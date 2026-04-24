Los HDMI están a punto de desaparecer porque su sustituto transmite en 4K sin utilizar cables gracias a la tecnología inalámbrica

Por Techy44
Publicado el: 24 de abril de 2026 a las 08:06
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Cable HDMI tradicional frente a nueva tecnología inalámbrica para transmitir vídeo 4K sin cables.

El cable HDMI sigue siendo el estándar, pero cuando toca llevar la señal lejos empieza el drama. Un proyector en el techo, una tele colgada o una sala de reuniones pueden convertir un simple cable en una mini obra. ¿Quién no ha acabado con un cable negro dando vueltas por detrás del mueble?

Por eso están ganando visibilidad los extensores HDMI inalámbricos. Sustituyen el cable largo por un transmisor y un receptor que envían imagen y sonido por el aire, con promesas como 4K y hasta 30 metros. Aun así, hoy suelen venir con límites en fluidez, obstáculos y, según el modelo, algo de retraso.

Qué es un extensor HDMI inalámbrico

La idea es simple. El transmisor se conecta al equipo que “saca” el vídeo, como un portátil, una consola o un reproductor, y el receptor va a la tele o al proyector. Entre medias ya no hay un HDMI largo atravesando la habitación.

Muchos kits se venden como “plug and play”, que aquí es básicamente “enchufar y listo”. Para poder mandar tanto dato por el aire, algunos comprimen el vídeo, como si lo “empaquetaran” para que ocupe menos. Eso puede influir en la nitidez o en el retraso si la señal va justa.

Lo que dicen las fichas técnicas de los modelos actuales

Un ejemplo es el DIGITUS 4K Wireless HDMI Extender Set, de ASSMANN Electronic, que en su ficha técnica habla de 4K a 30 imágenes por segundo y un alcance de hasta 30 metros con “visión sin obstáculos”. También menciona bandas 2.4 y 5 GHz, compresión H.265 y una latencia aproximada de 100 milisegundos, más o menos una décima de segundo.

En el mismo documento aparecen dos advertencias útiles. Por un lado, incluye cifrado AES de 128 bits y autenticación WPA2 para proteger la transmisión. Por otro, avisa de que paredes y cristales pueden recortar el alcance o provocar cortes.

Otra opción es el Tripp Lite B127-1A1-WHD1, que también anuncia 4K a 30 Hz y unos 30 metros. Su ficha indica que opera a 60 GHz y lo presenta como “zero latency”, además de incluir audio 7.1, pero también deja claro que no ofrece HDR.

Por qué el HDMI por cable sigue ganando en muchos casos

El HDMI “de toda la vida” sigue siendo la referencia porque, con el cable adecuado, puede mover más información y hacerlo de forma muy estable. El programa oficial de cables Premium High Speed de HDMI Licensing Administrator apunta a 4K a 60 imágenes por segundo y a funciones como HDR.

La diferencia se nota sobre todo con movimiento rápido. 30 imágenes por segundo suelen bastar para cine y series, pero 60 se ven más suaves en deportes, videojuegos y el típico desplazamiento rápido del ratón en un ordenador. No es un detalle para todo el mundo, pero está ahí.

La distancia también juega, y no todos los cables se comportan igual. Guías de instalación audiovisual sitúan el HDMI por cobre en torno a 15 metros para 1080p y alrededor de 10 metros para 4K, con márgenes aún más ajustados si se busca 4K a 60 Hz sin pérdidas.

El papel de HDCP y por qué a veces “no se ve nada”

En streaming y en algunos reproductores modernos aparece un requisito poco visible llamado HDCP. Es un sistema de protección que obliga a que la fuente y la pantalla “se reconozcan” antes de mostrar ciertos contenidos.

Si el extensor inalámbrico no soporta la versión que necesita ese contenido, puede haber pantalla en negro o un error sin mucha explicación. Por eso, cuando un fabricante indica compatibilidad con HDCP 2.2, suele estar pensando en ese tipo de usos. La especificación oficial de Digital Content Protection describe cómo funciona esa autenticación y el cifrado para transportar audio y vídeo protegidos.

Cuándo merece la pena y qué mirar antes de comprar

Estos kits encajan cuando el problema es físico. Televisores colgados, proyectores lejos de la fuente, aulas y salas de reuniones donde cambiar de portátil es rutina, o instalaciones temporales donde nadie quiere cables por el suelo.

Conviene ajustar expectativas. Si la prioridad es jugar en competitivo o exprimir 4K con HDR a 60 imágenes por segundo, un cable certificado o una solución por cable más avanzada suele ser más fiable. En cambio, si se busca llegar lejos, reducir el “lío visual” y evitar taladrar, el HDMI inalámbrico puede resolverlo sin complicarse demasiado.

Antes de decidir, tres preguntas ahorran disgustos. Qué resolución y cuántas imágenes por segundo ofrece, si necesita línea directa sin obstáculos y si es compatible con el contenido que se va a ver, sobre todo cuando entra en juego HDCP. No suena glamuroso, pero es lo que evita devoluciones y tardes de pruebas.

La información técnica principal se ha publicado en las fichas técnicas oficiales de DIGITUS.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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