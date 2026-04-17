Mientras la IA no para de eliminar puestos de trabajos, esta profesión cada vez tiene más demanda: sueldos de 75.000 dólares e incorporación inmediata

Cuando mucha gente joven oye hablar de inteligencia artificial, piensa en empleos de oficina en peligro. ¿Quién iba a decir que una carrera clásica y poco glamurosa, la contabilidad, iba a recuperar tirón entre estudiantes y recién graduados. Pues está pasando.

Los datos de matrícula y de inserción laboral apuntan a una idea sencilla. Para muchos miembros de la Generación Z, la contabilidad ofrece estabilidad, demanda constante y un sueldo inicial que, en bastantes casos, ya se mueve en la franja alta de los cinco dígitos. Ese cóctel, ahora mismo, compite bien con muchas carreras más «de moda».

Un sector que parecía pasado de moda

La contabilidad es, en lo básico, llevar el control del dinero de una empresa, lo que entra, lo que sale y si todo cuadra. Suena a papel y calculadora, y durante años ha tenido fama de trabajo repetitivo y poco creativo.

El problema es que, mientras esa imagen se mantenía, el sector se iba quedando sin manos. Alan Reinstein y Steven Kaszak, en un estudio publicado en Journal of Accounting Education, señalan que más de 300.000 contables dejaron la profesión entre 2019 y 2022, en gran parte para saltar a finanzas o tecnología.

Más estudiantes en contabilidad

La señal más visible viene de la matrícula universitaria. Cuando un grado vuelve a llenarse, normalmente es porque los estudiantes huelen oportunidades.

En otoño de 2025, el total de estudiantes en programas de contabilidad llegó a 313.397, frente a 293.759 el año anterior, según datos del National Student Clearinghouse Research Center recopilados por AICPA & CIMA. En ese mismo comunicado, Susan Coffey, directiva de AICPA, lo resumió con una idea muy concreta, los alumnos están viendo «seguridad financiera» y la están eligiendo. AICPA añade que, en ese mismo otoño, la contabilidad ya era la opción de uno de cada ocho estudiantes de negocios.

Colocación alta y ofertas para elegir

El buen momento se nota en la salida al mercado laboral, aunque no todo el mundo llega igual. En el informe First Destinations de la National Association of Colleges and Employers, aproximadamente el 86% de los graduados de grado de la promoción de 2024 estaba trabajando o estudiando de nuevo a los seis meses de terminar.

Cuando miras facultades concretas, la contabilidad suele salir mejor parada. La Universidad de Florida, en su Warrington College of Business, informa de que los graduados de su Fisher School of Accounting que lograron un empleo a tiempo completo tuvieron un salario inicial mediano de 77.000 dólares, y su máster en contabilidad alcanzó un 95% de colocación con un sueldo mediano de 80.000.

En la práctica, eso se traduce en algo que a un estudiante le cambia el ánimo. Jack Blazevich, de 24 años, graduado en contabilidad en la Universidad de Iowa a finales de 2024, cuenta que entró como asociado de auditoría en PwC con un salario cercano a las seis cifras y remata «No he hablado con ningún otro contable con título en contabilidad que no pueda encontrar trabajo». Austin Price, que terminó en la Universidad Brigham Young, lo resumió así al hablar de su promoción «tuvimos el privilegio de elegir entre varias ofertas», y hoy trabaja en aseguramiento de riesgos tecnológicos en EY.

La IA hace el trabajo menos mecánico

Parte del atractivo tiene que ver con cómo está cambiando el día a día. La IA, explicada sin misterio, es software que aprende patrones en datos y ayuda a automatizar tareas, por ejemplo clasificar movimientos bancarios u ordenar facturas, como si alguien te dejara ya preparado el archivador.

Una investigación liderada por Jung Ho Choi, profesor de contabilidad en Stanford Graduate School of Business, y Chloe Xie, investigadora vinculada a MIT Sloan, analizó encuestas de 277 contables y datos de 79 firmas que usan herramientas de IA. Su conclusión es que quienes la usan pueden atender a más clientes y cerrar sus cuentas mensuales unos siete días y medio antes que quienes siguen con métodos tradicionales.

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Eso no significa que el empleo esté blindado. Anthropic, en un análisis sobre impacto laboral basado en tareas, estima que la capacidad teórica de estos sistemas cubriría más de nueve de cada diez tareas en categorías como negocio y finanzas, además de áreas administrativas, aunque el uso real todavía está bastante por debajo.

Un refugio en un mercado nervioso

El contexto importa, y mucho. Un informe de Validated Insights proyecta que las inscripciones en escuelas de formación profesional en Estados Unidos crecerán un 6,6% al año hasta 2030, muy por encima del crecimiento estimado del 0,8% en la educación superior en general.

En paralelo, una encuesta de FlexJobs de 2025 apunta a que el 62% de los profesionales se plantearía cambiar un trabajo de oficina por uno manual si ofreciera mejor salario y estabilidad. En medio de esa búsqueda de seguridad, la contabilidad aparece para algunos jóvenes como un punto intermedio, es un empleo de oficina, sí, pero con una demanda que, por ahora, sigue siendo sólida.

La nota de prensa principal se ha publicado en AICPA.