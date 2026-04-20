Parece una simple tarea cotidiana pero este gesto rompe tu televisor en segundos y pasa más a menudo de lo que crees

¿Quién no ha limpiado la tele a toda prisa justo antes de darle al play? Entre el polvo y las huellas, apetece tirar de una servilleta y un spray cualquiera. El problema es que los propios fabricantes avisan de que un mal gesto, incluso con la pantalla aún caliente, puede acabar en marcas o desgaste difíciles de corregir.

Los equipos de soporte de Samsung Electronics, Sony y LG Electronics coinciden en lo esencial. La receta se repite, televisor apagado, paño de microfibra y nada de químicos agresivos, incluso cuando solo quieres quitar una marca rápida. En la práctica, eso significa evitar los atajos que funcionan en una ventana, pero no en una pantalla moderna.

La pantalla no es una ventana

En un televisor actual, ya sea LED, OLED o QLED, el panel suele llevar un recubrimiento antirreflejo, una capa muy fina que ayuda a ver mejor cuando hay luz en el salón. Samsung lo resume con una advertencia clara, «Nunca uses ningún tipo de limpiador de ventanas» ni productos con alcohol, amoníaco o acetona, porque pueden quitar ese recubrimiento y dejar marcas.

Además, muchas pantallas tienen un tratamiento superficial delicado, pero no para aguantar roces como un cristal. Sony recomienda no tocar la superficie y limpiarla con un paño suave. Y aquí va una idea útil, si el paño es el de las gafas, suele ser el tipo correcto.

Los errores que más dañan

El primero es usar lo que haya a mano, como limpiacristales y papel de cocina, porque parece lo más lógico. En una guía de mantenimiento, Sony advierte que no se deben usar limpiadores de ventanas, estropajos, toallas de papel ni disolventes como alcohol o disolvente de pintura, ya que pueden dañar o rayar la pantalla. Parece exagerado hasta que ves la típica zona mate que ya no se va.

El segundo error es pulverizar agua o producto directamente sobre el panel, aunque sea «solo un poco». LG lo dice sin rodeos, «Do not spray water directly on the TV», y añade que si el líquido entra puede causar descarga eléctrica o incluso un incendio. Por eso la regla práctica es sencilla, si hay que humedecer algo, que sea el paño, no la pantalla.

El método seguro en cinco pasos

La rutina más segura empieza casi siempre igual, lee la guía de tu modelo, apaga y desconecta, y usa un paño suave y seco. Samsung recomienda limpiar con microfibra o franela y recuerda que un panel LCD es delgado, así que no conviene apretar ni frotar con fuerza. Si hace falta, sugiere humedecer el paño con agua destilada y secar justo después.

Para las manchas más pegadas, la clave es controlar la humedad, no empapar. LG propone mojar un paño suave con agua templada, escurrirlo hasta que esté casi seco y limpiar con movimientos circulares suaves. Luego conviene dejar que la pantalla se seque por completo antes de volver a enchufar el televisor.

Manchas difíciles sin dramas

Si la pantalla tiene huellas de grasa o una marca que no sale con el paño seco, lo mejor es no improvisar con productos «milagro». En una guía actualizada el 16 de enero de 2026, Sony recomienda preparar el kit básico con varios paños de microfibra, agua destilada y, si hace falta, un detergente suave, por ejemplo un lavavajillas suave. También avisa, «Nunca pulverices un producto de limpieza directamente sobre la pantalla», porque el líquido puede gotear e introducirse en el televisor.

Cuando se usa detergente, la dosis es mínima, más cerca de una gota que de un chorrito. En su guía, Sony indica que basta con una gota de detergente en un cuenco con agua destilada y que la solución se aplica al paño, no al panel. Después, recomienda secar la zona de inmediato con otro paño de microfibra limpio.

Hábitos que evitan sustos

La limpieza también es cuestión de hábitos, no solo de «cómo frotas». En una serie de consejos de cuidado, Samsung insiste en limpiar con el televisor apagado y desconectado y en no usar papel o toallas de papel, porque pueden rayar. También recuerda que una presión fuerte puede dañar el panel interno, así que la fuerza no es tu aliada aquí.

Y hay detalles muy de casa que ayudan más de lo que parece. LG recomienda apagar y desenchufar porque así ves mejor las huellas, y sugiere limpiar con un paño de microfibra sin presionar demasiado. Si hay un llavero suelto o un juguete duro sobre el mueble, mejor retirarlo antes, por pura prevención.

La guía principal se ha publicado en el soporte oficial de Sony.