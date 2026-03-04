Marie Curie nació en 1867, sobrevivió a pérdidas brutales y terminó haciendo historia con dos premios Nobel, pero su cita más famosa hoy en día suena como una bofetada moderna que te obliga a releerla

La frase «Nada en la vida debe ser temido, sólo comprendido» aparece una y otra vez en redes, pósters motivacionales y charlas sobre ciencia. Detrás de esas palabras hay una historia real, con pérdidas familiares, noches sin dormir y mucha curiosidad. No es solo una cita bonita para compartir, sino el resumen de una vida dedicada a entender cómo funciona el mundo.

Maria Salomea Skłodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, nació en 1867 en Varsovia y terminó cambiando la medicina desde París. Sus investigaciones sobre radiactividad revolucionaron los tratamientos contra el cáncer y el uso de los rayos X para ver el interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo. Fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel y lo hizo dos veces, algo que todavía impresiona cuando se mira con calma su recorrido.

De Varsovia a París

Marie Curie creció en Polonia y perdió pronto a su madre y a una hermana por tuberculosis y fiebre tifoidea. Esa cadena de golpes marcó su infancia y la empujó a buscar oportunidades lejos de casa. Con el tiempo decidió dejar Varsovia y viajar a París en busca de formación científica.

En la Universidad de la Sorbona estudió matemáticas y física mientras intentaba sobrevivir con muy poco dinero. Daba clases particulares por la noche, cobraba poco y llegó a pasar hambre. Según se cuenta en estas biografías, durante una etapa en París se alimentaba casi solo de té, pan y mantequilla para poder terminar sus estudios.

Los Nobel y la radiactividad

En París conoció a Pierre Curie y con él compartió su primer Premio Nobel de Física en 1903. En 1911 volvió a subir al escenario del Nobel, esta vez en Química y en solitario. Con esos dos premios se consolidó como una de las figuras científicas más influyentes de su época y abrió camino a muchas mujeres que querían dedicarse a la ciencia.

La radiactividad, el campo en el que trabajó, puede explicarse como la energía que sale de ciertos materiales de manera natural. Esa energía se aprovechó para atacar células de tumores y para mejorar el uso de los rayos X en medicina. Sus resultados cambiaron en gran medida la forma de tratar algunos tipos de cáncer y ayudaron a que las imágenes médicas fueran más útiles para los médicos.

Una frase famosa y un malentendido

La frase «Nada en la vida debe ser temido, sólo comprendido» se repite tanto que parece salida de un discurso suyo. Sin embargo, las fuentes que relatan su vida recuerdan que esa idea se atribuye en realidad a su esposo en 1923, cuando hablaba de ella. Es decir, el mensaje refleja su actitud, pero no fue una frase que ella dejara escrita palabra por palabra.

Marie Curie también es conocida por otra cita que encaja con su forma de trabajar. «Nunca veo lo que se ha hecho; solo veo lo que queda por hacer» resume esa obsesión por seguir investigando cuando otros ya habrían parado. ¿Quién no ha sentido alguna vez que, justo cuando termina una tarea, la lista de cosas pendientes vuelve a crecer.

Guerra, rayos X y un final marcado por la ciencia

Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie vio que los médicos necesitaban encontrar balas y fracturas rápido para salvar vidas. Por eso diseñó vehículos equipados con máquinas de rayos X que podían desplazarse hasta el frente y ella misma llegó a conducirlos. Los rayos X son un tipo de energía que atraviesa el cuerpo y permite ver huesos y objetos en el interior en una imagen en blanco y negro.

En 1914 fue nombrada directora del Instituto de Radio en París, donde se fundó el Instituto Curie, que se convirtió en un centro de referencia en torno a estos trabajos. Años más tarde, en 1934, murió a causa de una anemia plástica que se sospecha relacionada con su alta exposición a la radiación durante toda su carrera.

La información principal sobre Marie Curie se ha publicado en diversas fuentes biográficas históricas dedicadas a su vida y su trabajo.