Una cafetería cambia al modo Gran Hermano y NeuroSpot AI mide el tiempo de los baristas, los cafés por persona y los clientes, desde 15 minutos hasta más de una hora

Por Techy44
Publicado el: 4 de marzo de 2026 a las 12:36
Sistema NeuroSpot AI analizando baristas y clientes en una cafetería con métricas de tiempo y cafés servidos

En una cafetería cualquiera una nueva mirada lo observa todo. Es un sistema de inteligencia artificial llamado NeuroSpot Barista que analiza las cámaras y mide cómo trabajan los camareros y cómo se mueven los clientes.

La prueba ha sorprendido a los responsables del negocio, que ahora pueden ver tiempos de preparación y cuántos cafés sirve cada persona. Lo que parecía una simple ayuda abre un debate sobre vigilancia, productividad y derechos en el trabajo.

Una IA que mide cada café y cada movimiento

NeuroSpot Barista es un programa que analiza imágenes para entender qué ocurre. La inteligencia artificial reconoce a los empleados, cuenta los pedidos y calcula cuánto tardan en prepararlos con una precisión que no alcanzaría un ojo humano.

Para funcionar necesita cámaras instaladas en la barra y la zona de mesas. El sistema procesa esa señal y la convierte en datos, desde el número de cafés que prepara cada trabajador hasta el tiempo que pasa cada cliente en el local.

Para qué quiere una cafetería tantos datos

Con esa información la empresa puede detectar en qué momentos hay más carga de trabajo y dónde se forman colas. Esto permite reorganizar turnos, reforzar horas punta o ajustar los pedidos para reducir esperas.

Quienes defienden estas soluciones comparan NeuroSpot Barista con los programas de gestión que se usan en la industria o el comercio electrónico. Dicen que disponer de datos concretos ayuda a tomar decisiones más frías y a recortar gastos, algo clave para bares y cafeterías.

La línea roja del control laboral

Las principales críticas apuntan al impacto en el bienestar de la plantilla. Trabajar sabiendo que cada movimiento queda registrado y se traduce en un indicador puede aumentar la presión en un sector con clientes exigentes.

También entra en juego la parte legal, algo que en España no es menor. Cualquier sistema debe respetar la normativa de protección de datos, informar con claridad a los empleados sobre qué se registra y limitar el uso de la información a lo necesario.

Los clientes también están bajo la lupa

El análisis no se queda solo en los trabajadores, porque el sistema registra cuánto tiempo pasan los clientes y cómo se mueven por el espacio. Cada visita se convierte en una serie de datos y plantea dudas sobre cuánto control aceptamos a cambio de un servicio algo más rápido.
Al final del día la escena es familiar, una persona se sienta en una mesa con su café sin pensar demasiado en todo lo que ocurre en segundo plano. ¿Será normal dentro de unos años que una simple merienda forme parte de una base de datos que estudia cada gesto en la hostelería?

La información principal se ha difundido en un vídeo de demostración del sistema NeuroSpot Barista. Ese material resume cómo funciona la herramienta en un entorno real.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

