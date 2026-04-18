El mundo está cambiando y éste es el movimiento que lo confirma: el país que pondrá la mili obligatoria para los nacidos a partir de 2008

En 2026, los nacidos en 2008 cumplen 18 años y, en Colombia, eso activa un trámite que muchos conocen de oídas, definir la situación militar. En redes circula la idea de que “les toca un año sí o sí” y de que “cobran un salario mínimo”, pero la letra pequeña es más matizada.

La norma base es la Ley 1861 de 2017, aprobada por el Congreso, que regula quién debe presentarse, cómo se elige a los aptos y qué pasa con las exenciones. Y en 2024 llegó un cambio clave con la Ley 2384 de 2024, que subió la bonificación mensual y fijó nuevos pagos al terminar el servicio.

Qué es definir la situación militar

En la práctica, definir la situación militar es “cerrar” tu estado ante el Estado, se decide si entras a filas, quedas exento o te clasifican por falta de cupo u otra causa. La Ley 1861 describe el servicio como “un deber constitucional” que nace al cumplir la mayoría de edad y pone en marcha el proceso.

Ojo, el trámite no significa que te incorporen automáticamente. Primero hay inscripción y evaluaciones médicas, y si hay más aptos que plazas, la ley prevé un sorteo público y da prioridad a quien se presente como voluntario. Es justo el tipo de detalle que se pierde cuando un titular se comparte sin contexto.

La misma Ley 1861 también deja por escrito algo que suele generar miedo, prohíbe “detenciones” u operativos sorpresa para llevarse a jóvenes que no se hayan presentado. Si alguien te lo vende como una redada inevitable, conviene desconfiar y contrastar.

A quién afecta y quién puede quedar exento

Para los hombres, la obligación de definir la situación militar va desde los 18 hasta los 50 años. La incorporación como conscripto, que es el joven que entra a prestar servicio, por lo general se hace entre los 18 y justo antes de cumplir 24.

Las mujeres no están obligadas en condiciones normales y pueden presentarse de manera voluntaria, según la propia ley. Dicho esto, sí hay exenciones para hombres en casos concretos, por ejemplo discapacidad permanente, ser hijo único, estar casado o ser padre, pertenecer a comunidades indígenas en sus territorios o figurar como víctima registrada del conflicto armado. También existe la objeción de conciencia, que es negarse por convicciones profundas y que se tramita con pruebas, no solo con decirlo.

Estar exento no significa “no hacer nada” y ya está. Lo habitual es que tengas que demostrarlo con documentos y pasar por el distrito militar para quedar clasificado, que es la salida oficial del proceso sin prestar servicio.

Cuánto dura el servicio y qué se hace

La duración general del servicio militar obligatorio se fija en 18 meses, pero para quienes ya terminaron el colegio como bachilleres el periodo se mantiene en 12 meses. No es un matiz menor, cambia el calendario de estudios, trabajo y vida familiar.

¿Y qué se hace durante ese año? Depende de la unidad y de las necesidades del Ejército o de la Policía, pero suele incluir tareas de apoyo, vigilancia en instalaciones, logística y actividades comunitarias. En la convocatoria oficial de febrero de 2026, por ejemplo, se hablaba de conservación ambiental, seguridad vial, atención humanitaria y trabajo administrativo.

No todo es “ir al frente”, aunque sí hay disciplina, entrenamiento básico y rutinas exigentes. Por eso, antes de dar por hecho lo peor o lo mejor, lo más sensato es preguntar qué tipo de cupo se ofrece en tu zona y qué funciones se están asignando en ese contingente.

Dinero y beneficios en 2026

Lo que recibe un conscripto no se llama salario en sentido estricto. La Ley 2384 lo define como una “bonificación mensual sin carácter salarial”, que pasó a fijarse en el 50 % del salario mínimo, luego en el 70 % y con el objetivo de llegar al 100 % en un plazo de hasta dos años desde su vigencia. En otras palabras, el titular de “salario mínimo” no sale de la nada, pero depende del calendario legal y de cómo se aplique.

En la práctica, algunas convocatorias de 2026 ya anunciaban una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, y daban una cifra concreta de 1.750.905 pesos colombianos al mes. Además del dinero, se ofrece alojamiento, alimentación y atención en salud durante el tiempo de servicio, junto con otros apoyos que varían por convocatoria.

Al licenciarse, la Ley 2384 también prevé un pago para “dotación civil” equivalente a un salario mínimo y una bonificación final de 1,5 salarios mínimos. Dicho de forma llana, hay dos ingresos de salida pensados para el regreso a casa, aunque no sustituyen automáticamente un empleo estable.

Cómo comprobar tu caso sin perderte en rumores

Si eres de la cohorte de 2008 y quieres saber qué te toca, la vía más segura es ir a canales oficiales y no a audios reenviados. La guía del Ministerio de Justicia y del Derecho recomienda acudir a los distritos militares o iniciar el registro en el portal de la libreta militar, donde se suben documentos y se asigna cita.

Llegar tarde puede salir caro. Esa misma guía recuerda que no presentarse a una concentración en la fecha indicada puede conllevar una multa equivalente a un salario mínimo por cada año de retraso, con un tope de cinco salarios mínimos. También aclara que, si terminas incorporado, esa multa puede quedar sin efecto.

Para dudas más concretas, como si aplicas a una exención o qué justificantes sirven, suele ayudar contactar con el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, que aparece en convocatorias oficiales. Otra pista útil es consultar reclutamiento.mil.co, donde se centralizan puntos de información y orientación.

La norma oficial ha sido publicada en Gestor Normativo de Función Pública.