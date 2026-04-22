DIGI da un paso de gigantes en España y confirma lo que los clientes llevan años pidiendo: cuenta atrás para el gran cambio

DIGI ha rebasado el listón de las 1.000 antenas vinculadas a su red móvil propia en España, un paso que la acerca a depender menos de redes ajenas. El recuento se apoya en datos públicos de estaciones radioeléctricas y la compañía ya está por encima del diez por ciento de su objetivo a largo plazo.

La pregunta rápida es inevitable. ¿Se va a notar en el móvil cuando pidas un taxi, subas un vídeo o llames desde un garaje? En gran medida, el cambio va por capas, porque desplegar antenas es solo una parte del rompecabezas y aún queda trabajo de integración y de cobertura.

Qué significa tener red móvil propia

Hasta ahora, DIGI ha funcionado sobre todo como operador móvil virtual, que es una forma sencilla de decir que alquila cobertura a otra compañía. Es como vivir de alquiler, con la ventaja de entrar rápido en el mercado y con la desventaja de tener menos control sobre la “carretera” por la que viajan tus datos.

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Con una red propia, la empresa instala antenas, conecta equipos y usa frecuencias que tiene asignadas para emitir su señal. En la práctica, eso significa más margen para decidir dónde reforzar capacidad y cómo evolucionar servicios como el 5G sin esperar a que otro operador le marque el ritmo.

Un despliegue rápido que empezó en Palencia

La primera antena de DIGI con señal propia se instaló en Palencia en mayo de 2025, según la información publicada entonces sobre el arranque del despliegue. Fue el inicio visible de un cambio de modelo que llevaba tiempo preparándose.

Cuando se habla de “antenas” conviene saber de qué lista sale el número. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantiene un servicio con datos y certificaciones que aportan los operadores, y de ahí se alimentan mapas y recuentos externos que permiten seguir el avance.

Y aquí llega el matiz que evita malentendidos. La propia DIGI ha hablado de unas 700 antenas activas a cierre de 2025 y ha marcado como meta encender 5.000 antes de que termine 2028, con la vista puesta en 10.000 más adelante.

Espectro y acuerdos, las dos piezas del puzle

Para que una antena emita no basta con montarla, también necesita “espacio” en el aire. Ese espacio se llama espectro y funciona como carriles invisibles por los que viajan las señales móviles, con licencias y reglas de uso.

En el caso de DIGI, una parte importante de ese espectro llega en un contexto de cambios tras la fusión de Orange y MásMóvil. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador del sector, ha explicado que los remedios incluyen cesión de espectro a DIGI y opciones de acceso mayorista, y el Gobierno ha recordado que la transferencia debe pasar por aprobación previa del Ministerio.

La otra palanca es llegar antes sin construirlo todo desde cero. Telefónica, matriz de Movistar, comunicó en julio de 2024 un acuerdo de largo plazo con DIGI que incluye roaming nacional y compartición de red. Esto permite a DIGI apoyarse en esa cobertura donde aún no llega con antenas propias y, a la vez, ir activando su red por etapas.

Lo que el usuario puede notar en 4G y 5G

Cuando una operadora empieza a enviar tráfico por su propia red, lo normal es que el beneficio se note primero en capacidad en zonas concretas. Piensa en un estadio, una estación o un barrio denso, donde a ciertas horas todo el mundo está a la vez con el móvil y la red se satura.

Aun así, no es magia instantánea. Tu teléfono puede seguir usando cobertura del socio en muchos lugares, y el icono de 4G o 5G no siempre cuenta toda la historia, porque también influyen la carga de la red y la señal dentro de edificios.

Y está el factor fiabilidad, que a veces solo aparece cuando algo falla. El 8 de abril de 2026, una incidencia dejó sin llamadas durante horas a clientes de DIGI en España, un recordatorio de que operar servicios de voz a gran escala exige sistemas robustos y pruebas constantes.

La otra carrera es financiera

El despliegue no se entiende sin el contexto de crecimiento. En 2025, DIGI España facturó más de 929 millones de euros y superó los 10,8 millones de clientes, según su propia nota de prensa. En palabras del consejero delegado de DIGI España, Marius Varzaru, “Estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo de negocio”.

En paralelo, el grupo DIGI Communications reunió a inversores y analistas en Madrid en su Capital Markets Day de marzo de 2026 para explicar estrategia y prioridades. Es el tipo de evento donde se intenta responder a la gran duda de fondo, si el plan de red propia es sostenible sin perder el atractivo de precios.

Para financiar ese salto, la compañía también se mueve en el terreno corporativo. Informaciones recientes apuntan a que DIGI estudia una posible salida a bolsa parcial de su filial española y una ampliación de capital ligada al despliegue, aunque la operación se describe como todavía en fase de estudio.

La nota de prensa principal se ha publicado en DIGI.