Destinus ya está preparando el Ruta Block 2, su misil de crucero con 700 km de alcance que va a marcar un hito en el Ejército de Tierra de España

En la base de la Legión en Viator (Almería), el Ejército de Tierra ha aprovechado abril de 2026 para poner a prueba tecnología militar. En ese marco, la empresa europea Destinus presentó información del Ruta Block 2, una evolución del sistema Ruta que la compañía encuadra ya como misil de crucero autónomo.

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La cifra que más llama la atención es el alcance, con dos números sobre la mesa. Destinus publica para el Ruta Block 2 una autonomía de más de 450 kilómetros, pero en la presentación en Viator se habló de hasta 700 kilómetros, según la información mostrada al Ejército. ¿Estamos ante una actualización de ficha o ante un salto de generación?

Pruebas en Viator

La Campaña de Experimentación Táctica se celebra del 7 al 17 de abril de 2026 en la Base y Campo de Maniobras «Álvarez de Sotomayor». El Ejército de Tierra explica que la organiza su Centro de Fuerza Futura junto a la Brigada «Alfonso XIII» II de La Legión, con apoyo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y participación de universidades e industria.

El objetivo es comprobar si las nuevas capacidades se pueden integrar en unidades reales antes de comprarlas. En la práctica, es llevar el laboratorio al campo, con sistemas no tripulados, sensores y medios para frenar drones.

Qué significa Fuerza 35

Este tipo de pruebas se conectan con Fuerza 35, el plan del Ejército de Tierra con horizonte 2035. El documento oficial plantea una fuerza más conectada, con más automatización, y pensada para operar con aliados.

No es un cambio instantáneo. La propia hoja de ruta insiste en probar, integrar y equipar en fases, porque la tecnología y las amenazas cambian rápido.

Qué es un misil de crucero

Un misil de crucero se parece más a un avión pequeño sin piloto que a un cohete que sube y cae en picado. Vuela durante buena parte del trayecto como una aeronave, suele ir a baja altura y va corrigiendo su ruta hasta un objetivo, por lo general fijo.

Por eso se habla tanto de navegación y de sensores. Si el misil se «pierde» o lo detectan pronto, pierde valor, así que el diseño suele buscar discreción y rutas que aprovechen el terreno.

Ruta Block 2 en cifras

En su ficha pública, Destinus describe el Ruta Block 2 como un misil de crucero autónomo para atacar objetivos estacionarios de alto valor. En esa misma página, la empresa indica un alcance de más de 450 kilómetros y una carga útil de 250 kilos, orientada a objetivos como estructuras de hormigón e infraestructuras críticas.

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En Viator, la compañía mostró una evolución con un alcance anunciado de hasta 700 kilómetros y una carga útil superior a 250 kilos, según la documentación presentada en el evento. Ese dato no aparece por ahora en la ficha pública, así que convive con el número que Destinus mantiene en su web.

Sigilo, alas plegables y vuelo bajo

Otra palabra clave es «sigilo«, que en este contexto significa ser más difícil de detectar con radar. La idea es reducir la «huella» del misil para que el aviso llegue más tarde y la defensa tenga menos tiempo de reacción.

Destinus también destaca alas plegables, un detalle que facilita el transporte y el lanzamiento desde contenedores o plataformas distintas. La empresa afirma que el sistema «se integra sin problemas con lanzadores aliados y con arquitecturas modernas de mando y control y de enjambres basados en IA», una forma de decir que varios sistemas podrían coordinarse y llegar a la vez.

Navegar sin GPS bajo interferencias

En los conflictos actuales, una de las peleas invisibles ocurre con las señales. El «jamming» es bloquear una señal, y el «spoofing» es suplantarla con una falsa, algo parecido a cuando el móvil marca una ubicación incorrecta porque alguien ha engañado al sistema.

Ahí entra la navegación resistente, sobre todo cuando no hay GPS, o cuando no se puede confiar en él. En una nota técnica, UAV Navigation-Grupo Oesía presentó un kit para operar sin GNSS, el término genérico para sistemas tipo GPS, y su director y CTO, Miguel Ángel de Frutos, resumió el objetivo con una frase en inglés, «operate in challenging scenarios where the GNSS signal is not available».

La pista de Ucrania

El contexto ucraniano aparece a menudo en estas conversaciones, porque es un banco de pruebas durísimo. En un discurso del 10 de diciembre de 2024, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que «The new Ruta missile is undergoing successful trials», sin aportar cifras.

Más recientemente, en un mensaje del 14 de abril de 2026 por el Día de los Armeros, la Presidencia de Ucrania citó el Ruta como un «cruise missile-drone» de hasta 300 kilómetros y afirmó que empezó a suministrarse en 2024. La lectura más prudente es que el Ruta Block 2 busca ampliar alcance y carga útil, mientras España asoma con tecnología de navegación y con el interés del Ejército de Tierra por ver qué funciona en condiciones reales.

La nota oficial se ha publicado en el sitio del Ejército de Tierra.