universe” y que la protagonista sería Faye. También deslizó que la jugabilidad se apartaría de la fórmula de los dos juegos nórdicos recientes, un detalle atractivo pero imposible de comprobar por ahora.

Por qué la fecha del 16 de abril pierde fuerza

En los últimos días, varias filtraciones situaron un State of Play en torno al 16 de abril de 2026. Este formato suele servir para concentrar anuncios rápidos de PlayStation, con tráilers y fechas que llegan de golpe y se comentan durante semanas en redes.

El problema es que, a estas horas, no hay anuncio oficial de Sony y algunos medios ya dan por descartado que sea hoy. En otras palabras, el rumor del 16 de abril “was wrong”, y sin evento es difícil encajar un gran anuncio de Santa Monica Studio en esta semana.

Qué sería un God of War con Faye

Para quien se haya perdido parte del lore, Faye es la esposa de Kratos y la madre de Atreus. Su muerte abre el viaje de God of War de 2018, así que un juego con ella al mando encajaría, por lo general, como una historia anterior a ese punto.

¿Un cambio así puede funcionar? Depende de cómo se cuente. Según lo que se ha filtrado, el enfoque iría hacia una acción más directa y menos centrada en el mismo ritmo que la saga nórdica, aunque sigue faltando lo esencial, una confirmación y una muestra real de gameplay.

Lo oficial sobre la saga ahora mismo

Mientras lo nuevo sigue en rumores, hay un bloque de información que sí es oficial. El 12 de febrero de 2026, Sony confirmó en PlayStation Blog que el remake de la trilogía griega de God of War está en desarrollo y en una fase temprana, y además lanzó por sorpresa God of War “Sons of Sparta” en PS5.

Ese movimiento dejó una idea clara. PlayStation está dispuesta a experimentar con la marca mientras el siguiente gran paso se cocina a fuego lento. Y si te preguntas qué es un “«metroidvania»”, piensa en un juego de acción en el que vuelves a zonas antiguas cuando consigues una nueva habilidad, como cuando en clase te dejan usar una herramienta nueva y de repente todo encaja.

Dónde podría encajar un anuncio en 2026

Si abril se queda sin escaparate, junio es la otra ventana lógica, porque el sector se llena de eventos y anuncios encadenados. Sony puede guardar un primer vistazo para un momento de mayor visibilidad, o incluso lanzar un teaser corto cuando menos se espere, que es justo lo que alimenta estos rumores.

Además, el calendario propio de PlayStation ya tiene fechas grandes. Marvel ha anunciado que Marvel’s Wolverine llega a PS5 el 15 de septiembre de 2026, desarrollado por Insomniac Games junto a Marvel Games y Sony Interactive Entertainment. Con campañas así en marcha, un nuevo God of War podría reservarse para no competir por el foco, o presentarse para reforzar una temporada fuerte.

El comunicado oficial se puede leer completo en “PlayStation Blog”.