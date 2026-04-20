Rusia saca a la luz su arma definitiva: el submarino Poseidón ya preocupa a EEUU y la OTAN y los portaaviones corren serio peligro

Un portaaviones es, en la práctica, un aeropuerto flotante. Durante décadas ha sido el símbolo más visible del poder naval de Estados Unidos, con escoltas, aviones y submarinos alrededor para protegerlo. Pero el mar tiene una ventaja incómoda, tapa lo que ocurre debajo.

En ese contexto aparece Poseidón, un sistema ruso que se describe como un “dron” submarino con propulsión nuclear. La idea que preocupa a analistas y militares es sencilla de entender, aunque sea extrema, si algo así puede acercarse sin ser visto, las defensas clásicas de un grupo de portaaviones podrían no ser suficientes.

Qué es Poseidón

Poseidón no encaja bien en la imagen típica de un misil. Se parece más a un torpedo gigante o a un pequeño vehículo submarino no tripulado que puede recorrer grandes distancias bajo el agua sin depender de baterías como los torpedos convencionales.

Un informe del Center for a New American Security, firmado por Michael Kofman, Andrea Kendall Taylor y Samuel Bendett, lo describe como parte del sistema Status 6 y lo vincula a un papel estratégico, llevar una carga nuclear a objetivos costeros y, en versiones futuras, intentar acercarse a objetivos de alto valor en el mar, como un grupo de portaaviones. Ese mismo análisis subraya una idea clave, al menos en 2022 no parecía estar operativo.

Por qué inquieta a los portaaviones

Un portaaviones no navega solo. Va rodeado de destructores y fragatas, con sensores y helicópteros antisubmarinos, y suele operar con submarinos amigos en la zona. Aun así, la defensa funciona mejor cuando el ataque viene por el aire o por la superficie, porque hay más tiempo para verlo venir.

Bajo el agua el margen se reduce y el seguimiento es más difícil, sobre todo si el objetivo se mueve y el atacante busca pasar desapercibido. En Proceedings del U.S. Naval Institute, el analista naval Norman Polmar explica que Poseidón se plantea como una categoría distinta de arma submarina, pensada para moverse lento para ganar sigilo y acelerar al final, y añade que, si se usara contra un grupo de portaaviones, “sería difícil de detectar e interceptar”.

Metraje del Poseidón | Vídeo: Defense Daily

Qué se sabe de sus pruebas

La parte más delicada del debate es separar lo demostrado de lo anunciado. En noviembre de 2025, la Arms Control Association recogió declaraciones de Vladímir Putin sobre una prueba en la que, según él, se logró lanzar el sistema desde un submarino y poner en marcha el reactor que lo impulsa durante un tiempo. “Por primera vez, lo lanzamos activando el motor de arranque y luego encendimos el reactor nuclear”, dijo el presidente ruso.

Aun con ese anuncio, quedan incógnitas muy terrenales. ¿Cuánta autonomía real tiene, cómo se guía en un océano ruidoso, qué fiabilidad tendría en condiciones operativas y cuánto falta para un despliegue estable? En un análisis del Russian International Affairs Council, Dmitry Stefanovich señala que los sistemas con propulsión nuclear como Poseidón pueden tener “problemas de juventud” al pasar de prototipos a producción, y sugiere que el despliegue completo requeriría más tiempo aunque ya existan submarinos asociados al programa.

Defenderse bajo el agua

La defensa antisubmarina suena a película, pero es más parecida a buscar una aguja en un pajar que se mueve. Se usan sonares, boyas, patrullas aéreas y submarinos, y aun así el océano distorsiona el sonido, crea zonas ciegas y obliga a trabajar con probabilidades, no con certezas.

Además, no se trata solo de Poseidón. En un discurso público de 2019, el director de la Defense Intelligence Agency, el teniente general Robert P.Ashley, explicó que Rusia mantiene un gran número de armas nucleares no estratégicas y citó entre sus posibles vectores misiles antibuque y antisubmarinos, además de torpedos y cargas de profundidad. El mensaje de fondo es que el entorno submarino vuelve a ser una prioridad, con o sin drones “exóticos”.

Lo que cambia para la OTAN

Cuando aparece un sistema que intenta saltarse defensas conocidas, la respuesta suele ser invertir en nuevas capas de vigilancia, más sensores y más coordinación entre aliados. Eso significa redes de sonares, drones submarinos de patrulla y, sobre todo, más ejercicios para que marinas distintas compartan datos sin fricciones, porque en una crisis real nadie quiere “traducir” información a última hora.

También crece el riesgo de una escalada por señales y malentendidos. Un análisis del Center for Strategic and International Studies firmado por Heather Williams y Lachlan MacKenzie encuadra las pruebas recientes de plataformas nucleares rusas dentro de una dinámica de presión política y comunicación estratégica, y advierte que la ambigüedad y el ruido alrededor de estos anuncios puede aumentar el peligro de errores de cálculo.

En paralelo, Estados Unidos insiste en que su planificación combina fuerzas convencionales y nucleares para disuadir a Rusia y proteger a aliados, con una lógica de “disuasión integrada” que busca que el adversario no vea ventajas claras al escalar. Esa línea aparece en el documento oficial que reúne la Estrategia de Defensa y la Nuclear Posture Review publicadas por el Departamento de Defensa en 2022, aunque no baje al detalle de cada arma concreta.

El informe principal se ha publicado en el Security Tech Brief sobre Poseidón del Centro de Seguridad Internacional de la Hertie School.