Una sola carta de Pokémon rompe el récord mundial en subasta con 16.492.000 dólares y es tan rara que solo existen 39 copias

Una carta de Pikachu se ha convertido en la nueva reina del coleccionismo. El influencer estadounidense Logan Paul acaba de vender su tarjeta Pokémon más famosa por 16,492,000 dólares en una subasta online, la cifra más alta pagada hasta ahora por una carta coleccionable. ¿Cómo puede un trozo de cartón ilustrado valer más que muchas casas?

La carta es un ejemplar del tipo Pikachu Illustrator, considerada por muchos fans la pieza más rara del juego de cartas de Pokémon. Fue diseñada por la ilustradora japonesa Atsuko Nishida, la misma artista que dio forma al personaje original, y solo se entregó a 39 ganadores de un concurso de dibujo en Japón en 1998. En menos de cinco años ha pasado de ser un premio casi desconocido a protagonizar una venta histórica.

Un récord mundial en el mercado de cartas

Según informó la cadena estadounidense CNN y confirmó la organización Guinness World Records, la subasta se cerró el 16 de febrero de 2026 con un precio final de16,492,000 dólares, incluyendo comisiones. Esta cifra marca un récord absoluto para cualquier carta coleccionable, no solo para las de Pokémon.

La operación se realizó a través de la casa estadounidense Goldin Auctions, especializada en cartas deportivas y objetos de cultura pop. La subasta duró más de cuarenta días, atrajo pujas de todo el mundo y se cerró con un ganador anunciado en una retransmisión en directo.

Una ilustración única y muy escasa

La carta Pikachu Illustrator no se conseguía en tiendas ni sobres normales, sino como premio de un concurso de ilustración celebrado en Japón en 1998. Solo 39 participantes recibieron esta recompensa, así que casi nadie ha visto una en persona. Para un fan joven, es como encontrar la camiseta original del primer concierto de tu grupo favorito.

En la ilustración, Pikachu aparece sosteniendo un pincel, en un estilo más cercano a un dibujo de revista que a las cartas habituales del juego. Esta estética y la firma de Nishida añaden una capa extra de valor para los coleccionistas más veteranos, que la ven casi como una pequeña pieza de historia de la cultura pop japonesa.

La jugada millonaria y lo que dice del mercado

Paul compró este mismo ejemplar en 2021 por 5,275 millones de dólares (unos 7,7 mil millones de wones), una operación que ya fue reconocida como récord por Guinness World Records en su momento. En menos de cinco años, el valor de la carta se ha multiplicado por algo más de tres, algo poco habitual incluso en el mundo de las inversiones más arriesgadas. Antes de la subasta se despidió de la carta en redes sociales con un mensaje sencillo, «Adiós, amigo mío. Fue un gran honor poseer una de las mejores colecciones del mundo».

El comprador actual es el inversor AJ Scaramucci, que presentó la compra como parte de una especie de «caza del tesoro planetaria» en la que también quiere adquirir fósiles de dinosaurio o documentos históricos. Expertos del sector señalan que ventas tan extremas no significan que todas las cartas de Pokémon vayan a dispararse de precio ni que cualquier mazo se vaya a convertir en una mina de oro. Aun así, muchos jóvenes ven estas cartas como una mezcla entre nostalgia y activo financiero, en un mercado muy volátil donde los precios pueden bajar tan rápido como suben.