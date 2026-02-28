Japón crea el motor que ya funciona con un 30% de hidrógeno puro para generar energía limpia

Japón acaba de poner a la venta el primer motor de gas comercial capaz de generar electricidad con una mezcla de hasta un 30 % de hidrógeno. La máquina, desarrollada por Kawasaki Heavy Industries, llega con garantía, programa de mantenimiento y opción de modernizar equipos ya en servicio.

Puede parecer un cambio pequeño, pero mezclar ese porcentaje de hidrógeno con gas natural abre una forma rápida de recortar emisiones sin construir una central nueva. En lugar de esperar a que exista una red completa de hidrógeno, las plantas que hoy queman gas pueden usar un combustible algo más limpio con casi la misma infraestructura. ¿Llegará a tiempo para esta generación de motores?

Qué hace diferente a este motor de hidrógeno

El nuevo motor de la serie KG está diseñado para quemar gas natural mezclado con hasta un 30 % de hidrógeno en volumen sin cambios grandes en tuberías ni depósitos. En términos sencillos, casi un tercio del gas que entra puede ser hidrógeno, un combustible que no libera dióxido de carbono cuando arde.

Según un comunicado oficial de Kawasaki, las pruebas de verificación comenzaron en octubre de 2024 en la planta de Kobe y se prolongaron durante once meses en condiciones de operación similares a una central real. Como el hidrógeno se escapa con facilidad y puede dañar algunos metales, el sistema incorpora detectores de fugas y purgas con nitrógeno que vacían las tuberías antes de arrancar o parar para que el gas no se acumule donde no debe.

Una actualización para centrales que ya existen

Una pieza clave del proyecto es la modernización. Kawasaki recuerda que sus motores de gas de la serie KG llevan instalándose desde 2011, con más de doscientas cuarenta unidades, y que muchas pueden adaptarse para aceptar esta mezcla de hidrógeno sin sustituir toda la máquina.

En la práctica, una central diseñada para quemar solo gas natural puede añadir hidrógeno poco a poco sin derribar edificios ni rehacer todas las tuberías. Es una tecnología de transición pensada para el mundo real, donde el hidrógeno sigue siendo caro y escaso, y los primeros clientes deberán decidir si lo usan desde el principio o esperan mientras siguen funcionando con gas.

Del motor de planta a barcos y terminales de hidrógeno

Japón ensaya la misma idea en el mar. En octubre de 2025 Kawasaki, Yanmar Power Solutions y Japan Engine Corporation anunciaron la primera operación en tierra de motores marinos de hidrógeno alimentados con hidrógeno líquido dentro de un proyecto del Fondo de Innovación Verde que gestiona NEDO. Estos motores usan un sistema de combustible dual que alterna entre hidrógeno y diésel según haya suministro en cada puerto.

En tierra, Kawasaki y Japan Suiso Energy han iniciado la construcción de la Terminal Kawasaki LH2 en la isla de Ogishima, con un tanque de unos cincuenta mil metros cúbicos de hidrógeno líquido y la futura conexión con un buque de transporte de cuarenta mil metros cúbicos, según un documento oficial. En palabras de Kei Nomura, responsable de estrategia de hidrógeno de Kawasaki, “el hidrógeno líquido es clave para lograr una sociedad energética sostenible, y desde hace tiempo nos hemos comprometido a construir la base tecnológica para respaldarlo”, y la idea es que, cuando esa infraestructura esté lista, motores como la serie KG puedan empezar a quemar hidrógeno importado sin grandes cambios en la sala de máquinas.

La nota de prensa oficial sobre este motor se ha publicado en la web corporativa de Kawasaki Heavy Industries.

Fot: Kawasaki Heavy Industries.