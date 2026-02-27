La predicción más incómoda para 2026 es simple, ya no compras ciberseguridad por cobertura, la compras por continuidad operativa cuando todo cambia todo el tiempo

En 2025 muchas empresas aún veían la ciberseguridad como algo que se ajusta de vez en cuando, para esquivar una tormenta puntual. Las predicciones tecnológicas para 2026 cambian el marco y describen un mar que ya no se calma entre olas, la turbulencia es el estado normal.

En ese contexto las tecnologías de seguridad dejan de ser capas decorativas y se convierten en refuerzos estructurales de la organización. El foco pasa de la simple “cobertura” a la continuidad operativa y a decidir con rapidez en medio de la turbulencia.

Regulación, geopolítica y soberanía digital marcan el diseño

El equipo de seguridad digital de Atos sitúa la ciberseguridad en el cruce entre tecnología, regulación y geopolítica. Las leyes de privacidad, la soberanía digital y la gobernanza de la IA se convierten en parámetros de diseño que marcan dónde viven los datos y qué controles se aceptan por defecto.

Para una empresa europea esto implica revisar la dependencia de proveedores externos y el encaje con normas como NIS2 y las iniciativas de soberanía digital de la Unión Europea.¿Qué significa en la práctica, más controles de fondo y menos espacio para improvisar cuando cambian las reglas?

Superficie de ataque cambiante y tácticas de engaño

Durante años la defensa ha intentado adivinar el siguiente exploit, el próximo ransomware o la nueva campaña de phishing. Con señales que se multiplican y atacantes apoyados en IA, cualquier pronóstico se queda viejo antes de desplegarse, por lo que la ventaja pasa a cambiar las condiciones del juego.

El informe describe defensas de objetivo móvil que modifican parámetros de sistemas y redes para que la información robada caduque muy rápido. También plantea ciberengaños y programas de gestión continua de la exposición que desvían a los intrusos a entornos falsos y reducen los puntos débiles realmente explotables.

IA y Zero Trust convierten el SOC en un motor de decisiones

La inteligencia artificial deja de ser un adorno y se incrusta en todas las capas de la defensa. En los centros de operaciones de seguridad ayuda a reducir fricción, correlacionar señales y priorizar incidentes, de modo que el SOC pasa de fábrica de alertas a motor de decisiones.

Fuera del SOC la misma IA mejora el descubrimiento de activos, mantiene la postura de seguridad más estable y acelera el trabajo de auditoría. La identidad se convierte en el nuevo plano de control y Zero Trust se entiende como una evaluación continua de cada sesión en función del dispositivo, el riesgo y el comportamiento.

Del ciclo de vida a los datos y la criptografía poscuántica

Las predicciones recuerdan que muchas brechas no empiezan con un fallo concreto sino con una decisión de diseño tomada meses antes. Por eso la seguridad se plantea como una disciplina de ciclo de vida que acompaña a la arquitectura, la compra de software, la integración, la operación y la recuperación tras un incidente.

En paralelo se refuerza la seguridad de datos y la ingeniería de privacidad para responder a preguntas básicas sobre qué datos existen, dónde se almacenan y quién accede a ellos. El último bloque se centra en el riesgo poscuántico y en la idea de “recolectar ahora y descifrar después”, guardar tráfico cifrado para romperlo mañana con ordenadores cuánticos.

La Comisión Europea ya pide inventarios criptográficos y planes de migración a algoritmos poscuánticos antes de finales de 2026, con plazos hasta 2030 para los usos críticos, lo que convierte la agilidad criptográfica en un requisito de diseño.

