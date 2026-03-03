Una sola carta de Pokémon rompe el récord mundial en subasta con 16.492.000 dólares y es tan rara que solo existen 39 copias

Por Adrian Villellas
Publicado el: 3 de marzo de 2026 a las 08:03
Síguenos
Carta Pikachu Illustrator vendida por 16,492,000 dólares en subasta récord mundial.

Una carta de Pikachu se ha convertido en la nueva reina del coleccionismo. El influencer estadounidense Logan Paul acaba de vender su tarjeta Pokémon más famosa por 16,492,000 dólares en una subasta online, la cifra más alta pagada hasta ahora por una carta coleccionable. ¿Cómo puede un trozo de cartón ilustrado valer más que muchas casas?

La carta es un ejemplar del tipo Pikachu Illustrator, considerada por muchos fans la pieza más rara del juego de cartas de Pokémon. Fue diseñada por la ilustradora japonesa Atsuko Nishida, la misma artista que dio forma al personaje original, y solo se entregó a 39 ganadores de un concurso de dibujo en Japón en 1998. En menos de cinco años ha pasado de ser un premio casi desconocido a protagonizar una venta histórica.

Un récord mundial en el mercado de cartas

Según informó la cadena estadounidense CNN y confirmó la organización Guinness World Records, la subasta se cerró el 16 de febrero de 2026 con un precio final de16,492,000 dólares, incluyendo comisiones. Esta cifra marca un récord absoluto para cualquier carta coleccionable, no solo para las de Pokémon.

La operación se realizó a través de la casa estadounidense Goldin Auctions, especializada en cartas deportivas y objetos de cultura pop. La subasta duró más de cuarenta días, atrajo pujas de todo el mundo y se cerró con un ganador anunciado en una retransmisión en directo.

Una ilustración única y muy escasa

La carta Pikachu Illustrator no se conseguía en tiendas ni sobres normales, sino como premio de un concurso de ilustración celebrado en Japón en 1998. Solo 39 participantes recibieron esta recompensa, así que casi nadie ha visto una en persona. Para un fan joven, es como encontrar la camiseta original del primer concierto de tu grupo favorito.

En la ilustración, Pikachu aparece sosteniendo un pincel, en un estilo más cercano a un dibujo de revista que a las cartas habituales del juego. Esta estética y la firma de Nishida añaden una capa extra de valor para los coleccionistas más veteranos, que la ven casi como una pequeña pieza de historia de la cultura pop japonesa.

La jugada millonaria y lo que dice del mercado

Paul compró este mismo ejemplar en 2021 por 5,275 millones de dólares (unos 7,7 mil millones de wones), una operación que ya fue reconocida como récord por Guinness World Records en su momento. En menos de cinco años, el valor de la carta se ha multiplicado por algo más de tres, algo poco habitual incluso en el mundo de las inversiones más arriesgadas. Antes de la subasta se despidió de la carta en redes sociales con un mensaje sencillo, «Adiós, amigo mío. Fue un gran honor poseer una de las mejores colecciones del mundo».

El comprador actual es el inversor AJ Scaramucci, que presentó la compra como parte de una especie de «caza del tesoro planetaria» en la que también quiere adquirir fósiles de dinosaurio o documentos históricos. Expertos del sector señalan que ventas tan extremas no significan que todas las cartas de Pokémon vayan a dispararse de precio ni que cualquier mazo se vaya a convertir en una mina de oro. Aun así, muchos jóvenes ven estas cartas como una mezcla entre nostalgia y activo financiero, en un mercado muy volátil donde los precios pueden bajar tan rápido como suben.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Faustino Oro durante el Tata Steel Chess, el prodigio argentino que busca ser Gran Maestro más joven de la historia.

El “Messi del ajedrez” que puede hacer historia en Rusia, Faustino Oro busca ser Gran Maestro antes que nadie con solo 12 años

2 de marzo de 2026 a las 20:45
Ilusión óptica de encontrar 3 diferencias en 13 segundos con calabazas y personaje animado

Si de verdad eres observador, encuentra las 3 diferencias en 13 segundos y demuestra que tu cerebro no se deja engañar por este minijuego

2 de marzo de 2026 a las 18:40
Fachada de una tienda Circle K en Arizona vinculada al pleito por un billete de lotería de 12,8 millones

Un empleado de Circle K compró un boleto de $12,8 millones en su propia tienda y ahora un juez tiene que decidir quién se queda con el premio

2 de marzo de 2026 a las 12:29
Máquinas tragaperras en el Casino de Viña del Mar donde una clienta reclamó un premio millonario.

Una clienta entró en un casino, una tragaperras le marcó un premio de $3.816 millones y ahora la ganadora va a tribunales porque el casino dice que fue “un error del software”

2 de marzo de 2026 a las 09:38
Juego de mesa Klask 4 retirado en Canadá por riesgo de ingestión de imanes peligrosos

Un popular juego de mesa aparentemente inocente es retirado inmediatamente por un riesgo potencialmente mortal

27 de febrero de 2026 a las 18:29
Puzzle Ravensburger Disney de 40320 piezas, uno de los rompecabezas más grandes del mundo

Una joven de 21 años termina un puzle de 40.320 piezas tras más de 2 años y el resultado es tan gigante que parece una pared entera

27 de febrero de 2026 a las 08:46

Deja un comentario

Logo Techy44 1200x675

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.