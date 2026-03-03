Angela Schijf, (46 años), confiesa lo que más le inquieta hoy: “La inteligencia artificial me da miedo, va demasiado rápido”

La actriz neerlandesa Angela Schijf, de cuarenta y seis años, regresa a la pantalla como Eva en una nueva temporada de «Flikken Maastricht». Vive en Amberes con su marido, el también actor Tom Van Landuyt, y con su hija pequeña, mientras las otras dos hijas ya se han independizado.

En esta etapa profesional y personal, Schijf presenta una serie que define como “súper emocionante” y al mismo tiempo comparte dudas muy humanas sobre la tecnología, la familia y el paso del tiempo. Habla de miedo a la inteligencia artificial, de enfados que todavía le duelen y de cómo la terapia y el jardín se han convertido en lugares para respirar.

Nueva temporada y vida en familia

Angela Schijf adelanta que la nueva temporada de «Flikken Maastricht» llega con historias sorprendentes. Su personaje, la inspectora Eva, ve cómo su vida pierde toda estructura y da un vuelco, algo que la actriz vive como un reto creativo y emocional.

Se trata de una serie policíaca de largo recorrido en la televisión pública neerlandesa. AVROTROS emitirá nuevos episodios en NPO 1 un viernes veintisiete de febrero a las ocho y media de la tarde y Schijf cree que muchos espectadores reconocerán la tensión de intentar mantener el control cuando todo a su alrededor se desordena.

La IA y otros miedos cotidianos

Cuando le preguntan qué la irrita más en este momento, Angela Schijf responde que la IA. Habla de inteligencia artificial como esos programas y sistemas que generan textos, imágenes o respuestas a partir de montones de datos y admite que, cuando busca algo en internet, ya no sabe si puede fiarse de lo que ve en la pantalla.

Cuenta que los avances son tan rápidos que la velocidad, más que entusiasmarla, la asusta. Al final del día siente que la tecnología va por delante y que las personas corren detrás intentando entender qué es real y qué no dentro de toda esa información automatizada, una sensación que muchos comparten aunque no lo digan en voz alta.

Sus miedos no se quedan en lo digital. Schijf confiesa que, mientras conduce, a menudo se imagina saliendo despedida en una curva o siendo golpeada por otro coche, pensamientos que describe como irracionales pero persistentes. En medio de esas preocupaciones también reconoce que los comestibles son “insoportablemente caros” y recuerda una pequeña mentira reciente a su marido al asegurarle que había cerrado una ventana que en realidad no estaba segura de haber revisado.

Culpa, terapia y recuerdos que no se van

Angela Schijf admite que a veces su propio carácter la desborda. Relata que recientemente estaba tan irritable que perdió los nervios con su hija del medio y todavía se arrepiente, algo que ella misma califica como “realmente no estuvo bien”. Asegura que le habría gustado escuchar antes la idea de que la ira puede existir y que incluso puede ser una fortaleza si se entiende y se canaliza bien en lugar de esconderla.

La actriz cuenta que en las últimas veinticuatro horas ha pasado por la consulta de un haptonomista, un profesional que trabaja con el tacto y las sensaciones corporales, y que la sesión la conmovió hasta las lágrimas de liberación. También recuerda con cariño las horas en la escuela de ballet de su pueblo y encuentra ahora alivio en la jardinería y en gestos sencillos como llenar el carrito con fruta fresca.