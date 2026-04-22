El Ministerio de Defensa lo confirma: encarga 12 blindados para lanzar proyectiles por 2,7 millones de euros

¿Cómo se despliega una pieza de artillería cuando la unidad llega a una zona complicada, con barro y poco margen de tiempo? El cañón no viaja solo, y ahí entran los vehículos que lo arrastran y llevan los proyectiles.

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El Ministerio de Defensa ha formalizado la adquisición de 12 VAMTAC ST5 de Urovesa, seis para el transporte del obús Light Gun y otros seis para el traslado de munición. El contrato parte de 2.257.985,16 euros sin impuestos y asciende a 2.732.162,04 euros con impuestos incluidos.

Lo que recoge el contrato oficial

La compra figura en el «anuncio de formalización» del Boletín Oficial del Estado, dentro del expediente 2026/ETSAE0906/00001385E. El texto está firmado por Joaquín Javier González del Castillo desde la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.

El expediente describe la «adquisición de 6 Vrempac y 6 Vmunpac» y sitúa la adjudicación el 8 de abril de 2026. También indica que el pedido se hace sobre un «acuerdo marco», un formato que permite lanzar encargos concretos cuando se necesitan.

El adjudicatario es URO Vehículos Especiales SA, la sociedad con la que opera Urovesa en el ámbito de Defensa. En este caso solo se presentó una oferta, según el propio anuncio.

Dos versiones del VAMTAC para una misma tarea

Las siglas Vrempac y Vmunpac suenan a jerga, pero la idea es simple. Una versión está pensada para llevar el obús y a parte del equipo que lo maneja, y la otra se reserva para cargar proyectiles y material asociado.

Aquí conviene aclarar un punto que a veces se pierde en el titular. Estos VAMTAC no «lanzan» proyectiles por sí mismos, lo que dispara es el obús Light Gun, y el vehículo actúa como apoyo.

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Urovesa presenta el VAMTAC ST5 como una plataforma todoterreno que admite configuraciones distintas sobre una base común. En la práctica, eso significa adaptar el mismo tipo de vehículo a misiones diferentes sin rediseñarlo desde cero.

Qué significa que sea aerolanzable

En la información del pedido se habla de la versión «aerolanzable» del ST5. En términos cotidianos, suele referirse a un vehículo diseñado para viajar en aviones de transporte militar y desplegarse rápido en destino.

¿Y por qué importa tanto la rapidez aquí? Porque un obús ligero como el Light Gun busca acompañar a tropas que se desplazan con agilidad, y esa agilidad se rompe si la pieza y su munición llegan tarde o por rutas distintas.

También hay un matiz importante. Ser aerolanzable no convierte al vehículo en «invulnerable», pero sí indica que el diseño prioriza peso, anclajes y resistencia para aguantar transporte y uso intensivo.

Un pedido pequeño dentro de una compra mucho mayor

Este lote de 12 unidades encaja con un programa que viene de atrás. Urovesa explicó en 2020 que había sido adjudicataria de un acuerdo marco para el suministro de 663 VAMTAC ST5 para el Ministerio de Defensa.

Además, el 14 de abril de 2026 el Consejo de Ministros autorizó un nuevo acuerdo marco para vehículos de alta movilidad con 1.500 kilos de carga útil, con un valor estimado de 723.940.353,34 euros, según la referencia oficial de La Moncloa. En ese texto también se cita una adenda para la participación de Portugal mediante el instrumento europeo «SAFE».

Visto así, los 12 VAMTAC de este contrato son una pieza pequeña, pero muy concreta, dentro de una compra de largo recorrido. Es el tipo de adquisición que no cambia una fuerza armada de la noche a la mañana, pero sí ajusta capacidades que luego se notan en el terreno.

La logística que sostiene al obús

La artillería ligera vive de poder moverse, colocarse y volver a moverse. En una nota de 2019, el Ejército de Tierra explicaba que el VAMTAC ST5 SK se probaba para sustituir a modelos más antiguos que remolcaban los obuses Light Gun, con la idea de mejorar seguridad y comodidad del personal, según las pruebas publicadas por una unidad del Ejército.

En la práctica, eso significa algo bastante reconocible. Si tienes que llevar una pieza pesada por caminos irregulares, importa que el vehículo arranque siempre, no se quede corto de tracción y permita trabajar sin sustos.

Y luego está el día después, que casi nunca sale en las fotos. Mantener una flota útil implica repuestos, revisiones y formación para que la herramienta no se convierta en un problema.

El anuncio oficial se ha publicado en el BOE.