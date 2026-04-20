España alcanza un acuerdo clave con Turquía y confirma: NAVANTIA se encargará del mantenimiento del buque anfibio TCG Anadolu

Navantia ha firmado un acuerdo para encargarse del mantenimiento del buque anfibio TCG Anadolu, un barco clave de la Marina turca. La firma se realizó el 8 de abril de 2026 en Ankara con la Dirección General de Astilleros Navales Turcos, conocida como TGM. El marco prevé tres años de trabajo y la opción de ampliarlo otros tres.

En un buque militar, la botadura no es el final de la historia, es cuando empieza la parte más exigente. Motores, generadores, sistemas electrónicos y cientos de equipos necesitan revisiones, repuestos y manos expertas para evitar paradas largas. Y ahí aparece la pregunta que cualquiera se haría con su coche, pero a escala gigante, quién responde cuando algo falla.

Un acuerdo marco

La rúbrica la pusieron Alfonso Valea González, director comercial de Navantia para Europa y Turquía, y Emre Dinçer, director general de TGM. Según lo anunciado por la empresa, el paquete incluye mantenimiento y reparación, con soporte técnico tanto presencial como remoto. También contempla actualizar la documentación técnica del buque y dar formación especializada.

Que sea un “acuerdo marco” cambia el enfoque. No se trata de una única intervención cerrada, sino de un sistema para pedir trabajos cuando se necesiten, de forma periódica o puntual. La Marina turca puede activar esos servicios mediante peticiones de oferta dentro de un marco ya acordado.

Qué es el sostenimiento

En defensa se usa mucho la palabra “sostenimiento”, que suena técnica, pero la idea es simple. Es mantener un sistema operativo durante años, con repuestos, planificación y soporte para resolver problemas sin improvisar. En su propia presentación corporativa, Navantia explica que acompaña al cliente “a lo largo de todo el ciclo de vida” del producto.

Ese sostenimiento, además, ya no es solo llave inglesa y revisiones en puerto. Cada vez se apoya más en herramientas digitales que ayudan a anticipar fallos y a decidir qué tocar primero. Navantia describe el “gemelo digital” de sostenimiento como una maqueta virtual que integra la configuración del buque y su información logística para gestionar el mantenimiento con más control.

Cómo es el Anadolu

Un buque anfibio es, en pocas palabras, un barco pensado para mover personas, vehículos y material y desplegarlos cerca de la costa cuando hace falta. Además, suele operar helicópteros y puede actuar como plataforma de mando, un “centro de coordinación” flotante. La Armada española explica ese concepto en el Juan Carlos I, clasificado como LHD en el ámbito OTAN.

El astillero turco SEDEF publica datos que ayudan a imaginar la escala. Habla de un buque de más de 230 metros de eslora y de una autonomía declarada de 9,000 millas náuticas, lo que apunta a travesías largas sin depender de paradas constantes. Con un aparato así, el mantenimiento no es una tarea de fin de semana, es un trabajo continuo.

De dónde viene el diseño

La historia del Anadolu no empieza en 2026, ni siquiera en 2015. En una nota de 2018, Navantia ya detallaba que aportaría a SEDEF el diseño, la transferencia de tecnología y asistencia técnica para construir el buque en Turquía. Ese diseño se basaba en el LHD Juan Carlos I y se presentaba como un modelo probado, adaptado a requisitos turcos.

En su ficha del propio buque, Navantia insiste en esa idea de “familia” de diseños. Describe el Anadolu como construido por Sedef con tecnología de Navantia y basado en la plataforma del Juan Carlos I, con un perfil multipropósito que combina proyección anfibia, operaciones aéreas y apoyo humanitario. También destaca su tamaño, por encima de los 230 metros, y su autonomía de 9,000 millas náuticas.

Lo que viene ahora

Para una marina, la disponibilidad es una obsesión práctica. Si un buque está parado más tiempo del previsto, la planificación de entrenamientos y despliegues se complica, y los costes suben. Navantia ha contado en otros casos, como el mantenimiento y modernización del Juan Carlos I en 2025, que estos trabajos buscan sostener la versatilidad y la capacidad logística de este tipo de plataformas.

También está la parte menos visible, pero decisiva, detectar problemas antes de que sean urgencias. La empresa promueve sistemas de “mantenimiento inteligente” que monitorizan equipos y permiten predecir averías, apoyándose en un gemelo digital para mejorar la disponibilidad operativa. No significa que el barco se arregle solo, pero sí que se llega antes a la señal de alarma.

La relación, además, no parte de cero en la logística diaria. Según se ha comunicado estos días, el contrato de suministro de repuestos del TCG Anadolu sigue vigente desde 2023, un detalle que encaja con la idea de soporte continuado. Si el acuerdo marco se renueva, ese trabajo podría extenderse hasta un máximo de seis años en total.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Navantia.