La UE confirma el cambio de norma en 2027: los móviles dejarán de ser como hasta ahora y te va a afectar pero no como creías

Cambiar la batería de un móvil es el momento en que el dispositivo empieza a fallar. ¿Quién no ha visto cómo la autonomía se desploma a los dos años? Duele.

La clave es el Reglamento europeo de baterías, que a partir del 18 de febrero de 2027 obliga a que muchas baterías “portátiles”, como las de smartphones, se puedan extraer y sustituir por el usuario. La UE lleva tiempo peleando contra la llamada obsolescencia programada, esa idea de diseñar productos para que duren poco, y ahora aprieta también con normas ya vigentes desde el 20 de junio de 2025 para móviles más duraderos y más reparables.

La fecha y la norma

El cambio de 2027 sale del Reglamento europeo de baterías. En ese texto, la parte que obliga a que las baterías portátiles sean removibles y reemplazables se empieza a aplicar el 18 de febrero de 2027.

La Comisión Europea vincula esta norma con la economía circular, una forma de producir y usar cosas pensando en que duren más y generen menos residuos. En la práctica, el objetivo es que reparar y reciclar sea menos complicado.

Qué es una batería reemplazable

Aquí “reemplazable” no significa volver a los móviles antiguos con tapa trasera y clic. Significa que el usuario debe poder sacar la batería con herramientas disponibles en el mercado, sin depender de un taller con útiles raros, salvo excepciones por seguridad o por integridad de datos.

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También hay letra pequeña que importa. El reglamento dice que el software no debe usarse para bloquear el cambio por otra batería compatible y que las baterías tienen que estar disponibles como repuesto durante al menos cinco años después de que se deje de vender ese modelo.

Lo que ya cambió en 2025

Antes de 2027 ya hay medidas activas que afectan a los móviles nuevos. Desde el 20 de junio de 2025 se aplican reglas de ecodiseño y etiquetado energético para smartphones y tablets, según la nota oficial de la Comisión Europea.

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Estas normas piden baterías más duraderas que mantengan al menos el 80 por ciento de su capacidad tras 800 ciclos de carga, que es como contar 800 “idas y vueltas” entre cargar y usar. También exigen piezas clave en cinco a diez días laborables y durante al menos siete años después de dejar de venderse el modelo, además de actualizaciones del sistema operativo durante un mínimo de cinco años. La Comisión calcula que el paquete puede ahorrar 2,2 teravatios hora de electricidad en 2030 y recortar gastos unos 20.000 millones de euros.

Una etiqueta para comparar sin ser experto

La etiqueta energética de móviles y tablets no es solo un adhesivo más. Incluye una puntuación de reparabilidad de la A a la E y datos de autonomía, resistencia y ciclos de batería, además de un código QR que lleva a una base de datos pública.

Desde la Comisión lo venden como una ayuda para decidir sin leerse reseñas interminables. En su explicación sobre smartphones y tablets, también recuerdan que la idea es alargar la vida útil media de estos dispositivos. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva, lo resumió en junio de 2025 con una idea simple, “hacer que la sostenibilidad sea el nuevo estándar”.

Derecho a reparar y reparaciones reales

El empuje regulatorio no se queda solo en el diseño. La UE también aprobó una directiva para promover la reparación de bienes, que refuerza el “right to repair” y busca que reparar sea una opción más fácil cuando un producto entra en la lista de los que deben poder arreglarse.

En su documento de preguntas y respuestas, la Comisión explica que la lista incluye smartphones y tablets y que los países deberán aplicarla desde el 31 de julio de 2026. También detalla que la obligación de reparar puede durar, por lo general, entre cinco y diez años y que elegir reparar puede dar un año extra de garantía legal. Todo esto aparece en la documentación oficial sobre el derecho a reparar.

Por qué esto importa en la vida real

El contexto es simple y poco glamuroso, una montaña de basura electrónica. El Global E-waste Monitor 2024 cifra en 62 millones de toneladas los residuos electrónicos generados en 2022 y recuerda que el reciclaje documentado no crece al mismo ritmo.

En la UE también hay presión por números propios. La Comisión Europea señala que en 2022 se recogieron 5 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y que eso equivale a 11,2 kilos por persona, según su página de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Qué debería esperar el comprador en 2027

Lo más importante es el calendario. Estas obligaciones no cambian el móvil que ya tienes en el bolsillo, se aplican a los productos que se pongan a la venta en la UE cuando entren en vigor las reglas.

Aun así, 2027 puede cambiar la conversación en tiendas y talleres. Si las baterías pasan a ser más accesibles, habrá menos presión para tirar un móvil que funciona bien salvo por la autonomía, y diseños totalmente sellados tipo unibody, una carcasa de una sola pieza, podrían perder sentido en el mercado europeo. En el día a día, eso puede significar un año más con el mismo teléfono.

El reglamento principal se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.