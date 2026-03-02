El “Messi del ajedrez” que puede hacer historia en Rusia, Faustino Oro busca ser Gran Maestro antes que nadie con solo 12 años

Para un niño de 12 años, preparar la mochila para el cole ya es suficiente aventura. Faustino Oro, en cambio, hace las maletas rumbo a Moscú con una idea muy clara en la cabeza, convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El talento argentino disputará el Aeroflot Open entre finales de febrero y los primeros días de marzo, un abierto de élite que se ha convertido en su última ventana real para conseguir la tercera norma que le falta. Si la logra a tiempo, batirá el registro de edad y cerrará una carrera contra el calendario que la comunidad ajedrecística sigue casi jugada a jugada.

Qué se juega Faustino Oro en Moscú

El récord que persigue el joven se mide en meses y días. Hoy lo ostenta el estadounidense Abhimanyu Mishra, que obtuvo el título de Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días según la Federación Internacional de Ajedrez.

Nacido el 14 de octubre de 2013, Oro llega a Moscú con 12 años recién cumplidos y un margen muy estrecho para encajar una actuación perfecta. Cada ronda que dispute en la capital rusa será, en gran medida, una carrera doble contra el rival y contra el reloj biológico que marca el récord mundial.

Cómo llegó hasta aquí con solo 12 años

Antes de soñar con el récord, Oro ha tenido que subir casi todas las casillas previas del tablero competitivo. Según su ficha oficial en la web de FIDE, ya es Maestro Internacional, supera los 2500 puntos de Elo en ritmo clásico y figura entre los jugadores más prometedores de su generación.

Esa cifra no es un simple número, marca que ya cumple el requisito de puntuación que exige la federación mundial para otorgar el título de Gran Maestro. Falta la otra pieza del puzzle, una tercera norma que certifique que es capaz de mantener un rendimiento de élite frente a grandes maestros en torneos largos.

Parte del impulso actual viene de su actuación en el grupo Challengers del Tata Steel Chess, el tradicional torneo de Wijk aan Zee donde este año se midió durante trece rondas a jóvenes estrellas y veteranos curtidos. Allí dejó posiciones creativas, tablas peleadas y alguna derrota dolorosa que, por lo general, forma parte del aprendizaje a este nivel.

Qué es una norma de Gran Maestro

La pieza clave del plan se llama norma de Gran Maestro, una especie de certificado que se obtiene cuando un jugador firma un torneo casi perfecto frente a rivales fuertes. El reglamento de títulos de la Federación Internacional de Ajedrez exige tres normas de este tipo, logradas en eventos homologados que cumplan requisitos estrictos sobre número de rondas, nivel medio de los rivales y diversidad de federaciones.

En la práctica eso significa varias cosas, jugar muchos días seguidos sin grandes errores, enfrentarse a una mayoría de grandes maestros y sostener un rendimiento que se traduce en una puntuación de torneo muy alta. No basta con un destello en una partida aislada, se trata de mostrar que se puede vivir en la élite durante todo un evento.

Oro ya tiene dos normas en la mano, incluida la que consiguió en el torneo Legends and Prodigies disputado en Madrid, donde con 11 años firmó una actuación histórica y se apuntó el primer título cerrado frente a figuras consagradas. Ese triunfo, amplificado por la cobertura de portales especializados, le abrió definitivamente la puerta de los grandes circuitos.

Por qué el Aeroflot Open es un examen tan duro

El Aeroflot Open no es un abierto cualquiera, forma parte de un festival internacional que se disputa en el hotel Carlton de Moscú y que durante más de dos décadas ha servido de trampolín para campeones como Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi o el actual campeón del mundo Gukesh Dommaraju según recuerdan los organizadores. Para un adolescente que intenta batir un récord, no deja de ser un escenario ideal y al mismo tiempo intimidante.

El abierto principal reúne a jugadores con un Elo mínimo en torno a 2300 puntos, lo que garantiza rivales profesionales en casi todas las mesas y muy pocas rondas tranquilas. Para un niño de 12 años eso implica enfrentarse cada día a adultos que llevan años viajando por el circuito, acostumbrados a la presión y a sacar partido del más mínimo error.

Esa dureza tiene una ventaja, si Faustino firma un resultado sobresaliente en Moscú su rendimiento contará como norma sin necesidad de cálculos raros, porque el torneo ya está configurado en gran medida para cumplir con las condiciones del reglamento. Precisamente por eso su equipo ha apostado por este evento como última parada en la carrera por el récord, a pesar del viaje largo, el cambio horario y el contexto geopolítico que rodea a Rusia.

El récord, la presión y lo que significaría para Argentina

Si la tercera norma llega a tiempo, Oro no solo superará la marca de Mishra, también se convertirá en uno de los campeones más precoces que ha dado el ajedrez argentino. El país, que ya celebra sus logros en redes y medios locales, ve en gran medida en él a un futuro embajador deportivo en una disciplina donde la fama suele llegar mucho más tarde.

Para los adolescentes que hoy juegan torneos escolares, la imagen de un chico de 12 años sentado frente a grandes maestros en Moscú puede funcionar como un espejo cercano. También recuerda que detrás de cada etiqueta de niño prodigio hay años de entrenamiento, apoyo familiar y muchas horas frente al tablero mientras otros amigos están en el parque o con el móvil.

Al final del día, lo que se juega en Moscú es algo más que un récord individual, se ponen a prueba las rutas actuales para formar talentos, el papel de los grandes abiertos en la carrera por los títulos y la capacidad de un niño de gestionar una presión que por lo general recae en adultos. Pase lo que pase con las tablas finales, su nombre ya circula en los grandes portales y muchos expertos coinciden en que su impacto en el tablero seguirá creciendo más allá de este torneo.

