Los niños quedan atrapados en YouTube por vídeos “basura”  generados por IA. Una investigación del NYT afirma que el algoritmo muestra contenidos extraños y sin sentido a niños en edad preescolar, y que detrás de los dibujos animados hay un negocio publicitario que muchos padres ni siquiera ven

Por Adrian Villellas
Publicado el: 6 de marzo de 2026 a las 15:39
Buscar un vídeo de dibujos para un niño pequeño en YouTube se ha convertido en un gesto rutinario en muchas casas. Lo que muchos padres no ven es que, pocos minutos después, el algoritmo empieza a colar clips rápidos y a menudo sin sentido generados con inteligencia artificial, según una nueva investigación del New York Times.

Ese trabajo se suma a meses de avisos procedentes de análisis de plataformas y estudios sobre consumo digital infantil. Otros informes describen una oleada de contenido de baja calidad producido con IA que llega a bebés y niños muy pequeños justo cuando sus cerebros están aprendiendo qué es real y qué no.

Una avalancha de videos generados por IA

Arijeta Lajka, periodista del New York Times, analizó más de mil YouTube Shorts recomendados a cuentas infantiles y vio que muchos parecían hechos con IA. Mostraban escenas disparatadas, voces sintéticas y cambios de plano constantes, sin una historia clara y pensados más para atrapar la mirada que para enseñar algo.

Por contenido generado por IA los expertos se refieren a vídeos que una máquina crea casi sola a partir de instrucciones de texto, eligiendo imágenes y música con muy poca intervención humana. Bloomberg ha descrito cómo creadoras como Monique Hinton usan estas herramientas para producir canciones para niños, y la empresa Kapwing calcula que cerca de una quinta parte de los vídeos recomendados a nuevos usuarios son basura de IA de baja calidad.

Qué preocupa a los especialistas en desarrollo infantil

Los datos de uso ayudan a entender por qué todo esto importa. Un informe reciente del Pew Research Center indica que alrededor del 60 por ciento de los padres estadounidenses con un hijo menor de dos años dicen que ese niño ve vídeos en YouTube y que aproximadamente un tercio lo hace a diario.

Rachel Franz, de la organización Fairplay, recuerda que los niños pequeños todavía están aprendiendo a distinguir lo real de lo inventado. La pediatra Jenny Radesky, de la Universidad de Míchigan, advierte que muchos vídeos buscan sobre todo atrapar la atención con estímulos brillantes, y la experta en medios infantiles Carla Engelbrecht ha visto canales que suben miles de clips en pocos meses.

La respuesta de YouTube y el papel de las familias

YouTube afirma que está reaccionando. A comienzos de 2026 eliminó o restringió cientos de canales que acumulaban miles de millones de visualizaciones, actualizó su Programa de Socios para castigar el contenido repetitivo producido en masa y su director ejecutivo, Neal Mohan, ha situado la reducción del contenido de baja calidad generado por IA entre las prioridades de este año.

La portavoz de la compañía Nicole Bell sostiene que producir muchos vídeos de baja calidad no es una estrategia viable porque los algoritmos de recomendación y monetización penalizan ese material. Sin embargo, los datos de investigadores y la experiencia de muchas familias indican que los feeds de los niños siguen llenos de clips extraños y repetitivos, así que la batalla entre plataformas y creadores está lejos de cerrarse.

Ante este panorama, incluso figuras clave del sector de la inteligencia artificial se muestran inquietas como padres. Jack Clark, cofundador de Anthropic, cuenta que deja a su hijo ver dibujos pero no le da acceso libre al algoritmo de YouTube porque le asusta lo impredecible que puede ser. 

Expertos recomiendan que las familias elijan los vídeos, limiten el autoplay y vean los contenidos juntos siempre que puedan, y el reportaje principal se ha publicado en The New York Times.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

