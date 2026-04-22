EEUU hace temblar a sus enemigos y confirma el primer reabastecimiento en vuelo del bombardero B-21 Raider

En el aire, dos aviones se acercan hasta quedar separados por pocos metros. No es una maniobra para hacer por diversión, pero es rutina cuando se necesita más alcance. La Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó el 14 de abril de 2026 nuevas imágenes del bombardero furtivo B-21 Raider realizando su primer reabastecimiento en vuelo, según su comunicado oficial sobre el programa.

El anuncio llega en plena fase de pruebas y busca mostrar que el avión ya está validando gestos “de vida real”. Northrop Grumman, la empresa que lo fabrica, insiste en que el B-21 avanza a buen ritmo y que su diseño busca gastar menos combustible que modelos anteriores. De fondo hay una pregunta práctica, cuántos aviones habrá y con qué rapidez podrán entregarse.

Primeras imágenes del hito

Las fotos muestran al B-21 conectado a un KC-135 Stratotanker. La imagen más llamativa es una vista desde arriba que deja ver la zona por la que entra el combustible, un detalle poco visible hasta ahora. En los comunicados se sitúa la maniobra dentro de la campaña de pruebas en California, con el Air Force Test Center en Edwards Air Force Base, pero no se precisa la fecha exacta del primer enganche ni cuántas veces se ha repetido.

En el comunicado de Northrop Grumman Tom Jones, vicepresidente corporativo y presidente de Northrop Grumman Aeronautics Systems, aseguró que “nuestros equipos están llevando a cabo las pruebas del B-21 Raider a un ritmo sin precedentes, demostrando continuamente su excelente rendimiento, incluido el reabastecimiento en vuelo”. También sostuvo que la compañía opera con “urgencia propia de tiempos de guerra” para acelerar la producción y entregar la capacidad.

Qué es el reabastecimiento en vuelo

El reabastecimiento en vuelo es, básicamente, repostar sin aterrizar. Un avión cisterna vuela cerca y transfiere combustible mientras los dos aparatos mantienen velocidad y altura. ¿Qué cambia cuando un bombardero puede hacerlo, como en un viaje largo en coche sin salir de la autopista?

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La Fuerza Aérea lo explica en la ficha del KC-135 Stratotanker, un modelo que lleva décadas siendo el núcleo de esa capacidad. El sistema suele usar una pértiga de repostaje controlada por un operador, con márgenes de seguridad muy ajustados. Para un bombardero nuevo, hacer esta maniobra de forma estable es una señal clara de control y procedimientos.

Un bombardero furtivo para misiones largas

La etiqueta “furtivo” no significa invisible, sino difícil de detectar por radar y otros sensores. El objetivo del B-21 es operar en entornos de amenaza alta y seguir siendo útil, tanto con armas convencionales como con armas nucleares. Esa doble capacidad está recogida en la ficha oficial del B-21 Raider publicada por la propia Fuerza Aérea.

Ese mismo documento habla de una “arquitectura abierta”, un enfoque pensado para integrar mejoras sin rediseñar el avión desde cero. En la práctica, eso significa que el bombardero podría ir incorporando nuevos sensores, equipos de comunicaciones o armas con el paso del tiempo. En un programa que aspira a durar décadas, esa flexibilidad suele ser la diferencia entre ponerse al día o quedarse atrás.

Eficiencia y fabricación con herramientas digitales

Tanto la Fuerza Aérea como Northrop Grumman insisten en la eficiencia de combustible del B-21. En la nota militar se le describe como el bombardero más eficiente en consumo y se afirma que usa solo una fracción del combustible de aviones anteriores, algo que reduciría la dependencia de cisternas y de logística en un despliegue real.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach, afirmó que “la eficiencia de combustible del B-21 es uno de los componentes centrales de su capacidad de combate”. También dijo que un menor consumo “reducirá la demanda sobre nuestra flota de aviones cisterna” y ampliará las opciones de empleo para apoyar a otras fuerzas.

En paralelo, la industria intenta que la producción no se quede atrás. Northrop Grumman señala que sus procesos incluyen herramientas digitales y de realidad aumentada para que los técnicos “visualicen tareas y resuelvan problemas” antes de tocar el avión, además de describir una red de más de 8.000 personas y más de 400 proveedores en 40 estados, según sus datos públicos del B-21. La idea es sencilla, detectar fallos en pantalla puede ahorrar tiempo cuando cada unidad cuenta.

Más aviones y una segunda línea en estudio

La Fuerza Aérea ha manejado durante años un objetivo mínimo de alrededor de 100 B-21, pero el debate sobre el número final sigue abierto. En una audiencia del 17 de marzo de 2026 ante legisladores, el almirante Richard Correll, jefe del Comando Estratégico de EE.UU., defendió que su organización ve necesario llegar a 145 aparatos. Correll afirmó que “se han realizado inversiones para aumentar el ritmo de producción y, potencialmente, abrir una segunda línea de producción”, aunque recalcó que “aún no se ha tomado esa decisión”.

Si esa expansión se confirma, el B-21 está llamado a sustituir en gran medida a los B-2 Spirit y a los B-1 Lancer. La clave, al final del día, no es solo cómo vuela el avión, sino cuántos se pueden construir, mantener y desplegar sin colapsar la logística. Y el reabastecimiento en vuelo que ahora se ha mostrado es una pieza más de esa ecuación.

El comunicado oficial se ha publicado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.