Adiós al WhatsApp que conocíamos hasta ahora: la novedad está empezando a llegar a los móviles y los usuarios ya opinan de Liquid Glass

Puede que abras WhatsApp para responder a un mensaje y notes algo raro, pero no en el chat. La barra inferior parece “flotar” y deja ver el fondo, como si fuera cristal. No es un fallo, es el nuevo aspecto “Liquid Glass” que WhatsApp está empezando a activar en iPhone.

El despliegue es progresivo y no llega a todo el mundo a la vez, incluso aunque tengas la última actualización. Según las últimas versiones probadas y publicadas, el rediseño se está extendiendo tanto en WhatsApp Messenger como en WhatsApp Business en iOS 26.

Qué es “Liquid Glass” y por qué suena tanto en iOS

“Liquid Glass” no es una función nueva para chatear más rápido ni un ajuste de privacidad. Es un lenguaje visual, la “piel” de la app, que cambia cómo se ven las capas de la interfaz, como barras, botones y menús. Apple lo presentó como un material translúcido que toma el color del contenido alrededor y se adapta al modo claro y al modo oscuro.

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En la práctica, esto se traduce en superficies que parecen vidrio y reaccionan a lo que hay detrás. Es lo que hace que una barra se sienta por encima del contenido, con profundidad y movimiento, en vez de ser un bloque plano. Apple también da guías para que las apps usen este material sobre todo en zonas de navegación, donde “flota” sin tapar lo importante.

Cómo se nota el cambio dentro de WhatsApp

El elemento más fácil de reconocer está abajo del todo. La barra de pestañas se rediseña con un fondo semitransparente y un efecto de capa que suaviza la transición entre secciones. Cuando cambias de pestaña, la animación acompaña y el fondo “recoge” parte del entorno, lo justo para que se note el estilo.

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También cambian los controles pequeños, que son los que tocas sin pensar mientras escribes. Los botones adoptan un acabado tipo “vidrio esmerilado” y el menú contextual, el que sale al mantener pulsado un mensaje para responder o copiar, se vuelve más translúcido y coherente con el resto. En WhatsApp Business, estos mismos ajustes se están aplicando para que ambas apps se vean igual de “nativas” en iOS 26.

Cómo saber si ya te ha llegado al móvil

Lo primero es actualizar y comprobar la versión. La ficha oficial de WhatsApp en la App Store muestra la versión 26.14.76 como una de las más recientes, aunque la app suele avisar de que algunas mejoras se activan “en las próximas semanas”. Esa frase es una pista importante, porque muchas veces el cambio visual no depende solo de instalar, también de que tu cuenta lo reciba.

Luego viene la comprobación rápida, la que haces en diez segundos antes de irte a clase o al trabajo. Abre WhatsApp y fíjate en la barra inferior, que debería verse más “flotante” y semitransparente, y en algunos botones con reflejos sutiles. Si todo sigue igual que siempre, lo más probable es que la activación aún no haya llegado a tu cuenta y toque esperar.

Por qué WhatsApp lo activa por fases y qué viene después

WhatsApp suele activar novedades de forma escalonada para vigilar que todo funciona bien en el mundo real. Esto ayuda a detectar problemas de rendimiento, fallos de legibilidad o pequeños detalles que en un laboratorio no se ven, y a corregir antes de ampliar el alcance. Ese enfoque de “primero pocos, luego más” aparece con frecuencia en sus despliegues, donde se monitoriza estabilidad antes de una apertura más amplia.

El rediseño, además, sigue en construcción. En WABetaInfo se describe que WhatsApp está trabajando para llevar “Liquid Glass” a piezas que todavía se sienten antiguas, como el reproductor de notas de voz cuando sigues escuchando un audio y te cambias a otro chat. En esa prueba se habla incluso de un control para retroceder unos segundos, pensado para cuando se te escapa una frase y quieres repetirla.

Al final del día, todo encaja con la tendencia de iOS a unificar el aspecto de las apps con el sistema. Apple está mostrando ejemplos de aplicaciones que adoptan “Liquid Glass” para que la navegación se sienta más natural y consistente en sus plataformas. Si WhatsApp lo clava, lo notarás en gestos simples, como saltar entre chats y ajustes sin que la interfaz “rompa” el ritmo.

La nota de prensa oficial sobre “Liquid Glass” se ha publicado en Apple.