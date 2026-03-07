Estados Unidos se arma contra los drones y destina 115 millones de dólares a proteger grandes eventos, la tecnología antidrones que quieren desplegar y el uso real que preocupa a la seguridad y la privacidad

Por Techy44
Publicado el: 7 de marzo de 2026 a las 20:42
Tecnología antidrones de Estados Unidos para detectar y neutralizar drones en grandes eventos como el Mundial 2026.

Estados Unidos va a invertir 115 millones de dólares en tecnología antidrones para proteger las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los actos por los 250 años de su independencia. El Departamento de Seguridad Nacional ha creado una nueva oficina para coordinar compras y despliegues de drones y sistemas antidrones.

Esta apuesta millonaria llega en paralelo a otros 250 millones en subvenciones ya prometidos por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para los estados que albergarán partidos. El objetivo declarado es sencillo aunque suene técnico, evitar que un dron no autorizado pueda acercarse a un estadio o a una celebración sin que las autoridades se enteren a tiempo.

Qué es la tecnología antidrones

La tecnología antidrones reúne sensores y equipos que permiten localizar y detener aeronaves no tripuladas que vuelan donde no está permitido. Puede incluir radares, cámaras y sistemas que bloquean la señal entre el dron y su piloto para cortar el control antes de que cause daños.

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional habla de adelantarse a la amenaza de los llamados drones hostiles y de usar también drones para proteger a la gente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que «los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense» y que con el presidente Trump se abrió una nueva etapa para defender las fronteras y el interior del país.

La nueva oficina del Departamento de Seguridad Nacional

Para gestionar todo este despliegue, el Departamento de Seguridad Nacional ha creado la Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y Sistemas Antiaéreos No Tripulados. Esta unidad estará dedicada a adquirir y desplegar rápidamente tecnologías de drones y antidrones en todo el país, dotando al departamento de «la tecnología y la experiencia necesarias para garantizar la seguridad de los estadounidenses«.

Según el propio departamento, la oficina quiere anticiparse a amenazas y tácticas en constante evolución. También pretende innovar en formas en que los drones puedan ayudar a proteger a las personas en emergencias y grandes eventos, algo que en la práctica significa más coordinación entre agencias y menos improvisación el día del partido.

Cómo se blindarán las sedes del Mundial 2026

Los 115 millones de dólares anunciados ahora se destinarán a reforzar la seguridad aérea alrededor de los estadios del Mundial y de los actos conmemorativos del 250 aniversario. Se trata de sistemas que vigilarán el espacio aéreo y podrán intervenir si un dron se acerca demasiado, ¿quién quiere un aparato desconocido sobre un estadio lleno?

En diciembre del año pasado, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias anunció 250 millones de dólares en subvenciones para capacidades antidrones en los estados sede del Mundial y en la región de la capital. Varios estados, entre ellos Georgia, Texas, California, Florida y Nueva York, recibirán esos fondos, y su administradora interina, Karen S. Evans, explicó que «sabíamos que debíamos actuar con rapidez para mantener la Copa Mundial a salvo de la creciente amenaza de los sistemas de aeronaves no tripuladas, y eso fue exactamente lo que hicimos».

La nota de prensa oficial se ha publicado en Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

