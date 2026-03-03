Lockheed prueba un F-35 con IA que identifica contactos desconocidos en vuelo y promete recortar el tiempo de decisión del piloto en segundos críticos

Un caza F-35 Lightning II ha probado por primera vez un sistema de inteligencia artificial que ayuda al piloto a identificar contactos desconocidos en pleno vuelo. La prueba en la base aérea de Nellis integra la IA en el sistema de fusión del avión y genera una identificación de combate propia en la pantalla.

En un cielo saturado de radares, radios y drones, saber quién emite qué ya no es un lujo, es cuestión de supervivencia. El nuevo software promete reducir el tiempo que el piloto tarda en entender qué tiene delante y le deja más margen mental para decidir cómo actuar, según una nota de prensa oficial de Lockheed Martin.

Qué ha probado Lockheed en el F-35

Lockheed Martin presenta esta capacidad con el nombre de Proyecto Overwatch, basada en un modelo de IA entrenado para distinguir distintos tipos de emisores de radio. En la prueba, la IA resolvió ambigüedades entre emisores y convirtió datos brutos en una identificación de combate que aparece como iconos claros en la cabina.

La propia compañía subraya que la demostración “marca por primera vez que un modelo de IA se usa en vuelo para crear una identificación de combate independiente en la pantalla del piloto”. En lugar de revisar símbolos confusos, el piloto ve directamente qué tipo de sistema está emitiendo y desde dónde, algo que por lo general ayuda cuando la pantalla se llena de contactos.

Cómo trabaja la IA con las señales

En el contexto militar, un emisor es cualquier sistema que envía energía al espacio como radiofrecuencia y deja una huella en los sensores. Todos esos puntos compiten por espacio en el mismo mapa que ve el piloto y pueden confundirse cuando el entorno está cargado.

Con Overwatch, el modelo de IA se ejecuta de forma continua en los ordenadores de a bordo del F-35 y se apoya en los sensores que ya lleva el avión. Cuando detecta una señal que encaja con lo que ha aprendido, propone una identificación y la muestra como otra capa de información, mientras el piloto sigue tomando la decisión final.

Si la IA se encuentra con un emisor que no reconoce, guarda los datos para analizarlos en tierra. Después del vuelo, una herramienta automatizada permite etiquetar esas señales nuevas, volver a entrenar el modelo en pocos minutos y cargar la versión actualizada en el avión antes de la siguiente salida.

Qué significa para la guerra electrónica

Esta agilidad complementa el sistema de Archivos de Datos de Misión, los paquetes electrónicos que la Fuerza Aérea envía a sus aviones con información sobre amenazas. Unidades como el 350th Spectrum Warfare Wing, con base enEglin, reprograman esos archivos para decenas de plataformas, como explica una crónica de la propia unidad.

Tener una IA en la cabina no sustituye ese trabajo especializado, pero puede aliviar parte de la carga al filtrar señales y priorizar lo que ve el piloto. En la práctica, eso significa menos saturación de pantalla y menos tiempo peleándose con menús mientras el avión maniobra cerca de una amenaza.

Por ahora Overwatch sigue siendo una demostración tecnológica y no un sistema operativo en todas las flotas F-35. El responsable de sistemas de combate del F-35 en Lockheed, Jake Wertz, lo define como “una muestra de tecnología de sexta generación llevada a un caza de quinta”, y la compañía afirma que seguirá entrenando la IA para mejorar su fiabilidad antes de un posible despliegue más amplio. Al final, ¿cuánto estarán dispuestos los ejércitos a confiar en que la máquina acierte cuando el tiempo de reacción se mide en segundos?

La nota de prensa oficial se ha publicado en Lockheed Martin.