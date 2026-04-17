Pokémon celebra su 30 aniversario con ‘Pokémon Champions’, el nuevo juego gratuito para Nintendo Switch

¿Te apetece un Pokémon que vaya directo a lo que más se juega en internet, los combates? Desde el 8 de abril de 2026, Pokémon Champions está disponible como descarga gratuita en Nintendo Switch y apuesta por partidas rápidas contra otros jugadores.

La idea es simple y bastante ambiciosa a la vez. Combates en línea, estrategias y la posibilidad de usar parte de tu colección de otros juegos mediante Pokémon HOME, con una versión para móviles prevista para más adelante en 2026.

Un Pokémon centrado en el combate

En el sitio oficial de Pokémon Champions, The Pokémon Company lo define como «un espacio hecho a medida para amantes de los combates», con mecánicas conocidas como tipos, habilidades y movimientos. En la práctica, eso significa que el juego se centra en el duelo, no en una aventura larga con historia.

Es una propuesta que encaja con un año cargado de anuncios por el 30 aniversario de la franquicia. Tras Leyendas Pokémon Z-A, publicado el 16 de octubre de 2025, y Pokémon Pokopia, lanzado el 5 de marzo de 2026, ahora llega un título pensado para echar una partida y volver a intentarlo. En los avisos oficiales se citan compañías habituales de la saga como Nintendo, Creatures y GAME FREAK.

Pokémon Champions | Vídeo: Nintendo of America

Modos para competir sin volverse loco

El sistema se organiza en tres tipos de combate y dos formatos, tal y como explica la sección de Sistema de juego. Hay Combates Clasificatorios para medirte con gente de todo el mundo, Combates Amistosos para jugar más relajado y Combates Privados para quedar con amigos.

Cada uno puede jugarse en Combate Individual o Combate Doble, que es el formato donde dos Pokémon luchan a la vez por cada lado. Las temporadas se van cerrando y abriendo, y cada pocas llega un nuevo reglamento que puede cambiar qué Pokémon se permiten. Así el meta, la forma más popular de jugar, no se queda congelado para siempre.

Puntos de victoria y el truco del progreso

Aquí no se trata solo de ganar por ganar. Los Combates Clasificatorios te dan puntos de victoria, que el juego abrevia como PV, y sirven para fichar y entrenar Pokémon.

Lo curioso es que, según la web oficial, esos puntos no se pueden comprar directamente. En la práctica, el progreso depende sobre todo de jugar y de elegir bien cuándo gastar esos PV. No hay compra directa de PV.

Pokémon HOME explicado sin tecnicismos

La sección Forma el equipo ideal explica Pokémon HOME como un almacén en la nube para guardar Pokémon y moverlos entre juegos. En Champions, la idea es llevar «ciertos Pokémon» de visita para montar equipos con criaturas que ya tenías en otros títulos o en Pokémon GO.

¿El detalle que mucha gente pasa por alto? Hay límites que conviene tener claros desde el minuto uno. Solo pueden viajar los Pokémon que ya estén disponibles en Champions, y los que consigas dentro de Champions no se pueden enviar de vuelta a Pokémon HOME.

Fichar en vez de capturar

En Pokémon Champions no capturas Pokémon por el mapa, sino que los fichas en un centro de fichaje. La selección es aleatoria y se paga con PV, aunque el juego permite volver a ver una nueva lista sin gastar PV una vez cada 22 horas. También hay un fichaje de prueba gratis al día, pensado para probar sin riesgo.

Si un fichaje te convence, puedes pagarlo para quedártelo de forma permanente. Y si lo tuyo es ajustar al milímetro, el juego permite entrenar para mejorar características y cambiar habilidades o movimientos, aunque ese entrenamiento no vale para los fichajes de prueba.

La megaevolución y el salto al competitivo oficial

La megaevolución vuelve como una de las mecánicas destacadas y, según el primer reglamento de los Combates Clasificatorios, estará permitida. En lenguaje normal, es una transformación temporal que potencia a un Pokémon durante el combate y puede cambiar su papel en la estrategia.

Para activarla, el juego introduce el Omniaro, un objeto ligado a la megaevolución y parecido a los Megaaros de la serie principal. Además, la propia web de Champions señala que, a partir de 2026, el Campeonato Mundial Pokémon y los eventos de la Serie de Campeonatos de Videojuegos se disputarán en este juego, con una nota que deja abierta la puerta a excepciones regionales.

Datos prácticos para descargarlo hoy

En Nintendo, Pokémon Champions aparece con clasificación PEGI 7, un tamaño de descarga de 1,9 GB y una lista de idiomas que incluye el español. También se describe como compatible con combates entre usuarios de Switch y de «dispositivos inteligentes compatibles», o sea, juego cruzado cuando llegue la versión móvil.

Y aunque la descarga es gratuita, el propio juego avisa de compras opcionales como un pack de inicio, pases de combate y membresías con ventajas como más espacio de caja o música extra. La ficha de Nintendo también marca que «incluye compras», algo habitual en juegos gratuitos con extras. Esas ventajas se detallan en la sección oficial de Recompensas y ventajas prémium.

El anuncio oficial se ha publicado en la web de Pokémon Champions.