Hace años que Meta debería haberlo hecho pero por fin se confirma: Messenger de Facebook desaparece para siempre y así va a ser el chat a partir de ahora

Si estos días abrías Messenger en el navegador, puede que te hayas llevado una sorpresa. La página messenger.com, que mucha gente usaba como “atajo” para hablar sin entrar en Facebook, empieza a desaparecer como puerta de entrada al chat desde el ordenador.

Meta, la empresa dueña de Facebook y Messenger, ha decidido concentrar la mensajería web en un solo sitio. En la práctica, eso significa que, a partir de abril de 2026, el camino para escribir desde un PC pasa por facebook.com/messages, con cambios especialmente molestos para quienes evitaban Facebook a propósito.

Qué cambia en Messenger cuando lo usas en la web

Hasta ahora, messenger.com funcionaba como una versión web independiente, centrada en conversaciones y poco más. Era útil si querías tener una pestaña solo para mensajes y no mezclarla con el resto de Facebook.

El aviso oficial de Meta lo resume sin rodeos y marca el punto de inflexión. “A partir de abril de 2026, messenger.com se trasladará a facebook.com/messages”, explica la compañía, y añade que la redirección será automática cuando messenger.com deje de estar disponible para chatear.

El nuevo sitio para chatear desde el ordenador

El cambio no elimina Messenger como servicio, pero sí cambia el “dónde” y el “cómo” en el navegador. En lugar de entrar a messenger.com y listo, ahora tocará hacerlo desde la web de Facebook, en la sección de mensajes.

¿Se nota en el día a día? Para mucha gente, sí. Se pierde esa sensación de tener el chat separado, como si fuera una app ligera, y se vuelve al entorno de Facebook, con su barra superior y sus accesos habituales.

Lo que implica si no quieres tener Facebook activo

Aquí es donde se complica el asunto para un grupo concreto. Hay usuarios que usan Messenger, pero mantienen Facebook desactivado o apenas lo tocan, justo para evitar el feed y el “ruido” de la red social.

Meta contempla un tipo de cuenta pensado para ese escenario, la llamada cuenta “desactivada excepto para Messenger”. En su Centro de ayuda, la empresa explica que es una modalidad que permite usar Messenger sin tener una cuenta de Facebook activa, manteniendo el chat como herramienta aunque el perfil esté desactivado.

Adiós a las apps de escritorio para Mac y Windows

Este movimiento no llega de la nada. Antes de concentrar la mensajería web, Meta ya había ido recortando opciones en el ordenador, empezando por las aplicaciones nativas de Messenger.

La compañía lo deja claro en otra nota de ayuda. “La aplicación de Messenger para ordenadores Mac y Windows ya no está disponible”, indica, y remite a la misma solución para seguir chateando desde un ordenador, usar un navegador y entrar en facebook.com/messages.

Tus mensajes no se borran, pero conviene entender el PIN

Cuando cambian las “puertas” de acceso, lo primero que se pregunta la gente es si se pierde el historial. Por lo general, el contenido no desaparece por este cambio, pero hay un detalle que conviene tener controlado si usas varios dispositivos.

Meta lleva tiempo empujando copias de seguridad para chats cifrados, que son conversaciones protegidas para que solo las personas que hablan puedan leer los mensajes. En su documentación, la compañía explica que puedes restaurar esos chats usando un PIN, o restablecerlo si lo has olvidado, como parte del sistema de recuperación del historial.

Por qué esto importa en España aunque no todos usen Messenger

En España, la mensajería es casi una extensión del día a día. Se nota en grupos de clase, en el trabajo, en la familia y hasta en el “oye, luego hablamos” que se convierte en un audio de dos minutos.

Los datos oficiales también lo reflejan. En una nota de prensa basada en su Panel de Hogares, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señaló que más del 80 por ciento de los españoles envía varios mensajes al día en el móvil, con apps como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger en la mezcla.

Qué opciones reales quedan si usabas messenger.com a diario

Si messenger.com era tu rutina, el primer paso es simple, acostumbrarte al nuevo acceso en el navegador y revisar cómo te entran las notificaciones. Puede parecer un cambio pequeño, pero cuando el chat es tu “ventana” de trabajo o de estudios, cualquier fricción se nota.

También es un buen momento para decidir qué papel quieres que tenga Facebook en tu día. Algunos usuarios se quedarán con el acceso web en facebook.com/messages, otros preferirán concentrarse en la app móvil, y otros aprovecharán para repartir conversaciones en más de una plataforma, según con quién hablen.

La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de Facebook.