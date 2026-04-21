La Audiencia Nacional confirma la condena de 2 años de cárcel por las IPTV piratas: hito en la Justicia española

La Audiencia Nacional ha condenado a algo más de dos años de prisión al iraní Amir Z., conocido como «Dash», señalado como responsable de RapidIPTV, una plataforma asociada a la piratería de contenidos audiovisuales y partidos de fútbol. La sentencia llega tras un acuerdo con la Fiscalía e incluye multa, decomiso de bienes e indemnizaciones.

El caso llama la atención por una razón muy simple, la escala. Hablamos de una red que se movía por internet como si fuera un servicio más, con acceso barato a canales y eventos en directo. ¿Quién no ha visto alguna vez a alguien presumir de una lista para «verlo todo»?

La sentencia

El 15 de abril de 2026, el juicio terminó con un acuerdo después de algo más de tres horas de negociación. La condena para Dash queda fijada en algo más de dos años de cárcel y una multa de alrededor de ocho millones de euros. El pacto también contempla el decomiso del material y de los fondos intervenidos, además de una indemnización de doce millones de euros para empresas afectadas.

Los acusados aceptaron considerarse culpables de delitos continuados contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y por blanqueo de capitales. En palabras menos jurídicas, es vender un servicio ilegal como si fuera una ganga y luego intentar ocultar el rastro del dinero. La Fiscalía retiró durante la negociación la acusación de pertenencia a organización criminal, que habría disparado las penas.

Más allá de la cárcel, la parte económica es el golpe que suele doler de verdad. Una red de este tipo necesita servidores, pagos y soporte para clientes, y todo eso cuesta. Por eso el decomiso y las indemnizaciones son tan relevantes para frenar la reincidencia.

Cómo funcionaba la red

RapidIPTV operaba como una suscripción de televisión por internet fuera del circuito legal. El usuario pagaba y recibía un paquete con canales de pago, series, películas y fútbol, todo en una sola oferta. La plataforma se lanzó en 2014 y fue ganando tracción por precio y catálogo.

Aquí entra el concepto clave, la IPTV, que no es magia ni una app secreta. Es televisión que viaja por internet, algo que también usan servicios legales cuando te dan canales en un decodificador o una aplicación. La diferencia está en el permiso para distribuir la señal y en quién la capta.

Según el auto judicial que impulsó el juicio, el sistema se apoyaba en enlaces «M3U» y en una estructura internacional con servidores repartidos por varios países. El documento describe un modelo con revendedores a modo de «franquicia» y herramientas para gestionar el servicio en remoto, además de un esquema pensado para blanquear capitales.

El golpe de 2020

El 10 de junio de 2020, la Policía Nacional anunció una operación con Europol y Eurojust para desmantelar el entramado. En su comunicado, la Policía habló de más de dos millones de usuarios y de cerca de mil páginas web que ofrecían acceso a más de cuarenta mil canales. También informó de la desconexión de 50 servidores, de 15 registros y de 11 detenciones en varios países europeos.

La propia Policía explicó que el contenido se ofrecía con «precios mucho más competitivos» que los legales y con una web que daba soporte al cliente. Ese detalle suena casi a empresa normal, y precisamente por eso estas redes captan suscriptores. En la práctica, el servicio intenta parecerse a una plataforma legítima.

El operativo fue el inicio visible, pero el proceso judicial ha sido largo y ha acabado años después. Entre medias hay investigación, rastreo de pagos y cooperación internacional, justo lo que hace falta cuando los servidores saltan de un país a otro. Es un trabajo de pico y pala, aunque ocurra detrás de una pantalla.

Por qué importa

La condena llega con un contexto europeo que no ayuda a bajar la guardia. Un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea apunta a que la piratería de eventos deportivos en directo creció entre 2021 y 2023. También destaca que una mayor conciencia sobre las ofertas legales se asocia a menos consumo ilegal.

Para el usuario, el gancho suele ser el mismo, pagar poco por «verlo todo». Pero esa decisión alimenta un mercado paralelo que vive de saltarse licencias y contratos, y que por lo general depende de intermediarios que no dan garantías. Cuando el servicio cae o desaparece, no hay atención al cliente que valga.

¿Servirá esta sentencia como aviso? En parte sí, porque marca un precedente y encarece el negocio, sobre todo si se golpea el dinero y la infraestructura. Pero las autoridades y los titulares de derechos saben que esto no se arregla con una sola causa, y por eso siguen empujando operaciones y procesos en paralelo. La batalla, por ahora, continúa.

La nota oficial se ha publicado en el portal de comunicación del Poder Judicial.