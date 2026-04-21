Lidl desafía a Digi y confirma su propia compañía telefónica: servicios de telefonía a precios low cost

¿Y si la misma app con la que activas cupones para la compra también te sirve para contratar tu tarifa de móvil? Esa es la dirección en la que se mueve Lidl, que prepara un salto a la telefonía móvil con un modelo de operador móvil virtual y una gestión pensada para hacerse desde el teléfono.

La clave está en una alianza con 1GLOBAL y en una inversión del Grupo Schwarz, propietario de Lidl, que busca convertir la conectividad en un servicio más dentro de su ecosistema digital.

Un movimiento para vender móvil desde el súper

La idea no es montar antenas propias, sino lanzar una oferta low cost apoyada en acuerdos mayoristas, con el alta y la gestión integradas en la app. En el anuncio del acuerdo, el directivo de Lidl International Julian Beer lo resumió con una promesa simple, “una conectividad sencilla”, y con un mensaje de ambición, “Estamos democratizando las comunicaciones móviles”.

En España, Lidl parte con una ventaja que no es tecnológica, es de calle. La propia compañía destaca que ya opera con más de 700 tiendas y 14 plataformas logísticas en el país, además de una plantilla de más de 19.700 personas. Eso significa visibilidad constante y un público que, por lo general, ya va buscando precio.

A escala internacional, el tamaño también ayuda a que el plan sea creíble. Lidl cuenta con unos 12.600 establecimientos y está presente en 31 países, una red que facilita replicar el mismo servicio en muchos mercados cuando el modelo encaja.

Qué es un operador móvil virtual

Un operador móvil virtual, o OMV, vende servicios de móvil sin tener una red propia de antenas. En la práctica, alquila capacidad a un operador con red y lo empaqueta con su marca, su atención al cliente y sus tarifas. Es parecido a vender billetes para un tren que ya existe, pero con tu propia web y tus condiciones.

Hay OMV muy “ligeros” que dependen de socios para casi todo, y otros más “pesados” que controlan más piezas del servicio, como la gestión digital o la experiencia en la app. En el sector se habla cada vez más de OMV como plataformas, porque no solo compiten en precio, también en cómo se contrata y se usa el servicio día a día.

Para el usuario, la diferencia suele notarse en dos cosas. La primera es la facilidad para contratar o cambiar de plan en minutos. La segunda es cómo se resuelven problemas cotidianos, desde una factura hasta un cambio de número.

1GLOBAL y la apuesta del Grupo Schwarz

Aquí entra 1GLOBAL, el socio tecnológico del proyecto. La empresa se presenta como una teleco acreditada y certificada por la GSMA, con foco en eSIM, y afirma operar como OMV completo en diez países, además de estar regulada en 42 y cubrir más de 190 países.

El Grupo Schwarz ha comprado un 9,9 por ciento de 1GLOBAL y el objetivo declarado es expandir el servicio a decenas de países, con España en el radar de corto plazo. En España, la información publicada el 14 de abril de 2026 apunta a un lanzamiento antes de que termine 2026 y a un uso de la red de MasOrange para dar cobertura.

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No es casualidad que el socio sea una firma centrada en lo digital. Cuando el “producto” vive dentro del móvil, el valor está en la activación rápida, en el soporte y en la experiencia de uso, no en carteles de tarifas pegados en la pared.

Lidl Plus como centro de mando

El plan pasa por convertir Lidl Plus en el mostrador principal del servicio. La propia hoja de ruta del acuerdo insiste en que la compra y la gestión se harán de forma digital, con una oferta pensada para ser simple y sin el peso de los contratos largos.

Aquí la palabra que se repite es eSIM. Es una “SIM digital” que se activa desde el móvil, sin tarjeta física, y que suele permitir tener varias líneas en un mismo dispositivo, algo útil si quieres separar trabajo y vida personal o si viajas. N26, por ejemplo, lo explica como una activación desde la app en pocos pasos, sin papeleo.

En la práctica, esto cambia una escena muy común. Ya no es “ir a una tienda a por una SIM”, es “instalar y activar” casi como quien añade una nueva suscripción. Y ahí Lidl quiere estar a un toque de distancia, dentro de una app que mucha gente ya usa para la compra.

Por qué otras marcas entran en telecom

Lidl no llega a un desierto, llega a una tendencia. PcComponentes, por ejemplo, ya comercializa fibra y móvil con una propuesta que enfatiza precio y gestión online, apoyándose en un socio especializado en marcas telco.

En el mundo financiero pasa algo parecido. Revolut ha lanzado planes móviles en Polonia integrados en su app, con una lógica clara de “todo en un mismo sitio”, dinero y móvil en el mismo bolsillo digital.

Klarna también ha anunciado su entrada en planes móviles, con un enfoque de tarifas sencillas y contratación desde el móvil, apoyada por un socio de conectividad. Más que “convertirse en telecos”, muchas de estas marcas buscan sumar otra pieza que fidelice y genere ingresos recurrentes.

Un mercado donde Digi marca el ritmo

El reto para Lidl es que España ya es un campo de batalla muy competido. Los datos del regulador muestran que en diciembre de 2025 se superaron por primera vez los 63 millones de líneas móviles, y que Movistar, Vodafone y MasOrange concentraron la mayor parte del mercado, con Digi como cuarto actor relevante.

También hay una lectura económica que explica por qué aquí cuesta abrir hueco. En 2025, según cifras de la CNMC recogidas en abril de 2026, Movistar y Digi fueron los operadores que más mejoraron sus ingresos minoristas, con Digi creciendo con fuerza frente a rivales que retrocedieron o se estancaron.

Por eso la pregunta real no es si Lidl puede “existir” como OMV, sino si puede diferenciarse sin caer en una guerra de céntimos eterna. Si el servicio llega, lo que marcará la diferencia será lo de siempre, cobertura percibida, atención al cliente y una oferta fácil de entender. Sin sorpresas.

La nota de prensa principal se ha publicado en Business