Giro inaudito en España: la Armada va a construir un portaaviones inspirado en el Charles De Gaulle con capacidad para 30 aviones

España podría dar un salto importante en aviación embarcada. La Armada ha encargado a Navantia un estudio de viabilidad para un portaviones convencional, inspirado en el francés Charles de Gaulle y con capacidad para operar «entre 20 y 30» aviones de combate de última generación, según informó la agencia EFE.

La clave está en el matiz de «estudio». No hay un buque aprobado ni un diseño cerrado, al menos públicamente, pero la idea ya se está midiendo sobre planos, costes y necesidades reales. ¿Hasta dónde puede llegar esa modernización si España quiere sostener misiones largas con un grupo naval completo alrededor?

Un encargo a Navantia

Un estudio de viabilidad es, en la práctica, una prueba de realidad. Sirve para poner números sobre la mesa y responder a preguntas básicas, como cuánto podría medir el buque, cuánta gente haría falta para operarlo y qué infraestructura necesitaría para mantenerse en marcha durante años.

También obliga a elegir prioridades. Un portaviones no es solo una cubierta donde aterrizan aviones, es un sistema entero que incluye mantenimiento, mando, defensa propia y logística para que todo funcione sin parar.

Y, sobre todo, marca límites. A veces el resultado no es un «sí» rotundo, sino un «sí, pero» que depende de presupuesto, calendario y de si el país está dispuesto a sostenerlo durante décadas.

Un «aeropuerto» en el mar

Cuando se habla de portaviones convencional, la imagen más útil es sencilla. Es como un aeropuerto flotante en el que los aviones despegan rodando por la pista, no solo con despegue vertical o muy corto.

Eso cambia muchas cosas. Para operar con seguridad, por lo general hacen falta sistemas que ayuden al despegue y al aterrizaje, además de una cubierta amplia y un ritmo de trabajo muy coordinado para mover aeronaves, combustible y equipos sin errores.

En la práctica, significa más opciones a futuro. Pero también más exigencia, porque el margen de fallo en cubierta es mínimo y el mar no espera a que todo salga perfecto.

Más allá del Juan Carlos I

Hoy, el gran referente de la flota es el buque anfibio portaeronaves Juan Carlos I (L 61). Según la ficha oficial de la Armada, mide 231 metros de eslora y desplaza 26.000 toneladas, con un diseño pensado para operar como plataforma multipropósito.

Ese tipo de buque es muy flexible. Puede mover tropas, embarcaciones y helicópteros, y en momentos concretos actuar como base aérea limitada, algo útil en misiones muy distintas, desde despliegues a ayuda humanitaria.

El debate ahora apunta a una flota más escalonada. Por un lado, un nuevo buque anfibio similar al Juan Carlos I y, por otro, un portaviones convencional dedicado, si el estudio concluye que encaja en la España de la década de 2030.

El espejo francés

La referencia más repetida es el Charles de Gaulle, el gran portaviones francés. Mide unos 261 metros y ronda las 42.500 toneladas, y su ala aérea suele moverse «entre 20 y 30» aeronaves según la misión, de acuerdo con información divulgada en Europa y en publicaciones francesas.

La diferencia más clara es la propulsión. El Charles de Gaulle es nuclear, lo que le da una gran autonomía operativa, pero también implica una complejidad enorme en mantenimiento, personal especializado y cadena de apoyo.

En el caso español, la propuesta que se está estudiando parte de una propulsión convencional. Eso suele simplificar la construcción y la operación, pero obliga a planificar repostajes, buques de apoyo y escalas con más frecuencia.

La vida en cubierta

Decir «20 o 30 cazas» suena a cifra redonda, pero detrás hay vida real. Significa tener una mini base aérea que se mueve, con aviones que necesitan revisiones constantes, repuestos, combustible, armamento y personal que lo coordine todo a toda hora.

Además, un portaviones casi nunca va solo. Normalmente se integra en un grupo de escolta con fragatas, submarinos y un buque logístico que alimente al conjunto, porque un despliegue largo se gana tanto con la cubierta de vuelo como con la cadena de suministros.

Aquí aparece un factor menos vistoso, pero decisivo, el personal. En un análisis oficial sobre la visión estratégica «Armada 2050», el autor Augusto Conte de los Ríos subraya que el plan pone el foco en capacidades, tecnología, recursos y, sobre todo, en cuidar y dimensionar a la plantilla para sostener el modelo en el tiempo.

Lo que falta por decidir

El gran freno no suele ser el dibujo del barco, sino el conjunto de decisiones que vienen después. Un portaviones implica elegir qué tipo de aviación embarcada se quiere, evitar dependencias excesivas de un único modelo y asegurar financiación estable durante muchos años, algo que diversas fuentes han descrito como un proyecto «embrionario» y de recorrido largo.

También está la parte industrial. Navantia tendría un papel central en cualquier escenario, pero el salto de un estudio a una construcción real exige contratos, prioridades claras y una planificación compatible con otros programas navales que ya compiten por recursos.

De momento, lo más honesto es mirarlo como lo que es. Un intento de responder a una pregunta muy concreta, si España quiere proyectar poder aéreo desde el mar durante décadas, qué barco necesita y qué precio está dispuesta a pagar.

La información principal se ha publicado en EFE.