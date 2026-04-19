EEUU no se anda con chiquitas: encarga 405 misiles Patriot PAC-3 MSE para hacer sus destructores armas invencibles

El nuevo presupuesto presidencial de Estados Unidos para el año fiscal 2027 incluye una petición llamativa, 405 misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE para la Marina. La idea es que puedan usarse en destructores de la clase Arleigh Burke, integrados en el sistema de lanzamiento vertical Mk 41 y conectados al sistema de combate Aegis.

En la práctica, esto sería un cambio de escala y de concepto a la vez. Un misil pensado para baterías terrestres del Ejército pasaría a formar parte del inventario de un buque, y el documento presupuestario deja ver que la demanda total va mucho más allá de la Marina.

405 interceptores para una flota que ya está en el mar

El documento oficial de adquisiciones del presupuesto para el año fiscal 2027 fija en 405 los PAC-3 MSE solicitados para la Marina, y en 2.798 los que se piden para el Ejército. Sumados, son más de 3.200 interceptores y un coste cercano a los 14.000 millones de dólares.

Conviene leerlo como lo que es, una solicitud. El Congreso puede recortar o mover partidas, y el número final puede cambiar cuando el presupuesto se apruebe y se firmen los contratos.

Del “piloto” a la compra a gran escala

Hasta hace poco, la Marina hablaba de este misil casi como un experimento. En el presupuesto del año fiscal 2026, la petición para la Marina era de solo 12 PAC-3 MSE, una cantidad fácil de asociar a pruebas.

El salto a 405 sugiere que el programa deja de ser una demostración puntual y entra en fase de llenar almacenes. Dicho de otro modo, ya no se trata solo de ver si se puede, sino de tener suficientes unidades para que valga la pena.

Rota entra en la conversación

Para un lector en España hay un detalle difícil de ignorar. La propia US Navy explica que Naval Station Rota, en Cádiz, tiene cinco destructores Arleigh Burke desplegados de forma permanente, y los presenta como una pieza clave para operaciones en Europa, África y el área del Atlántico.

Eso no significa que mañana vayan a verse PAC-3 MSE en sus celdas de lanzamiento. Pero sí ayuda a entender por qué esta noticia genera interés aquí, el mismo tipo de buque que se vería afectado por el cambio ya opera desde territorio español.

Qué es el PAC-3 MSE y por qué importa

El PAC-3 MSE es un interceptor antiaéreo y antimisil, un misil pensado para derribar otros misiles, no para atacar objetivos en tierra. La documentación de Lockheed Martin describe a la familia PAC-3 como “hit-to-kill”, o sea, que destruye la amenaza al chocar directamente con ella en lugar de depender solo de una explosión cercana.

¿Qué ganas con un golpe directo? Si un proyectil enemigo se acerca a gran velocidad, lo más fiable puede ser “quitarlo de en medio” con un impacto, como si una pelota golpeara a otra en el aire.

El ensayo que lo puso en el mapa

La apuesta no sale de la nada. El 20 de mayo de 2024, Lockheed Martin anunció una prueba en White Sands Missile Range, en Nuevo México, en la que lanzó un PAC-3 MSE desde una plataforma contenedorizada Mk 70 para interceptar un blanco que simulaba un misil de crucero, usando el Virtualized Aegis Weapon System.

En ese comunicado, Tom Copeman, vicepresidente de Estrategia y Programas Navales, dijo que el objetivo es “keep those who serve ahead of evolving threats”, mantener a quienes sirven por delante de amenazas que cambian rápido. No es poca cosa.

Aegis y Mk 41 en palabras de andar por casa

Aegis es, en esencia, el cerebro del buque, el conjunto que une sensores, ordenadores y armas para reaccionar ante amenazas aéreas y de misiles. En un texto divulgativo, Lockheed Martin defiende que integrar PAC-3 MSE en Aegis aumenta la capacidad del sistema y abre más opciones para interceptar amenazas.

El Mk 41, por su parte, es el sistema de lanzamiento vertical que se ve en cubierta como una “rejilla” de tapas. Cada celda es un hueco para un misil, y ahí está el dilema, qué metes y qué dejas fuera cuando el espacio es finito.

La presión por fabricar más

Este empuje presupuestario también está ligado a la industria. El 15 de febrero de 2026, el Ejército de Estados Unidos anunció contratos por valor de 4.700 millones de dólares para acelerar la producción de interceptores Patriot, con el objetivo de pasar de unas 620 unidades al año a más de 2.000 en 2030.

En la práctica, eso sugiere una carrera contra el tiempo. Entre la aprobación del presupuesto, la fabricación y la entrega, el calendario real puede estirarse, aunque el papel diga 405.El documento oficial se ha publicado en Procurement Programs (P-1) del Department of War para el año fiscal 2027.