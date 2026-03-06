Quiénes son los cuatro miembros de la Crew-12 y por qué se retrasó su lanzamiento en el último momento tras cambios en la cuarentena y el calendario, ocho meses en la ISS y una misión con giros y vueltas que parecen sacados de una serie de televisión

Tras dos semanas en cuarentena y varios cambios de fecha por culpa del tiempo, la misión SpaceX Crew-12 de la NASA ya viaja rumbo a la Estación Espacial Internacional. El despegue se produjo el viernes 13 de febrero desde la costa de Estados Unidos, después de que las previsiones de viento obligaran a descartar la ventana inicial del día 11. No es mal plan de viernes si te gusta el espacio.

Mientras orbitan la Tierra durante unos ocho meses, los cuatro viajeros realizarán experimentos para entender mejor cómo se comporta el cuerpo en microgravedad, un entorno donde casi no se siente el peso. Esa información servirá, en gran medida, para preparar futuras misiones de larga duración a la Luna y a Marte y para mejorar la seguridad de las tripulaciones. Pero antes de hablar de ciencia, conviene saber quiénes son las personas que viven dentro de la cápsula.

Jessica Meir, la comandante veterana de Crew-12

La astronauta de la NASA Meir está al mando de la Crew-12. Nacida en Caribou, fue seleccionada como astronauta en 2013 y ya vivió en la estación orbital durante la Expedición 61-62, con una estancia de 205 días como ingeniera de vuelo.

En aquella misión protagonizó junto a su compañera Christina Koch las tres primeras caminatas espaciales realizadas solo por mujeres, con casi 22 horas de trabajo fuera de la estación. Esa experiencia extravehicular y su trayectoria en la agencia la convierten en una figura de referencia para coordinar una misión larga y compleja como la Crew-12. Su papel como comandante implica ser la voz de referencia cuando algo se sale del guion.

Jack Hathaway, piloto de pruebas y novato en órbita

Hathaway ejerce de piloto de la Crew-12 y afronta su primer viaje espacial. Es comandante de la Marina estadounidense, fue seleccionado por la NASA en 2021 y acumula más de 2.500 horas de vuelo en 30 tipos de avión.

En su carrera como aviador ha realizado más de 500 apontajes en portaaviones y decenas de misiones de combate, una escuela de sangre fría que ahora lleva consigo al espacio. Nacido en South Windsor, está acostumbrado a operaciones donde cada segundo cuenta, desde maniobras nocturnas hasta vuelos de prueba complejos. Al final del día, lo que intenta hacer en Crew-12 es aprovechar esa experiencia para mantener la nave estable en las fases más delicadas del vuelo y del acoplamiento.

Sophie Adenot, la especialista de la ESA que debuta en el espacio

Adenot representa a la Agencia Espacial Europea (ESA) en la tripulación y ocupa el puesto de especialista de misión. Es ingeniera y piloto de helicóptero, fue seleccionada en 2022 para el nuevo cuerpo de astronautas europeos y esta es su primera estancia en órbita.

Antes de llegar al espacio acumuló más de 3.000 horas de vuelo en 22 modelos de helicóptero, incluyendo años de trabajo en rescate, transporte oficial y pruebas de nuevos aparatos. Esa mezcla de ingeniería y operación en misiones críticas encaja con su función a bordo, ayudando en experimentos europeos centrados en la salud y en el día a día de la estación, desde tareas de mantenimiento hasta apoyo a la investigación.

Andrey Fedyaev, el cosmonauta que regresa a la Estación

Fedyaev es cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos y actúa como especialista de misión en Crew-12. Es ingeniero piloto y cosmonauta de pruebas, se incorporó al cuerpo de cosmonautas en 2012 y ya pasó 186 días en la estación como ingeniero de vuelo durante la Expedición 69 en el marco de la misión SpaceX Crew-6.

Por ese trabajo recibió el título de Héroe de la Federación Rusa y la medalla Yuri Gagarin, reconocimientos reservados a trayectorias destacadas en el programa espacial del país. Su experiencia de casi medio año continuo en ingravidez será clave para una Crew-12 que combinará, en gran medida, tareas de mantenimiento con investigación sobre la adaptación del cuerpo humano.

La información oficial de la misión se ha publicado en NASA.

Foto: NASA