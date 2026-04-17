Giro inaudito en la TDT en España: a partir del 2 de mayo todo va a cambiar en tu televisión

Por Techy44
Publicado el: 17 de abril de 2026 a las 20:41
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Mando a distancia apuntando a televisión con plataformas de streaming en pantalla, cambio de la TDT en España.

Sentarte en el sofá y poner la tele ya no es solo cambiar de canal. Cada vez más gente salta entre apps, directos y vídeos “a la carta” con el mando en la mano. Y la pregunta es inevitable, sobre todo si no quieres pagar otra suscripción más.

A partir del 2 de mayo de 2026, Telemadrid lanzará TLMad, una nueva plataforma de streaming gratuita con directos y contenidos bajo demanda del propio canal y de sus marcas asociadas, además de algunas producciones exclusivas.

Qué es TLMad

La idea es sencilla, aunque el nombre suene técnico. TLMad es una plataforma OTT, que es como se llama a los servicios de tele por internet que ves en una app o en un navegador, sin depender de la antena.

En una comunicación corporativa, Radio Televisión Madrid lo resume con una frase muy clara. Permitirá ver contenidos “en cualquier momento y desde cualquier dispositivo”, y lo acompaña con la promesa de “oferta bajo demanda y contenidos exclusivos”.

De la TDT al streaming

La TDT funciona como siempre, con horarios, parrilla y zapeo. En cambio, el streaming te deja elegir, pausar y volver más tarde, como cuando retomas un vídeo donde lo dejaste a mitad.

Por eso, la gracia de una OTT no es solo “ver lo mismo por internet”. En la práctica, significa que un directo puede convivir con episodios antiguos, piezas cortas y contenido pensado para móvil, sin esperar a que toque en la tele.

Este salto no aparece de la nada. En el contrato-programa 2024 a 2026 de RTVM ya se recogía la creación de una plataforma OTT con contenidos “a la carta” de Telemadrid y Onda Madrid, ligada a la expansión digital del grupo.

La interfaz que se asoma

Aunque todavía faltan detalles finos, ya hay pistas visuales. En la información publicada estos días se describe una barra superior con secciones como Directos, Programas, Actualidad, TMPlay y Onda Madrid, además de un buscador, perfil y una opción de “Mi Lista” para guardar favoritos.

Esto último suena pequeño, pero cambia hábitos. Te guardas un reportaje, un concurso o un documental y vuelves cuando te venga bien, sin acordarte del horario ni de “a qué hora lo echaron”.

También aparece el debate del nombre. En algunas referencias se menciona que podría acabar llamándose TLMad+ si se confirma el uso del símbolo “+”, pero por ahora la marca que se está moviendo es TLMad.

Qué se verá en el catálogo

Lo confirmado a nivel general es la mezcla de directos y contenido bajo demanda. Y ahí entran tanto los programas de Telemadrid como el segundo canal autonómico, LaOtra, y la radio Onda Madrid.

La gran incógnita es el “cuánto” y el “qué exactamente” desde el primer día. ¿Habrá archivo histórico completo, temporadas antiguas, especiales, cine o solo una selección? Todavía no se ha publicado una lista cerrada.

Lo que sí ayuda a entender el camino es que Telemadrid ya venía empujando su consumo online. En 2023, el propio canal presentó una renovación de su apartado “A la Carta” para facilitar ver contenidos cuando se quiera y desde donde se quiera.

Por qué puede interesarte

Hay un punto práctico y otro de fondo. El práctico es obvio, si es gratis y funciona bien, suma opciones sin pasar por caja. Y si vives fuera de Madrid, puede ser una manera más cómoda de seguir contenidos autonómicos sin depender de la TDT local.

El punto de fondo es quién lo impulsa. RTVM es una empresa pública cuyo capital depende directamente de la Comunidad de Madrid, así que este tipo de plataforma también forma parte de cómo un medio público intenta adaptarse al consumo digital.

Aun así, conviene tener expectativas realistas. En las plataformas a la carta, por lo general, los derechos de algunas películas o eventos pueden limitar qué se ofrece y durante cuánto tiempo, incluso si en la tele se emite con normalidad.

La ola autonómica

Telemadrid no está sola en este movimiento. En los últimos años, varias autonómicas han reforzado su presencia online con plataformas propias, buscando que sus contenidos no se queden solo en la emisión lineal.

Un ejemplo reciente es CanalSur Más, que incluso ha promocionado canales y bloques temáticos gratuitos, como un canal FAST dedicado al anime dentro de su estrategia digital.

Y, en el panorama público estatal, RTVE Play también ha empujado el consumo gratuito de programas, series y otros contenidos online, con una experiencia pensada para navegar entre directos y catálogo.

El anuncio oficial se ha publicado en Comunicación de Radio Televisión Madrid.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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