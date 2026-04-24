Japón no se conforma y se prepara para hacer historia: 3 fragatas de clase Mogami con 12 cascos por 900 millones de dólares

Japón ha dado otro paso en su carrera por modernizar su flota en el Pacífico. El Ministerio de Defensa ha encargado a Mitsubishi Heavy Industries tres nuevas fragatas multimisión del programa “New FFM”, una versión ampliada y modernizada de la clase Mogami.

La idea es sencilla de entender, aunque lo que hay detrás sea complejo. Barcos un poco más grandes, con más espacio para misiles y sensores, y con el objetivo de hacer más tareas con menos unidades, desde escolta y patrulla hasta defensa aérea y guerra antisubmarina.

Qué se compra exactamente

El pedido cubre tres buques, conocidos como los cascos tres al cinco dentro del programa New FFM. En el sector naval, “casco” se usa para hablar de cada unidad de un modelo, como si fueran las “copias” numeradas de un mismo diseño.

En agosto de 2023, la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística del Ministerio de Defensa japonés eligió a Mitsubishi Heavy Industries como contratista principal y a Japan Marine United como subcontratista para esta nueva serie. En ese anuncio oficial ya se describía una fragata más larga y pesada que la Mogami original, con un diseño pensado para crecer con mejoras futuras.

Un casco más grande

Para situarnos, la Mogami “base” es una fragata con un desplazamiento estándar de 3,900 toneladas y una eslora de 133 metros, según la ficha de producto de Mitsubishi Heavy Industries. En términos simples, es el tamaño y el peso “de referencia” del barco sin ir al máximo de carga.

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La New FFM sube un escalón. En la práctica, ese aumento de tamaño se traduce en más volumen interno para equipos y munición, y en más margen para modernizaciones sin tener que rediseñar el buque desde cero. Es como pasar de una mochila ajustada a una con bolsillos extra, pero en versión naval.

El doble de espacio para misiles

El cambio que más se repite en los análisis es la capacidad de misiles. La New FFM está pensada para duplicar el número de “celdas” de lanzamiento vertical, que son compartimentos desde los que se disparan misiles en vertical, uno por uno, como si fueran tubos guardados bajo cubierta.

¿Por qué importa ese número? Porque no solo es “más munición”. También permite combinar mejor tipos de misiles, por ejemplo defensa aérea para derribar amenazas, armas antisubmarinas para atacar submarinos y, según cómo se configure, opciones de ataque a mayor distancia.

En documentos presupuestarios japoneses, el Ministerio de Defensa resume el objetivo con una frase bastante directa, “incorporar misiles de mayor alcance y reforzar la capacidad antisubmarina”, además de mantener el enfoque en una dotación más reducida por la automatización. Ese tipo de automatización significa más sistemas que se controlan desde consolas y menos personal para tareas repetitivas.

Presupuesto y contrato

Hay un detalle que llama la atención incluso si no sigues temas militares. En la documentación pública del presupuesto japonés para 2025 aparece una partida de 314,800 millones de yenes para construir tres New FFM, asociadas a esta misma tanda de buques.

Entonces, ¿por qué el contrato anunciado para esos tres barcos parece mucho más bajo? La explicación que se ha dado es que no se está comparando lo mismo con lo mismo. Según la propia Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística, el presupuesto incluye tanto la construcción del barco como parte del “relleno” caro, es decir, sensores, sistemas de combate y equipos, mientras que el contrato divulgado cubre sobre todo la parte del astillero, el casco y la construcción base.

Una flota más flexible

Más allá de números y celdas, el objetivo operativo es bastante terrenal. Si estas fragatas asumen más misiones rutinarias de escolta, patrulla y vigilancia antisubmarina, Japón puede liberar destructores más grandes para tareas más exigentes, como la defensa aérea avanzada o la defensa frente a misiles.

El diseño también está ganando visibilidad fuera de Japón. Australia, por ejemplo, anunció en agosto de 2025 que seleccionaba una versión mejorada del diseño Mogami como base para sus futuras fragatas de propósito general, destacando precisamente el sistema de lanzamiento vertical de 32 celdas y misiles antiaéreos y antibuque como parte del paquete de capacidades.

La nota oficial sobre el programa New FFM se ha publicado en la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística del Ministerio de Defensa de Japón.