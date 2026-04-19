Mark Zuckerberg confirma que los móviles tienen los días contados: su sustituto está a punto de llegar y parece traído del futuro

Por Adrian Villellas
Publicado el: 19 de abril de 2026 a las 09:41
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Smartphone sobre asiento de coche simbolizando el posible fin de los móviles frente a las nuevas gafas inteligentes de Meta.

El móvil se ha convertido en el mando a distancia de la vida diaria. Mensajes, mapas, fotos, música. Meta cree que ese centro de gravedad puede moverse a la cara, con gafas inteligentes que enseñan información sin bajar la mirada.

La empresa de Mark Zuckerberg ha presentado una nueva generación de gafas con pantalla y una pulsera que se maneja con gestos casi invisibles. La idea es hacer tareas cotidianas, como leer un WhatsApp o seguir una ruta, sin tener el teléfono siempre en la mano. Suena cómodo, pero también abre dudas sobre comodidad, privacidad y dependencia real del móvil.

Qué ha anunciado Meta

El nuevo producto se llama Meta Ray-BanDisplay y llega acompañado de una pulsera de control llamada Meta Neural Band. La apuesta no es un casco ni unas gafas de realidad virtual, sino un formato que intenta parecerse a unas gafas normales.

Según el comunicado de Meta, las gafas incorporan una pantalla a color dentro de la lente, además de micrófonos, altavoces y cámara, y se venden junto a la pulsera para controlar la interfaz con movimientos sutiles. En Estados Unidos parten de 799 dólares, con llegada inicial a tiendas físicas seleccionadas el 30 de septiembre de 2025 y una expansión prevista a Canadá, Francia, Italia y Reino Unido a principios de 2026.

En la práctica, el objetivo es que mires hacia arriba y sigas atento a lo que pasa delante de ti. Es una forma distinta de entender las “gafas inteligentes”, más cerca de un recordatorio rápido que de una pantalla a tiempo completo.

Una pantalla en la lente

La pantalla está pensada para aparecer cuando hace falta y desaparecer cuando no. Meta la coloca a un lado para no tapar la visión y la describe como una herramienta para interacciones cortas, no como “ponerte un teléfono en la cara”.

¿Para qué sirve una pantalla así en el día a día? Para consultar notificaciones, ver mensajes, revisar una foto antes de enviarla o seguir indicaciones al caminar, todo con una mirada rápida. Si lo comparas con un smartwatch, la sensación es parecida, pero en vez de mirar la muñeca miras al frente.

La pulsera Neural Band

La segunda pieza del anuncio es la pulsera. Neural Band traduce señales de la actividad muscular de la muñeca en órdenes para las gafas, de forma que puedas desplazarte por menús o seleccionar cosas con gestos pequeños, sin tocar la montura.

La clave aquí es que no “lee la mente”. Funciona con señales del cuerpo, como las que se generan cuando mueves los dedos, aunque sea muy poco, y el sistema las interpreta como comandos digitales. Esto busca sustituir parte de lo que hoy hacemos con pantalla táctil, botones o una rueda.

Meta también ha destacado el enfoque de accesibilidad, porque estos gestos pueden ser más fáciles que manipular una pantalla para algunas personas. Si esto se vuelve fiable de verdad, puede cambiar cómo se controlan dispositivos en movimiento, por ejemplo andando por la calle o con las manos ocupadas.

Lo que dice Zuckerberg sobre el futuro del móvil

En llamadas con inversores, Zuckerberg lleva meses insistiendo en la misma idea. “Sigo pensando que las gafas van a ser el formato ideal para la IA, porque permiten que una IA vea lo que tú ves durante el día, oiga lo que tú oyes y te hable”, dijo al hablar de por qué una pantalla en las gafas puede “desbloquear” más usos.

En otra intervención, fue más concreto con el calendario y con el tamaño del mercado. “Más de mil millones de personas en el mundo usan gafas hoy” y, en su opinión, “parece muy probable” que se conviertan en gafas con IA “en los próximos cinco a diez años”, en un negocio que Meta trabaja con su socio EssilorLuxottica, el grupo detrás de marcas como Ray-Ban.

La visión también aparece en un texto firmado por “Mark” en el que Meta habla de “superinteligencia personal”, una IA que te acompañe y entienda tu contexto. “Si las tendencias continúan”, escribe, “dispositivos personales como las gafas” que ven y oyen lo mismo que tú “se convertirán en nuestros dispositivos informáticos principales”.

Las dudas que vienen con unas gafas así

No todo es tecnología y comodidad. En abril de 2026, una coalición de más de 70 organizaciones de derechos civiles y privacidad pidió a Meta que abandone cualquier plan para integrar reconocimiento facial en gafas de consumo, por el riesgo de identificación silenciosa en espacios públicos. En ese contexto, un portavoz de Meta respondió que “nuestros competidores ofrecen este tipo de reconocimiento facial, nosotros no” y que, si alguna vez lo lanzaran, lo harían con un enfoque “muy cuidadoso”.

Y luego está lo cotidiano, lo que no sale en los eslóganes. El precio es alto para un producto de primera generación, el uso tiene que ser realmente cómodo y la aceptación social importa, porque nadie quiere sentirse observado en el metro o en un instituto por una cámara en una montura.

Al final del día, esto no significa que el móvil desaparezca de golpe. Lo más realista, al menos por ahora, es que estas gafas intenten quitarle protagonismo al teléfono en momentos concretos, como leer un mensaje, seguir un mapa o hacer una consulta rápida, sin sacarlo del bolsillo cada dos minutos.

El comunicado oficial se ha publicado en Meta Newsroom.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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