Voluntarios de toda Europa están usando sus casas para hacer una red secreta de impresión 3D para fabricar bombas para Ucrania

En un garaje cuya ubicación no se hace pública a las afueras de Varsovia, tres impresoras 3D trabajan como si fueran una cafetería que nunca baja la persiana. No fabrican juguetes ni piezas para bicicletas. Fabrican componentes pequeños que acaban en drones usados por el ejército ucraniano.

La idea suena extraña la primera vez que la oyes, pero se repite en muchos sitios. Voluntarios en varios países imprimen piezas de plástico para drones y también carcasas que luego se usan en munición lanzada desde el aire. Y la gran regla es clara, ellos no manipulan explosivos, imprimen la parte de plástico y el montaje final lo hace el ejército.

Un garaje en Varsovia

Alex, un ucraniano que vive en Polonia, mantiene sus máquinas encendidas día y noche. Capa a capa, una boquilla deja plástico fundido sobre una base hasta formar la pieza completa, como si fuera una pistola de silicona muy precisa. Ahora mismo imprime un interruptor mecánico de seguridad para evitar que la carga del dron se suelte antes de tiempo.

«Es sencillo y barato, cuesta unos céntimos y ayuda a salvar la vida de nuestros chicos», dice Alex. La idea le llegó cuando un amigo en Ucrania le pidió una impresora y él se preguntó «¿Por qué debería pagar por algo que necesita para cumplir con su deber?»

Un catálogo cerrado

La red en la que participa Alex funciona, en la práctica, como una tienda online privada. Lyosha, que vive en Kiev y ayudó a ponerla en marcha hace dos años, dice que el primer filtro es la identidad. «Los militares necesitan verificar que realmente pertenecen a las fuerzas armadas para poder recibir ayuda voluntaria», explica.

Tras esa verificación, el sistema reparte pedidos a voluntarios que compran su propio plástico y ponen a trabajar su impresora. Lyosha lo resume con una imagen muy clara, «es como una página de comercio electrónico», y a partir de ahí los pedidos se reparten, se imprimen y se envían al frente. Plataformas como WinUAHub también hablan de registro y validación para mantener el catálogo fuera de manos enemigas y canalizar pedidos hacia piezas para drones y otros equipos.

Piezas pequeñas, impacto grande

¿Por qué tanto esfuerzo por piezas que caben en una mano? En la guerra con drones, unos gramos cuentan. Una carcasa ligera puede permitir que un dron vuele más lejos, y ese margen extra puede marcar la diferencia cuando la munición viaja colgada del aparato.

También importa la velocidad. La impresión 3D permite ajustar un diseño, probarlo y producirlo en masa sin esperar meses a una fábrica. Un informe del Royal United Services Institute, firmado por Robert Tollast, advierte de que la demanda ucraniana de drones se ha disparado y que se planea adquirir millones de drones de tipo FPV, los que se pilotan viendo una cámara en directo, y de interceptación, pensados para frenar otros drones, de cara a 2026, en un contexto de componentes y cadenas de suministro muy tensas.

Voluntarios y granjas de impresoras

Es imposible saber cuánta gente participa en estas redes porque no publican direcciones y se mueven con discreción por seguridad. Lyosha dice que conoce al menos 30 grupos, algunos con granjas de impresión 3D de 30 máquinas o más. La idea es simple, repartir la producción en muchos puntos para que el sistema no dependa de un único taller.

En Londres, Etienne Paresys se unió hace dos años y medio a otra red llamada Print Army y desde entonces ha impreso más de 100 kilogramos de material. «La pongo en marcha por la noche y no para de imprimir», dice, antes de salir a trabajar. En su versión más organizada, iniciativas como DrukArmy aseguran que coordinan pedidos y voluntarios en varios países europeos y publican cifras propias de entregas y peso total de piezas enviadas al frente.

Lo que dice la experiencia de Ucrania

Para Nick Reynolds, investigador del Royal United Services Institute, esta mezcla de tecnología doméstica y logística civil no aparece de la nada. «Así es como funciona la sociedad civil ucraniana», afirma, y recuerda que este tipo de movilización se entiende desde 2014. En su lectura, la impresión 3D se ha normalizado entre ejército, industria y voluntariado porque permite fabricar cerca de donde hace falta.

Aun así, hay límites claros y no es un detalle menor. «Todos los voluntarios son civiles, por lo que no tenemos autorización para trabajar con explosivos o detonadores», insiste Lyosha, que resume el reparto de tareas sin rodeos. Ellos imprimen la carcasa, el ejército añade el resto, y la red protege su operativa porque sabe que la visibilidad también puede ser un riesgo.

El reportaje principal se ha publicado en ABC.