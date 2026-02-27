Un popular juego de mesa aparentemente inocente es retirado inmediatamente por un riesgo potencialmente mortal

Si en casa tenéis noches de juegos en familia y Klask 4 suele salir a la mesa, atención. Salud Canadá ha ordenado retirar este juego de mesa en todo el país porque sus imanes no cumplen la normativa de seguridad y pueden causar lesiones internas graves si se tragan.

No es una alarma menor. Las autoridades advierten que, cuando varios imanes pequeños terminan en el intestino de un niño, pueden atraerse entre sí, retorcer el tubo digestivo y provocar bloqueos o desgarros que en los casos más graves pueden ser mortales.

Qué se ha retirado exactamente en Canadá

El aviso afecta al juego Klask 4 con número de modelo K8330 y código UPC 6430031713305. Health Canada detalla que el set incluye un tablero circular con patas, dos pelotas naranjas, siete imanes blancos, cuatro imanes de control, cuatro marcadores de puntuación y un reglamento, y que en Canadá se han vendido 912 unidades entre mayo de 2023 y febrero de 2026.

Tras analizar muestras, el programa de muestreo y evaluación del organismo concluyó que los imanes no cumplen los requisitos de fuerza magnética de la normativa canadiense de juguetes Toys Regulations. En términos sencillos, los imanes son demasiado potentes para el tamaño que tienen, por lo que el producto se considera un peligro de ingestión; hasta el 6 de febrero de 2026 la empresa no había comunicado incidentes ni lesiones, pero la ley impide revender o regalar artículos retirados para evitar que sigan en circulación.

Por qué los imanes de Klask 4 preocupan a los médicos

En su comunicado, Health Canada recuerda que “los imanes pequeños y potentes se pueden tragar con facilidad por niños de todas las edades”. El problema llega cuando más de un imán entra en el intestino en poco tiempo, porque pueden atraerse a través de la pared intestinal y el resultado puede ser un intestino retorcido, perforaciones o infecciones graves que suelen requerir cirugía de urgencia.

Los datos recientes respaldan esta preocupación. Un análisis de casos clínicos sitúa en varios cientos al año las urgencias por ingestión de imanes de alta potencia solo en Estados Unidos, y una revisión publicada en la revista Injury Prevention habla de miles de niños afectados en todo el mundo en las últimas dos décadas, mientras queestudios de hospitales pediátricos señalan que muchos de esos pacientes terminan hospitalizados y una parte sufre complicaciones potencialmente mortales.

Qué hacer si tienes Klask 4 u otros juguetes con imanes

Si tienes Klask 4 en casa, lo primero es mirar la referencia en la parte inferior del tablero o en la caja y comprobar si aparece el número K8330. Si coincide, las autoridades recomiendan dejar de usar el juego, guardar todas las piezas lejos de los niños y contactar con Asmodee Canada o con la tienda donde lo compraste para solicitar un kit de reemplazo gratuito, bien por teléfono en el 450-424-0655 en horario laboral o por correo electrónico en csr@asmodee.com.

Aunque no tengas este juego, la retirada sirve como recordatorio para revisar de vez en cuando los juguetes con imanes, retirar cualquier producto con piezas flojas y guardarlos en un armario cerrado después de jugar para que no queden componentes sueltos por casa. Si sospechas que un menor ha podido tragarse un imán o notas dolor abdominal intenso, vómitos o malestar repentino tras una sesión de juego, los especialistas aconsejan acudir de inmediato a urgencias en lugar de esperar a que los síntomas se resuelvan solos.

El aviso oficial de retirada se ha publicado en la web de Health Canada.