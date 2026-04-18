El dron MQ-4C del Ejército de EEUU emitió una señal de socorro y empezó a caer: ahora el Gobierno guarda silencio

Un dron de reconocimiento MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos emitió una señal de socorro el 9 de abril de 2026 y, poco después, dejó de verse en los sistemas públicos de seguimiento de vuelos. El periodista Joseph Trevithick, que siguió el caso para The War Zone, asegura que la oficina de comunicación de la Armada, CHINFO, declinó hacer comentarios cuando fue consultada.

El momento no ayuda. Con el Golfo Pérsico bajo tensión y con el Estrecho de Ormuz convertido en un cuello de botella, cualquier cambio raro en el aire se lee como una pista, aunque no lo sea. Y aquí, por ahora, lo que hay son datos abiertos y silencios.

El giro y el descenso

Los datos que se vieron ese día dibujan una secuencia poco habitual para un vuelo que parecía de regreso a base. The Aviationist, en un artículo firmado por Stefano D’Urso y David Cenciotti, describe que el Triton volvía hacia la Estación Aeronaval de Sigonella, en Sicilia, cuando inició un descenso desde unos 52.000 pies hasta alrededor de 9.500, y en ese tramo se perdió la señal.

A partir de ahí, el rastro se apagó para el público. Eso no prueba por sí mismo un derribo o un accidente, pero sí indica que algo serio pasó. ¿Fallo técnico, enlace perdido, o algo más?

Qué dicen los códigos «7700» y «7400»

El «7700» es el código estándar que se usa para declarar una emergencia general. La guía de información aeronáutica de la FAA lo recoge como el código que debe seleccionarse cuando una aeronave necesita prioridad y ayuda y no puede establecer comunicación de forma inmediata.

El «7400» está pensado para drones que pierden el enlace de mando y control con su piloto remoto, lo que en jerga se llama “lost link”. La autoridad británica de aviación civil y el servicio Flightradar24 explican que sirve para avisar de que la aeronave puede estar siguiendo un perfil automático preprogramado, y que su adopción no es global.

Por qué Ormuz está en el centro

Lo que ocurre en Ormuz se nota lejos, aunque el mapa quede a miles de kilómetros. En abril de 2026, datos de seguimiento de buques mostraban un tráfico por debajo del diez por ciento de lo normal, y por ese estrecho suele transitar alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. La Organización Marítima Internacional, la agencia de la ONU para el sector, ha alertado además de que imponer peajes en un estrecho internacional sería un “precedente peligroso”.

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En ese tablero, tener vigilancia continua es parte del juego. NAVAIR, el mando que gestiona el sistema, insiste en que el Triton está diseñado para operar por encima de 50.000 pies durante 24 horas o más, y que el escuadrón VUP-19 ya desplegó una tercera presencia operativa en el área del Comando Central en otoño de 2024.

Qué es el MQ-4C Triton y qué puede ver

El Triton no es un dron pequeño ni un aparato experimental, y su misión es vigilar el mar durante mucho tiempo. La ficha oficial de la Armada lo presenta como una plataforma de vigilancia marítima persistente fabricada por Northrop Grumman, con una tripulación de cinco personas en tierra que se reparte el pilotaje y el manejo de sensores.

Su valor está en los sensores, no en armas. Un informe oficial de adquisición del Departamento de Defensa describe cobertura de radar y cámaras que ven en luz normal e infrarrojo, y la Oficina del Inspector General advierte de que la Armada declaró capacidades operativas con deficiencias por corregir, además de señalar el riesgo de un hueco en inteligencia de señales y que ya se han adquirido 20 de los 27 aparatos previstos.

Antecedentes y preguntas abiertas

Hay un precedente que siempre vuelve a la conversación. En junio de 2019, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que Irán derribó un dron BAMS-D relacionado con la familia Global Hawk y lo calificó como “un ataque no provocado” contra un activo de vigilancia en espacio aéreo internacional.

Pero un antecedente no es una prueba. En el caso del Triton del 9 de abril de 2026, sin confirmación pública, sigue abierto lo básico. Qué ocurrió después de que el rastro se apagara en los datos abiertos.

La información principal se ha publicado en The War Zone.